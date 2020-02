Kā pareizi kopt un labāk novietot telpā: viss par televizoriem

Mājokļos dažiem televizora vietā laba alternatīva ir dators, jo arī tajā var skatīties visas iecienītās pārraides, turklāt tas telpā neaizņem daudz vietas. Ko vērts zināt par televizoriem, ja tev tas ir mājoklī vai tikai plāno iegādāties, lūko rakstā zemāk!

Šoreiz "Tava Māja" ir sarūpējusi padomu izlasi tieši par televizoriem – šoreiz neaplūkosim to tehniskos parametrus, bet aplūkosim televizoru novietojumu telpā, kā arī to kopšanu.

Skaidrs ir viens – sarežģīta ir ne tikai paša televizora izvēle, bet arī tas, kur to telpā novietot. Daži televizoru piestiprina pie sienas, bet citi atkal nopērk skapi. Zemāk varēsi lūkot ne tikai septiņas radošas idejas, kā labāk telpā novietot televizoru, bet arī varēsi izlasīt praktiskus padomus, lai labāk to integrētu interjerā. Vai zināji to, ka var izvēlēties televizora ietvaru kaut vai baltā krāsā?

Tāpat nedrīkst aizmirst par televizora apkopi, jo arī šo ierīci mēdz pārklāt putekļu kārtiņa. Arī par to esam parūpējušies, jo talkā nāks speciālistu padomi par televizora kopšanu.