Ekonomisks risinājums: septiņas stilīgas gultas no koka paletēm

Koka paletēm mājoklī var būt ļoti plašs pielietojums – tās var kalpot ne tikai par stilīgu galdiņu vai puķu statīvu, bet arī no tām var izveidot gultas rāmi, kas viennozīmīgi būs ļoti stilīgs, oriģināls un arī maciņam draudzīgs gultas risinājums.

Šis ir pierādījums, ka stilīgu migu var uzmeistarot arī pats saviem spēkiem, turklāt šāda gultas rāmja izveide nemaksās pusi karaļvalsts. Varianti šāda rāmja izveidei ir dažādi – paletes var salikt cieši vienu pie otras un nostiprināt, lai gulta pēkšņi neizjūk, kad tajā ievelsies gulētāji, savukārt otrs variants ir palešu salikšana viena virs otras. Arī šādā gadījumā tās vēlams nostiprināt. Tāpat paletes var arī pārkrāsot, lai tās veiksmīgi iekļautos interjerā.

Zemāk vari lūkot dažādas idejas gultu izveidei tieši no koka paletēm! Savukārt šajā rakstā vari aplūkot stilīgas idejas, kā izveidot mēbeles no paletēm, bet šeit vari apskatīt ļoti oriģinālu baseinu no koka paletēm, kas izveidots vien stundas laikā. Kā vēl dārzā izmantot paletes, lūko šeit.

Ja vieta telpā atļauj, tad ar gultas rāmi var izvērsties plašumā – tā, lai vieta pietiek ne tikai matracim, bet arī kādiem aksesuāriem, piemēram, telpaugiem vai grāmatām. Zem gultas rāmja var iestrādāt arī lampiņu virtenes, kas gultu padarīs izteiksmīgu arī tad, kad telpā būs izslēgts galvenais apgaismojums.

No koka paletēm var veidot arī gultas vietas paaugstinājumu. Uz paletēm var salikt virsū arī mīkstos pledus vai paklājiņus, kas telpu padarīs mājīgāku.

Kurš gan būtu teicis, ka arī gultas galvgalis nevar būt no paletēm? Ar audumu palīdzību vari padarīt to mīkstāku.



No paletēm izveidots galvgalis būs gana liels, lai uz tā novietotu dažādus interjera dekorus, piemēram, foto, telpaugus vai naktslampiņu.



Ja attēlos augstāk varēja aplūkot piemērus, kur gultas rāmis ir tik liels, ka uz tā visām malām var droši apsēsties un novietot dažādus priekšmetus, tad šoreiz uzmanību pievērsīsim gultas kājgalim. Tas var kalpot ne tikai kā soliņš, bet arī vieta, kur novietot telpaugus. Protams – ar cerību, ka miega laikā tie netīšām netiks aizsperti.

Lūk, vēl viena radoša ideja! Pie gultas var no paletēm izveidot arī pakāpienus.



Vai arī pie paletēm vari pieskrūvēt ritenīšus, lai gultu vari telpā ērti un viegli pārstumdīt.