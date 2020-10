Ar rakstu "Kāda jēga kārtot māju?" portāls "Tava Māja" sadarbībā ar zīmola "Dana ar kasti" radītāju, sertificētu kouču, organizēšanas konsultanti un kārtošanas iedvesmotāju Danu Gulbi uzsāk rakstu sēriju, kurā stāstīsim, kā sakārtot savu māju.

Dana Gulbe, iedvesmojoties no slavenās japānietes un kārtošanas guru Marijas Kondo (Marie Kondo), Latvijā dalās ar padomiem mājas iekārtošanā. Apvienojot labākās kārtošanas metodes, Dana palīdz sakārtot mājas ne tikai teorētiski un praktiski, bet arī lekcijās un individuāli.

Nākamās nedēļas laikā Dana portāla "Tava Māja" lasītājus vedīs aizraujošā ceļojumā kārtības pasaulē, kura laikā varēsi gūt vērtīgus padomus mājas kārtošanā. Katru dienu tiks publicēts viens iedvesmojošs padomu raksts, kurā Dana sniegs noderīgus padomus par kārtības uzturēšanu, piemēram, pirmdien sāksim ar pārvērtībām virtuvē – iemācīsimies, kā pareizi uzglabāt sadzīves tehniku. Lūk, kādus tematus aplūkosim nākamnedēļ:

26. oktobris. Virtuve. Sadzīves tehnikas uzglabāšana.

27. oktobris. Virtuve. Tējas un kafijas plaukta organizēšana.

28. oktobris. Skapis. Aksesuāru sakārtošana.

29. oktobris. Skapis. Revīzija apakšveļas un zeķu atvilktnē.

30. oktobris. Darbistaba. Papīru kārtošana.

31. oktobris. Vannasistaba. Dvieļu locīšanas paņēmieni un nevajadzīgo dvieļu otrā dzīve.

1. novembris. Kārtības ieviešana medikamentu plauktā.

Paralēli tam sociālā tīkla "Facebook" lapā "Māja&Dārzs" norisināsies kārtošanas izaicinājums, kura laikā kāds no izaicinājuma dalībniekiem varēs laimēt bezmaksas dalību "Dana ar kasti" organizētajos tiešsaistes kursos. Kas būs jādara? Katru dienu "Māja&Dārzs" lapā publicēsim padomu rakstu, tev būs ar to jāiepazīstas, jāiemūžina savs mājoklis pirms un pēc pārvērtībām, bet bilde jāpublicē zem šī ieraksta. Piemēram, pirmdien būs jānofotografē savs sadzīves tehnikas plaukts (blenderis, mikseris u. c.), otrdien – tējas un kafijas plaukts utt.

Ko nozīmē – kārtīga māja? Kāda jēga to kārtot?

Pirms ķerties pie lielās kārtošanas, sāksim ar būtiskāko – kāda jēga kārtot māju un ko nozīmē kārtīga māja? Par to rakstā tālāk stāsta Dana Gulbe:

"Jāsaka, es noteikti esmu vairāk "kā izdarīt" un plānu cilvēks, nevis filozofiskais sapņotājs. Arī mājas kārtošanā daudziem gribas uzreiz ķerties pie – KĀ. Kādas kastes pirkt, kur likt nevajadzīgo, kā sakārtot zeķes, traukus, garāžu utt. Tomēr esmu pārliecinājusies, ka daudz lielākus panākumus jebkurā jomā var gūt, ja sāk ar diviem gluži citiem jautājumiem – KO un KĀPĒC.

Es aicinu padomāt, KO tev nozīmē kārtība mājās, kuras telpas vai kuri aspekti tev šķiet visbūtiskākie. Mērķtiecīgi meklēt attēlus, piemērus, idejas, kas atbilst vīzijai par savām mājām. Iespējams, tev ir pilnīgi vienaldzīga kārtība skapī, bet tu sapņo par tukšām palodzēm. Varbūt tu gribi iekārtot vietu, kur vari vakaros netraucēti lasīt, un tā ir tava bilde par kārtību mājās. Varbūt tie šķiet sīkumi, bet tas palīdz veidot skaidrāku sajūtu, ko tu gribi.

Un otrais būtiskais jautājums – KĀPĒC. Kas tavā dzīvē mainīsies, kad būsi sakārtojusi māju? Ko tu meklē? Iespējams, tu esi nogurusi no tīrīšanas darbiem un gribi, lai tie aizņem mazāk laika, pateicoties loģiski iekārtotai mājai. Varbūt tev gribas biežāk aicināt ciemos draugus, bet to nedari, jo kauns par nekārtību. Kāds klients mani uzrunāja, jo gribēja, sakārtojot māju, savest kārtībā galvu, lai atbrīvotos enerģija citiem sapņiem un iecerēm. Iespējams, tu no sirds gribi pievērsties hobijiem un tiešām izmantot visu, ko esi nopirkusi, bet neizmanto, jo netiec nekam klāt. Iemeslu, kāpēc kārtot māju, ir simtiem, un katrai tas var būt mazliet citāds.

Ja atbildes uz "Kāpēc kārtot māju?" nav, es tiešām aicinu sākt ar tās atrašanu. Kārtošana paņems spēkus, laiku, tas ne vienmēr būs gluds ceļš. Tieši dziļa motivācija un skaidrs mērķis (KĀPĒC un KO) palīdzēs neapstāties un uzdāvināt sev brīnišķīgu dāvanu – mierpilnas, harmoniskas mājas."⠀