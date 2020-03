Detokss mājoklim: ekspertu ieteikumi, kā likvidēt nekārtību uz ilgu laiku

Pavasaris ir īstais laiks mājokļa pārvērtībām, atbrīvojot savu dzīvesvietu no lietām, kas nav nepieciešamas vai savu laiku ir nokalpojušas. Kā ieviest mājoklī kārtību uz visiem laikiem, padomos dalās "Bonava Latvija" eksperti un telpu organizēšanas konsultante Dana Gulbe jeb Dana ar kasti.

Jāsāk ar lietu grupēšanu kategorijās





Ar ko gan sākt, kārtojot mājokli? Eksperti mudina vispirms sagrupēt savu iedzīvi kategorijās, jo katrs priekšmets, kas atrodams mūsu mājās, ietilpst kādā noteiktā kategorijā un ir saderīgs ar citiem līdzīgiem priekšmetiem. Viņi skaidro, ka sakārtotas mājas galvenais ieguvums ir kontrole pār to, kas tev pieder, un šo izpratni var iegūt tikai tad, ja ierauga visus vienas kategorijas priekšmetus vienkopus.

Kādās kategorijās var grupēt iedzīvi:



drēbes;

virsdrēbes;

apavi;

rotaslietas;

kanceleja un citi priekšmeti.

Eksperti arī uzsver, ka lietu kārtošana kategorijās palīdz iegūt dziļu, visaptverošu kārtību, nevis tikai kosmētisku piekārtošanu mājoklī, kas gandrīz nekad nav ilgstoša.

Trīs soļu plāns kārtībai

Speciālisti atgādina – jebkura kārtošana, tai skaitā drēbju skapja kārtošana, sastāv no trīs vienkāršiem soļiem.

Pirmais solis, kā raksturo speciālisti, parasti rada vislielāko šoku un reizē ir vissvarīgākais – nepieciešams izņemt ārā visus vienas kategorijas priekšmetus, piemēram, jāizņem un jāsaliek vienā kaudzē visas drēbes, tostarp tās, kas neder, kas stāv maisos zem gultas, kas atliktas "ja nu kas". Eksperti norāda, ka tieši mehāniska visu drēbju izņemšana no dažādām vietām palīdzēs veidot jaunu kārtību un iedos tik svarīgo "klikšķi" galvā jeb risinājumu, kā spēt uzturēt ilgstošu kārtību.

Savukārt otrais solis paredz atbrīvošanos no visa liekā. Kā to izvērtēt? Pieredze rāda, ka vislabākos rezultātus sniedz kārtošana, balstoties emocijās, nevis racionālos lēmumos. Sev uzdots jautājums "vai tas man rada prieku?" var šķist mulsinošs, tomēr tieši caur šo filtru izlaistie priekšmeti būs pamats, lai mājoklis kopumā sagādātu prieku un labsajūtu. Nereti mēs intuitīvi jūtam, ko vēlamies un ko nevēlamies paturēt, un pirmā emocija parasti arī ir vispareizākā. Ilgi turot priekšmetu vai apģērba gabalu rokās, mēs sāksim racionalizēt un pierunāt sevi to paturēt, uzsver eksperti. Tā rezultātā mums būs daudz lietu, kuras netiks izmantotas un kārtība ilgi neturēsies. Mēs mājoklī vēlamies justies labi, taču dzīvojot starp lietām, kas mums nepatīk vai rada vainas sajūtu, skumjas, žēlumu – neļauj izbaudīt savas mājas, lai cik labi mēs censtos priekšmetus sagrupēt. Šis solis, kā uzsver eksperti, ir emocionāli grūts, tāpēc nevajag to papildināt ar vēl citiem uzdevumiem, domājot par apģērba glabāšanu vai locīšanu. Pa vienai lietai ņemot rokās, jāpanāk, ka kaudze sadalās divās daļās – lietās, kas paliek, un lietās, kas dodas prom (tiek ziedotas labdarībai, nodotas pārstrādei vai pārdotas, atdodas).

Trešais solis – priekšmetus organizēt atpakaļ tiem paredzētajās vietās. Eksperti mudina galvenokārt ievērot divus principus – grupēt līdzīgas kategorijas priekšmetus kopā (kastēs, paplātēs vai citās uzglabāšanas vietās) un ievērot vertikālu glabāšanu. Tas nozīmē no guļus pozīcijas visu pacelt stāvus. Speciālisti atgādina, ka, atverot kasti vai atvilktni, mums būtu jāredz viss, kas tajā atrodas, tātad neko nevajag likt guļus un citu virs cita. Tas turklāt apstiprina vēl kādu kārtošanas pamatprincipu – kārtīga māja ir tā, kur priekšmetus ir nevis viegli atrast un paņemt, bet viegli nolikt precīzi atpakaļ vietā.

Kārtība arī noliktavas telpā

Noliktavas telpās, grūti aizsniedzamos plauktos vai lauku mājās uzglabātais apģērbs, trauki, tehnika – gandrīz nekad neatgriežas dzīvē, tāpēc maigākais veids ir šo priekšmetu izmešana. Kā atgādina Dana, arī balkonus nevajag pārvērst par noliktavas telpām, kur jātur velosipēds, ziemas sporta aprīkojums vai cits inventārs, kas aizņem daudz vietas.

Tāpat eksperti uzsver, ka noliktavas telpas jāveido pārskatāmas. Viņi iesaka izvairīties no maisiem kā glabāšanas metodes, jo tie vienmēr rada nekārtīgu iespaidu, nav pārskatāmi, nav marķējami. Daudz veiksmīgāks variants ir kastes ar skaidrām un precīzām etiķetēm.

