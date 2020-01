Pēc mazgāšanas – sarāvušās: kā dažādu audumu drēbēm atgriezt sākotnējo izmēru

Teju katram kaut reizi ir gadījies aizmāršības dēļ ieslēgt nepareizo veļasmašīnas vai drēbju žāvētāja režīmu un izņemt drēbes, kas tagad varētu derēt mazākajiem radiniekiem. Kā skaidro "Reader's Digest", no tām nav jāatvadās uz neredzēšanos, jo patiesībā drēbju atgriešana sākotnējā izmērā ir vienkāršāka par vienkāršu. Svarīgi tikai zināt paņēmienu, kas pielietojams konkrētā auduma gadījumā.

Kā skaidro eksperti, burvju līdzekļa, kas vienā sekundē spētu sarāvušos apģērbu palielināt par vienu vai vairākiem izmēriem, nav. Taču pastāv izstaipīšanas variants, kas izmēģināms gadījumos, ja to tāpat jau esi norakstījis kā nederīgu. Taču tas pielietojams tad, ja uz krekla vai džempera nav specifiski zīmējumi, kas stiepšanas procesā varētu tik sabojāti.

Kokvilna



Kokvilna ir viens no vispateicīgākajiem audumiem, jo ļaujas formas atgriešanai salīdzinoši vienkārši. Darbiņam nepieciešams bērnu šampūns vai maigs kondicionieris, remdens ūdens, dvielis un bļoda vai paliela izlietne. Piepildi izvēlēto trauku vai izlietni ar ūdeni, iemērc tajā drēbi, pievieno divas ēdamkarotes iepriekš minētā šampūna vai kondicioniera. Pēc tam atstāj iedarboties uz aptuveni 30 minūtēm.

Kad tas izdarīts, konkrēto apģērba gabalu nepieciešams izžāvēt. Eksperti iesaka sākumā ūdeni no drēbes dabūt ārā, nevis spēcīgi izgriežot uz abām pusēm, bet gan novietojot uz dvieļa un cieši sarullējot. Kad lielākais ūdens daudzums sasūcies dvielī, drēbi novieto uz līdzenas virsmas žāvēties. Svarīgi apģērba gabala malas pastiept un savā veidā piestiprināt pie virsmas, piemēram, ar smagiem priekšmetiem, lai stiepšanas process dotu rezultātu.

Kašmirs



Jāteic, ka kašmira atgriešana sākotnējā izskatā ir pielīdzināma iepriekšējam aprakstam par kokvilnu. Piepildi bļodu vai izlietni ar remdenu ūdeni un pievieno divas ēdamkarotes etiķa. Iemērc apģērbu, samaisa un atstāj uz 30 minūtēm iedarboties. Šeit gan jāpiebilst, ka materiālu nepieciešams pa laikam pastaipīt, kamēr tas iegremdēts ūdenī.

Pēc tam izspied no drēbes tik daudz ūdens, cik iespējams. Ja kokvilnu nepieciešams ietīt dvielī, tad kašmira apģērbā to nepieciešams likt no iekšpuses (iespējams, būs vajadzīgi pat vairāki dvieļi). Paturi prātā, ka arī šajā procesā nepieciešams drēbi laiku pa laikam pastaipīt. Beigās vari to pakarināt uz veļas striķa.

Sintētisko šķiedru apģērbi



Piemēram, ja sarāvies poliestera apģērbs, jāatkārto soļi, kas minēti kokvilnas gadījumā – bļodā iepilda remdenu ūdeni, iemērcē drēbi un pievieno ēdamkaroti bērnu šampūna vai kondicioniera. Paturi prātā, ka sintētisko šķiedru apģērbus tik ilgi mērcēt nedrīkst – pietiek ar 15-20 minūtēm.

Šajā gadījumā ūdeni no apģērba nedrīkst izgriezt. Kamēr tas ir slapjš, turpini staipīšanas procesu, bet pēc tam izstieptā versijā novieto uz galda vai grīdas un ar smagiem priekšmetiem piestiprini pie virsmas.

Džinss



Džinss ir ļoti specifisks audums, tāpēc, lai, piemēram, sākotnējā formā atgūtu džinsu bikses ir nepieciešamas citas metodes. Vispirms šaurās bikses kaut kādā veidā jāuzmauc kājās un uz 15 minūtēm jāapsēžas vannā, kas piepildīta remdenu ūdeni. Pēc tam tās jānosusina un aptuveni stundu jāstaigā pa dzīvokli, pa laikam apsēšoties un uztaisot dziļākus pietupienus.

Ja nu tomēr šis variants izklausās pārāk neērts un sarežģīts vai arī nedod vēlamo rezultātu, vari izmēģināt arī augstāk minēto kokvilnas paņēmiens ar bērnu šampūnu un matu kondicionieri.