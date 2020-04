Veļasmašīna, televizors un ne tikai: kā pareizi mazgāt dažādas elektroierīces

Pavasaris ir spodrības laiks, kad tiek pucētas tekstilijas, logi un balkoni, bet noteikti nevajadzētu aizmirst par elektroierīcēm mājoklī, jo arī tās ik pa laikam nepieciešams uzfrišināt.

Tieši tāpēc "Tava Māja" no rakstu krājumiem sarūpējusi noderīgus padomus par dažādu elektroierīču tīrīšanu.

Padomu krātuvītē būs stāsti par mājoklī noderīgām elektroierīcēm – sākot no ledusskapja līdz pat televizoram, par kura tīrīšanu, visticamāk, piemirst daudzi. Tāpat arī ir ar veļasmašīnu, jo tai noteikti daudzi notīra tikai korpusu, nemaz nepadomājot par to, ka šo elektroierīci ik pa laikam nepieciešams izmazgāt no iekšpuses. Rakstos būs ieteiktas arī tautas metodes elektroierīču uzpucēšanas darbiem, kuras praksē pārbaudījis ne viens vien, piemēram, viens no tautas padomiem tieši cepeškrāsns tīrīšanā ir sāls vai dzeramās sodas izmantošana.

Kādus līdzekļus labāk izmantot, kas būs efektīvākās un ātrākās metodes tīrīšanas darbos, lūko rakstos zemāk. Lai viss atkal spīd un laistās!