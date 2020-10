Svarīgākais par kamīniem: iegāde, uzstādīšana un kurināšana

Apkures sezona jau rit pilnā sparā, bet varbūt tieši šajā laikā kāds apsver mājoklī iegādāties kamīnu, kas ne tikai telpās ienesīs siltumu, bet arī omulīgu sajūtu. Portāls "Tava Māja" ir apkopojis svarīgāko par kamīniem – ne tikai to, kas jāņem vērā, izvēloties kamīnu, bet arī to, kas jāzina par to kurināšanu, tīrīšanu un uzturēšanu.

Mūsdienās kamīnu klāsts ir ļoti daudzveidīgs, turklāt arī kamīnu dekoratīvajā apdarē izmantojamo apdares materiālu klāsts ir ļoti plašs. Kā izvēlēties piemērotāko un neapmulst plašajā izvēlē, lūko rakstos zemāk!

Lai varētu ekspluatēt kamīnu ar pilnu slodzi uzreiz, ielūkojies šajos speciālista ieteikumos. Tajos uzzināsi, kāpēc ir svarīgi pirmajās kurināšanas reizēs pastiprināti vēdināt telpu, kā arī varēsi uzzināt, kāda malka būs vispiemērotākā kamīnam. Apkures sezonas laikā un arī pēc tās noteikti prātā jāpatur arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ieteikumi, lai apkures sezona nebeigtos ar traģēdiju vai nepatīkamiem incidentiem. Tāpat neaizmirsti, ka no šī gada 1. janvāra stājās spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.

Ja kamīni ar "dzīvo uguni" tevi nevilina, tad vari apsvērt domu, izveidot mākslīgo kamīnu! Šādam kamīnam arī būs savi plusi, piemēram, nebūs jātīra pelni un sodrēji. Kā izveidot mākslīgo kamīnu, lūko šeit un arī te.

