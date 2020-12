"Saimniecībā noderēs!" – teica radiniece, stutējot salauzto tualetes podu lejā pa kāpnēm uz pagrabu, kur jau stāvēja mantu kalni, tajā skaitā arī vecā veļasmašīna, kas ar šādu pašu argumentu pagrabā jau putekļus krāj gadus 20. Un te nelīdz pat pārliecināšana, ka pods ir jāmet ārā. Tā vietā var nākties saņemt dusmu lavīnu. Reizēm, pašiem neapzinoties, kļūstam par mantu vācējiem, kas krāj lietas ar domu: gan jau noderēs. Taču nenoder vis.

Ārvalstīs pat ir šovi, kas ar televīzijas starpniecību ļauj ielūkoties dažādu cilvēku mājokļos, apaudzētos ar mantām. Tāpat arī pašmāju filmā "Dotais lielums: mana māte" bija vācējs, kurš dzīvokli bija tā aizkrāmējis ar mantām, ka pats staigāja pa šauru taciņu. Taču reizēm pat nevajag skatīties filmas vai seriālus, jo mantu vācēji ir tepat starp mums – radinieku vidū.

Trīs pieredzes stāsti par radiniekiem – mantu vācējiem

Portāls "Tava Māja", respektējot radinieku vēlmi, stāstus publicē ar mainītiem vārdiem.

"Bērnībā omīte mani un manu māsu dažas reizes aizveda "ekskursijā" uz savas māsas dzīvokli, lai parādītu, kas notiek, ja esi sliņķis," atklāj Alise. Viņa atminas, ka omītes māsa dzīvojusi ļoti lielā un skaistā Rīgas centra dzīvoklī, kurš bija "pārkrauts līdz ārprātam". Tajā bijuši ne tikai dažādi krāmi, bet arī veci saldumi. Alisei prātā palicis vecs kūkas "Cielaviņa" iepakojums, kas stāvējis uz galda. Mājoklī bijusi spēcīga smaka, un tās iemesls, protams, bija arī vecie pārtikas produkti.

"Sajūta bija tāda, ka dzīvoklis nekad netiek vēdināts, viss pārbāzts, īsti pat nebija, kur spert kāju. Cik atceros, omītes māsa līdz pat dzīves beigām nenāca pie prāta un īsti arī neapzinājās, ka tā ir problēma. Viņai bija arī veselības problēmas, maz devās ārpus mājas, varbūt arī tāpēc tik nolaidīga kļuva," prāto Alise. "Šobrīd atskatoties domāju, ka apkārtējiem noteikti vajadzētu mēģināt cilvēkam paskaidrot, ka tas nav labi, bet toreiz mēs domājām, ka omītes māsa ir slinka un nevīžīga, nevis ka viņai varētu būt kaut kādi traucējumi vai psiholoģiskas problēmas." Alise arī atklāj – omītei bija sliktas attiecības ar māsu un viens no iemesliem bija tieši saistīts ar dzīvokli. Tas bija palicis mantojumā no mammas, bet omīte uzskatīja, ka viņas māsa to ir pilnībā nolaidusi. "Tagad arī liekas dīvaini, ka sievietes bērni nekādā veidā necentās mammai palīdzēt, bet tas bija 2000. gadu sākums, un, man šķiet, neviens īsti neapzinājās, ka tur pie vainas varētu būt nopietnākas problēmas. Katrā ziņā omītes mācību par to, ka "nevajag būt sliņķim", atceros vēl šodien," tā Alise.