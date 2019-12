Dizainere ieskicē četras izplatītas mājokļa dekorēšanas kļūdas, gatavojoties Ziemassvētkiem

Svētku laiks nav iedomājams bez mājas rotāšanas, kas palīdz telpās radīt svētku noskaņu. Piekritīsiet, ka nereti ar dekorācijām un noformējumu tiek pārspīlēts, kā rezultātā mājoklis izskatās pārāk bagātīgs. Kādas ir četras izplatītākās kļūdas, rotājot māju Ziemassvētkiem, "Tava Māja" atklāj "Ikea" interjera dizainere Renāte Vāvere.

Par daudz krāsu un stilu. Mājoklī ir ļoti daudz raibu rotājumu? Dizainere mudina labāk tos visus neizmantot, tā vietā izvēloties vienu galveno krāsu un rotājumu formu. Pēc tam šos rotājumus var papildināt ar papildu toņiem un formām. Lūk, kādas krāsas rotājumus var droši kombinēt:

sarkanās krāsas rotājumi labi izskatīsies ar zelta un baltiem akcentiem;

zilā krāsa lieliski saskanēs ar sudrabu;

modernākas vēsmas telpā varēs ieviest ar zelta un sudrabkrāsas rotājumiem. Tāpat neaizmirsti izmantot arī vienkāršas rotājumu formas.

Speciāliste aicina arī pievērst uzmanību tam, lai svētku dekori piestāvētu mājokļa interjeram – piemēram, askētiskā skandināvu stila interjerā labāk izmantot mazāk rotājumu, bet klasiskā interjerā iederēsies bagātīgi dekori.

Mājoklī izrotāta tikai Ziemassvētku eglīte. Neaizmirsti arī par pārējo mājokli! Dizainere norāda, ka ir vēl citas galvenās vietas, kuras ir ieteicams izrotāt svētkos – galds un logi. Tāpat arī citviet mājoklī skaisti un gaumīgi izskatīsies dekoratīvās lampiņas un ziemīgi tekstilizstrādājumi. Speciāliste vēlreiz atgādina – vienādu krāsu un formu rotājumi visā mājoklī palīdzēs radīt vienotu un gaumīgu kopskatu.

Ik gadu lieki tēriņi. Svētkos mēs nereti mēdzam aizrauties, kā rezultātā sākam apgrūtināt paši sevi. Dizainere mudina padomāt un neaizmirst par resursu taupīšanu – gan dabas, gan pašu laika, naudas un enerģijas.

Lūk, daži interjera dizaineres padomi, kas atvieglos svētku laika tēriņus:

Elektrības taupības nolūkos izmanto LED lampiņas;

Nepērc jaunus rotājumus katru gadu, bet tā vietā padomā par to, kā kompakti uzglabāt jau esošās mantiņas, lai tās varētu izmantot citus gadus;;

Liec talkā neparastas idejas, kā iesaiņot dāvanas – piemēram, ietinamā papīra vietā izmantot rakstainu dvielīti, kas kļūs par daļu no dāvanas, izskatīsies glīti un būs izmantojams arī turpmāk. Šajā rakstā atradīsi radošas idejas dāvanu iesaiņošanai bez līmlentes.

Aizmirstam par drošību. To ik gadu svētku laikā arī atgādina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, un arī dizainere aicina par to padomāt. Īpaši par drošību svētku laikā jāpiedomā tiem, kuriem mājās ir mazi bērni vai mājdzīvnieki. Tos ļoti vilinās mirdzošās stikla mantiņas un sveces. Dizainere iesaka šādos gadījumos izvēlēties maza izmēra eglīti, bet īsto sveču vietā – LED sveces, lai izvairītos no atklātas liesmas. Savukārt pirms lampiņu virteņu izkāršanas vēlams pārbaudīt vadus, kā arī izvēlēties atbilstošu vietu, kur novietot lampiņas. Tās nedrīkst novietot ūdens vai uguns tuvumā. Kā vienu no efektīviem risinājumiem dizainere iesaka LED lampiņas ar taimeri, jo virtene pati pēc noteikta laika automātiski izslēgsies.

