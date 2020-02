Vienkāršs triks, kā nomazgāt piekaltušās cepeškrāsns pannas un režģus

Ja cepeškrāsns nav labu laiciņu tīrīta, bet tiek regulāri likta lietā, spodrības dienā darbiņš var būt pielīdzināms pat kārtīgam treniņam sporta zālē, kurā uzsvars likts uz roku muskulatūru. Taču bieži vien galvassāpes sagādā ne tikai cepeškrāsns iekšpuse, bet arī režģi un pannas, kuriem spožumu var atgriezt, tikai pamatīgi beržot.

Pannu un režģu jautājumā portāls "Reader's Digest" nācis klajā ar izmēģināmu variantu, kas pavisam vienkārši var palīdzēt atbrīvoties no piekaltušajiem ēdiena pārpalikumiem!

Vispirms jāsagatavo nepieciešamās "sastāvdaļas", kuras daudziem atrodamas virtuves skapīšos. No tiem jāceļ laukā alumīnija folija un trauku mazgājamās mašīnas kapsula jeb tablete, kas tiek izmantota katrā lietošanas ciklā. Jāpiebilst, ka šo mazgāšanas triku varēs realizēt tie, kuriem mājās ir vanna vai vismaz vairākas palielas bļodas.

Lai atvieglotu arī cepeškrāsns mazgāšanas procesu, vērts talkā ņemt sāli, sodu vai citronu ar ūdeni. Tautas padomus darbiņa veikšanā lūko šajā rakstā.

Kopumā šī "misija" aizņem divas stundas, no kurām tev aktīvi jādarbojas vien neilgu brītiņu. Vispirms atbrīvo cepeškrāsni no pilnībā visiem priekšmetiem. Ir cepeškrāsnis, kurām iespējams izņemt arī stiklotās durtiņas – ja tavas ierīces ražotājs to ļāvis, izcel laukā arī tās.

Pēc tam katru priekšmetu jāsatin folijā. Kad tas izdarīts, cepeškrāsns piederumus folija ietērpā iemērcē vannā, kas pildīta ar karstu ūdeni, taču, ja tos pilnībā neizdodas iegremdēt, ieteicams virsū uzlikt kādu smagāku priekšmetu. Tad pienācis laiks likt ūdenī trauku mazgājamās mašīnas tableti, pārliecinoties, ka ūdens tiek klāt arī netīrajām pannas un režģa vietām (folija nav ārkārtīgi cieši aptīta). Kā raksta "Daily Mail", šis triks piemērots itin visām cepeškrāsns daļām, kas izņemamas laukā, un tas popularitāti izpelnījies daudzās pasaules malās.

Netīrās pannas un režģus karstajā ūdenī jāatstāj uz aptuveni divām stundām. Ja tomēr senākās ēdiena paliekas vēl spītīgi turas klāt, "Reader's Digest" raksta, ka tās iespējams pavisam vienkārši nomazgāt ar trauku švammi. Taču, ja pie mazgāšanas ķerties klāt negribas, priekšmetus vannā ieteicams atstāt vēl ilgāk.

