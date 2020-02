Radošas idejas, kā mājās izmantot pannas, kēksiņu formas un cepamo plāti

Pannas, kēksiņu formas un cepamā plāts ir lielisks palīgs ēdiena gatavošanā, bet ir arī vēl citi veidi, kur šīs lietas var ļoti radoši izmantot. Kādi tie ir, lūko "Tava Māja" sarūpēto kolekciju par šiem virtuves piederumiem!

Vecās pannas noteikti pa taisno nav jāfīrē uz metāllūžņu nodošanas punktiem, bet tām var dot otro dzīvi! Tas pats ir attiecināms uz virtuves piederumiem, piemēram, mafinu pannām vai plātsmaižu plātīm, kuras mājoklī stāv bez pielietojuma. Ļauj savai fantāzijai vaļu, atrodot traukiem jaunu pielietojumu!

Vai zināji, ka mafinu pannas var noderēt kā skrūvju vai auskaru turētāji? Savukārt no vecās plāts var izveidot darāmo darbu sarakstu (tā saukto "to do" listi), kur ar magnētu palīdzību piespraust veicamo darbu lapiņas! Tāpat vecās plātis var kalpot pat kā zābaku turētāji priekšnamā. Kur vēl var lietderīgi izmantot virtuves piederumus, lūko rakstos zemāk! Taču, ja tev ir kāda radoša ideja par pannu, kēksiņu formas pielietojumu vai katliņu, tad padalies ar to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv