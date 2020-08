No cepeškrāsns tīrīšanas līdz mušiņu iznīdēšanai: virtuvē noderīgi tautas padomi

Tautas padomi reizēm ir zelta vērtē, jo palīdz dažādās dzīves situācijās, bet, piekritīsiet – reizēm ar tiem var nošaut pilnīgi greizi. "Tava Māja" šoreiz ir sagatavojusi noderīgu tautas padomu izlasi par darbiņiem virtuvē, kurā apkopoti risinājumi dažādām situācijām.

Noteikti teju katrs no mums ir dzirdējis kādu tautas metodi, kas būtu noderīga arī virtuvē, piemēram, īpaši daudz knifiņu allaž ir par tīrīšanas darbiem. Laika gaitā esam stāstījuši par dažādiem tautas padomiem, tāpēc, lai viss būtu kā uz delnas – vienkopus apkopojām visus tautas stāstus par virtuves gudrībām. Lielākoties rakstos apkopoti portāla "Cālis" foruma aktīvistu ieteikumi, taču ir arī ieteikumi, kurus "Tava Māja" atzinusi par labu esam.

Rakstos zemāk varēsi lasīt ne tikai kaudzi ar ieteikumiem, lai efektīvāk nospodrinātu dažādas elektroierīces, bet arī varēsi izlasīt knifiņus, lai tiktu galā ar augļu mušiņām. Tāpat varēsi palūkot vēl citus ieteikumus, kas noderēs virtuves darbos!

Zini to, kā visefektīvāk notīrīt netīro tvaika nosūcēju vai arī taukaino cepeškrāsni? Taču varbūt zini lielisku veidu, lai atbrīvotos no kaitinošajām un mazajām augļu mušiņām jeb drozofilām? Padalies ar savu pieredzes stāstu arī pārējiem "Tava Māja" lasītājiem! Pastāsti par to e-pastā: maja@delfi.lv