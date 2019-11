Kas jāņem vērā kokskaidu brikešu uzglabāšanā

Kokskaidu briketes pēdējo gadu laikā ir kļuvušas par iecienītu kurināmo, kas ir laba alternatīva malkai. Kā tās pareizi uzglabāt un ko noteikti nevajadzētu darīt, "Tava Māja" taujāja uzņēmuma "Ošukalns" ražošanas un iekšzemes tirdzniecības vadītājam Aivaram Āriņam.

Kā uzsver speciālists, kokskaidu briketes viennozīmīgi nevajadzētu turēt zem atklātas debess. "Galvenais, lai tām mitrums netiek klāt, tad nekas nenotiks," norāda Āriņš. Viņš kokskaidu briketes mudina nelikt uz zemes, jo tad tās skāris mitrums. Gadījumā, ja briketes nav jau piegādātas uz koka paletēm, tad tās vēlams uzlikt uz kāda cita paaugstinājuma.

Briketes pēc tam kurināmajā telpā var novietot ar visām paletēm, bet, ja tas nav iespējams, tad tās var pārkraut. Arī šajās telpās ir svarīgi, lai briketes nesaskaras ar grīdu, no kurienes, iespējams, tām klāt var tikt mitrums. Līdz lietošanai tās visas noteikti nevajadzētu pakot ārā no iepakojuma (polietilēna vai kāda cita materiāla). No iepakojuma ņemam laukā vien tad, kad paredzēta kurināšana.

Taujāts par to, kā rīkoties, ja tomēr briketes ir samirkušas, speciālists norāda – šis materiāls nav uzreiz norakstāms, tās var kurināt. "Pirmās, protams, jākurina tās, kas dabūjušas mitrumu," padomos dalās speciālists, kurš piebilst, ka, protams, samirkušās briketes vairs nebūs tik kvalitatīvas, turklāt arī tās nevarēs dot siltumu ar pilnu jaudu. Viņš labāk mudina šīs mitrās briketes krāsnī kurināt nevis vienas pašas, bet sajaukt kopā ar sausajām. "Protams, plēves maisiņi nav pilnībā hermētiski, mitrums pa vīlēm var tikt klāt," tā Āriņš. Runājot par šiem plēves maisiem, viņš stāsta, ka tos var kurināt katlā kopā ar briketēm, bet tā labāk darīt nevajadzētu. Vismaz uzņēmums mudina cilvēkus nekurināt plēvi.

