Nevēlamie asinssūcēji – blusas. Kādas slimības tās pārnēsā un kā kukaiņus apkarot

Nereti mājokļos uzdarbojas apakšīrnieki, kas it nemaz nav gaidīti, nemaz nerunājot par to, ka "viesu" padzīšana izrādās visai sarežģīta. Pie nevēlamajiem ciemiņiem mājās viennozīmīgi var pieskaitīt arī blusas.

"Tava Māja" no savas padomu krātuves ir sarūpējusi rakstus par blusām. Tajos ir ne tikai efektīvi ieteikumi, kā no tām atbrīvoties, bet arī dermatovenerologu skaidrojums par to, kādas slimības šie asinssūcēji pārnēsā.

Blusas ir tik sīki kukaiņi, ka tos it nemaz nav viegli pamanīt. Ja gadījumā tās ir ieperinājušās mājoklī, tad skaidrs ir viens – būs jāapbruņojas ar lielu pacietību, lai no tām tiktu vaļā. Veikalos ir ļoti plašs klāsts ar pretblusu līdzekļiem, bet, ja ar to nav līdzēts, tad vari izmēģināt arī citas metodes, kas ieteiktas rakstā zemāk. Starp citu – vai zināji to, ka kopumā Latvijā ir 39 blusu sugas, no kurām uz cilvēka ķermeņa var dzīvot četras blusu sugas?

Ja arī tev ir kāds padoms blusu apkarošanā, tad padalies ar to komentāru sadaļā vai arī raksti e-pastā: maja@delfi.lv.