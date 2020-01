Pildspalvas švīkas uz sienas, dīvāna un citviet: padomi traipu likvidēšanai

Nereti mājoklī mazajiem ķipariem tā patīk ar zīmēšanu izpausties, kā rezultātā cieš ne tikai sienas, bet arī dīvāns un citas mēbeles. Ķibele, protams, var gadīties arī pieaugušajiem, jo arī viņi ar pildspalvu var netīšām nosmērēt ne tikai savu apģērbu, bet arī mēbeles. Kā iztīrīt pildspalvas traipus, lūko rakstā tālāk.

Portāls "The Spruce" brīdina, ka notraipīto apģērbu nekad nevajadzētu likt pa tiešo veļasmašīnā, vispirms jāatbrīvojas no traipa. Ja apģērbs tiks likts iekšā veļasmašīnā un traips pirms tam nebūs iztīrīts, tad tas ieēdīsies apģērbā vēl vairāk, turklāt to būs vēl grūtāk iztīrīt. Turklāt portāls arī atgādina – svaigus traipus ir vieglāk iztīrīt, tāpēc noteikti to tīrīšanu nevajadzētu atstāt uz vēlāku brīdi.

Apģērbs:

uz traipa virsū uzber sāli. Samitrina papīra salveti ar ūdeni, bet pēc tam ar to berž traipu;

Samitrina papīra salveti ar ūdeni, bet pēc tam ar to berž traipu; nagu lakas noņēmējs . Kā raksta "The Spruce", nagu lakas noņēmējs var sabojāt apģērbu, tāpēc vispirms nagu laka jāizmēģina uz tā paša apģērba (jāizvēlas vieta, kur nevarēs manīt, ja gadījumā tomēr gadās ķibele). Ja nagu lakas noņēmējs nenodara skādi konkrētajam audumam, tad to droši var likt uz traipa;

. Kā raksta "The Spruce", nagu lakas noņēmējs var sabojāt apģērbu, tāpēc vispirms nagu laka jāizmēģina uz tā paša apģērba (jāizvēlas vieta, kur nevarēs manīt, ja gadījumā tomēr gadās ķibele). Ja nagu lakas noņēmējs nenodara skādi konkrētajam audumam, tad to droši var likt uz traipa; matu laka – izklausās neparasti, vai ne? Kā skaidro portāls, matu laka satur alkoholu, kas palīdzēs noņemt pildspalvas švīkas. Traips bagātīgi jānopūš ar matu laku, bet pēc tam ar tīru dvielīti jānotīra;

– izklausās neparasti, vai ne? Kā skaidro portāls, matu laka satur alkoholu, kas palīdzēs noņemt pildspalvas švīkas. Traips bagātīgi jānopūš ar matu laku, bet pēc tam ar tīru dvielīti jānotīra; piens. Netīrais audums jāiegremdē traukā ar pienu. Audums jānotur vismaz diennakti;

Netīrais audums jāiegremdē traukā ar pienu. Audums jānotur vismaz diennakti; etiķis un kukurūzas ciete. Vispirms traips jāsamitrina ar etiķi. Pēc tam atsevišķā traukā sagatavo pastu, kurā kukurūzas cietes un etiķa attiecība ir 3:2. Ar pastu saziež traipu, ļauj tai pilnībā nožūt. Pēc tam apģērbu liek mazgāties veļasmašīnā.



Sienas:

Portāls "Homeguides" iesaka ņemt talkā zobupastu, bet ne tādu, kas ir gēls. Jāizvēlas klasiskā baltā zobupasta, jāuzklāj uz traipa, bet pēc tam vismaz 10 minūtes jāpagaida. Pēc tam ar mitru drānu lēnām zobupasta jānotīra. Svarīgi – traipu nedrīkst berzt, jo tas situāciju padarīs tikai sliktāku!



Lūk, kādus pārbaudītus līdzekļus cīņā pret pildspalvu švīkām iesaka portāla "Cālis" foruma lietotāji:

sazīmētās leļļu sejas var tīrīt ar spirtu ;

; tāpat sakrāsotajām lellēm pildspalvas švīkas var mēģināt notīrīt ar mitrajām salvetēm ;

; traipus var mēģināt notīrīt ar abrazīvajām tīrīšanas pastām ;

; talkā var ņemt smaržas. Uzpūš traipam smaržas , bet pēc kāda brīža tinte notek;

, bet pēc kāda brīža tinte notek; soda un siltais ūdens , kas sajaukts putriņā. Šādā gadījumā traipu nāksies kārtīgi paberzt;

, kas sajaukts putriņā. Šādā gadījumā traipu nāksies kārtīgi paberzt; nagu laka labi palīdz pret pildspalvu švīkām.



Ja arī tev ir kāda lieliska metode, kas palīdz atbrīvoties no pildspalvu traipiem – padalies ar to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv.