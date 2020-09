Aicina piedalīties Papes Ķoņu ciema vēsturisko niedru jumtu atjaunošanā

Kuršu iniciatīvu fonds visus interesentus no 17. oktobra līdz 17. novembrim aicina piedalīties vēsturisko niedru jumtu atjaunošanā, kas norit Rucavas novada Papes Ķoņu ciemā, zvejnieku-zemnieku sētā "Jūrnieki", "Tava Māja" pastāstīja fonda valdes loceklis Māris Muitenieks.

Kā skaidro Muitenieks, pašlaik norit projekta "Vēsturisko niedru jumtu atjaunošana Papes Ķoņu ciemā" otrā daļa, kuras laikā ikviens interesents var piedalīties atvērtajās darbnīcās. "Lai piedalītos pasākumā nav vecuma ierobežojumu. Galvenais ir vēlme uzzināt ko jaunu un papildināt savas zināšanas," mudina fonda pārstāvis. Pasākumā dalība ir bez maksas. Kā norāda fonda pārstāvis, arī konkrēts piedalīšanās laiks nav noteikts, jo katrs interesents var piedalīties, cik ilgi grib – vienu vai vairākas dienas.

Viņš arī iepazīstina ar saimniecības ēkas atjaunošanas procesa otrās daļas darba plānu: būs jānostiprina jumta konstrukcijas, jānoņem vecais niedru jumts, jāiztaisno spāres, jāveic latojuma remonts, jāatjauno pamati, jānostiprina un jāremontē koka konstrukcijas, kā arī jāieklāj jaunais jumta segums. "Interesenti var piedalīties arī atsevišķos saimniecības ēkas darbos, ja ir vēlme. Kas attiecas tieši uz niedru seguma likšanu, interesentiem ir iespēja pašiem piedalīties šajā procesā," aicina Muitenieks. "Pasākums reizē ir arī apmācības process, viss tiks stāstīts un rādīts darba procesā uz vietas. Interesentiem būs iespēja apskatīt arī citu Papes Ķoņu ciema vēsturiskās ēkas ar niedru jumtiem, to atšķirības, nianses, utt."

"Skaidrs, ka tikai ar skatīšanos vien var saprast, kā niedru jumts tiek veidots, bet, lai to iemācītos – ir nepieciešama zināma prakse un vēlme to apgūt. Darbu norise ir diezgan atkarīga no laikapstākļiem, tāpēc ieteicams sazināties ar mani pirms plānojat ierasties," norāda fonda pārstāvis. "Tie, kuri grib darboties pasākumā vairākas dienas ir iespēja nakšņot Mikjāņu sētas klētiņā par simbolisku samaksu."

Taujāts par to, kurš speciālists vada ēkas atjaunošanas procesu, viņš teic, ka pats ir darbu vadītājs. "Sevi par meistaru neuzskatu, jo turpinu mācīties, bet man ir zināma pieredze vairāk kā 10 gadu garumā vēsturisko ēku un niedru jumtu atjaunošanā Papes Ķoņu ciemā. Kā palīgs un konsultants ar lielāku pieredzi tieši niedru jumtu likšanā ir piesaistīts Andris Pērkons," stāsta Muitenieks.

Projektu organizē Kuršu iniciatīvu fonds un Mikjāņu sēta, bet to finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Nacionālā kultūras mantojuma padome.