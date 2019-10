Lai viss nav traipos: krāsošanas darbi bez cūkošanās

Mājoklī telpas var krāsot arī pašu spēkiem, bet tad jāņem vērā virkne priekšnoteikumu, lai krāsošanas darbi nepārvērstos vienā lielā katastrofā.

Iedvesmojoties no portāla "The Spruce", aplūkojam darāmos darbus pirms krāsošanas uzsākšanas, lai pasargātu ne tikai mēbeles no krāsu traipiem, bet arī grīdu un pats sevi:

Ja plāno kādā telpā krāsot sienas, tad pacenties telpu atbrīvot pilnībā. Aiznes mēbeles un aksesuārus uz citu telpu, lai uz tiem netīšām nenokļūst krāsa;

Padomā par elektroierīcēm un kontaktligzdām – portāls iesaka noskrūvēt kontaktligzdu aizsargus, lai ērtāk varētu krāsot sienu. Tikai atceries, ka darbiņus pie elektroierīcēm vēlams veikt ļoti uzmanīgi, kā arī tās ir jāatvieno no elektrības;

Ja plāno krāsot logu, noņem nost rokturi, lai pie reizes nesanāktu arī to nokrāsot;

Sienas vai griestu apgaismojuma ķermeņus vēlams labāk noņemt nost. Ja to nevar izdarīt, tad centies tos pasargāt ar līmlenti vai arī uzstūķē lampām virsū plastmasas maisiņus;

Pirms durvju krāsošanas noņem nost rokturi ar visu slēdzenes daļu;

Ja nav iespējams iznest mēbeles no telpas, pārsedz tos ar plastmasas pārvalku vai plēvi. Tāpat ar plēvi apsedz arī durvis un grīdu;

Neaizmirsti arī pats sagatavoties krāsošanas darbiņiem, ja to veiksi paša spēkiem. Velc drēbes, kuras nav žēl sabojāt vai arī iegādājies speciālu krāsotāja kombinezonu.

Savukārt šajā rakstā varēsi smelties krāsošanas ABC – padomu izlasi sienu uzfrišināšanai, bet šeit varēsi rast idejas, kā mainīt sienu noformējumu, ja krāsošanai negribi ķerties klāt.