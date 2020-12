Drēbes saraujas un ne tikai: 10 izplatīti mīti par veļas žāvētājiem

Noteikti daudzi no jums ir dzirdējuši mītu, ka veļas žāvētājs bojā drēbes, kā rezultātā tās paliek par izmēru mazākus. Taču – tas nav vienīgais mīts! Rakstā tālāk ar elektroierīču pārstāvjiem aplūkojam vēl deviņus citus mītus, kas apvij veļas žāvētājus.

Portālu "Tava Māja" konsultēja: SIA "MK TRADE" mazumtirdzniecības veikala administratore Diāna Siliņa, "LG Electronics" pārstāve Katrīna Antmane un "Samsung Electronics Baltics" sadzīves elektronikas biznesa direktors Baltijā Sergejs Kostjučenko.

"Pastāv daudzi mīti par veļas žāvējamajām mašīnām un to lietošanu. Ja to nebūtu, iespējams, liela daļa Latvijas mājsaimniecību tās izmantotu," pieļauj Kostjučenko. Kādi tie ir, lūko rakstā tālāk!

Drēbes tiek sabojātas

Viens no izplatītākajiem mītiem ir tieši par apģērbu sabojāšanu.

Drēbes saraujas, kļūst par izmēru mazākas

Mīts! Šeit jāvaino nevis veļas žāvētājs, bet nepareiza apģērba kopšana, nepareizi temperatūras iestatījumi, kas atbilst konkrētā apģērba materiālam. Lai nerastos problēmas – allaž pievērs uzmanību apģērba kopšanas etiķetei, kas atrodama pie visiem apģērbiem (tautā saukta arī par "birku"). Tāpat izlasi veļas žāvētāja instrukciju, jo tajā sīki un smalki uzskaitīti apģērbi, kurus žāvētājā nedrīkst likt. Atceries – apģērbam jāizvēlas atbilstoša veļas žāvēšanas programma, piemēram, kokvilnu liekam tikai "kovilnas režīmā", vilnas apģērbus – "vilnas" utt. Veļas žāvēšanas laikā nevajadzētu mainīt arī attiecīgā režīma temperatūru, piemēram, kokvilnas režīmam pagriezt nedaudz augstāku temperatūru. Palielinot temperatūru, var sabojāt veļu, jo nebūsi ņēmis vērā ražotāja ieteikumus. Šādā situācijā vainīgs būsi pats, ne veļas žāvētājs.

Kā "Tava Māja" stāsta Antmane, dažu veļas žāvētāju modeļi ir pat aprīkoti ar AI DD tehnoloģiju, kā rezultātā tās pašas spēj automātiski noteikt, kāds mazgāšanas un žāvēšanas režīms būs piemērotāks apģērbam, lai to iztīrītu pēc iespējas saudzīgāk.

Drēbes ir saburzītas

Arī pie šī mīta vainojams pats veļas žāvētāja lietotājs, jo drēbes vienkārši ir atstātas ilgāk nekā vajadzētu. Atceries, ka drēbes no veļas žāvētāja jāizņem uzreiz pēc žāvēšanas cikla beigām.

Kā norāda Kostjučenko, tieši tas, ka veļas žāvētājs bojā apģērbu, ir izplatītākais mīts, ko nākas atpēkot. "Apģērbu nav grūti pēc tam kopt, žāvējot veļas mašīnā tas netiek bojāts, kā arī to ir viegli gludināt. Arī delikātus apģērbus iespējams žāvēt veļas žāvējamajā mašīnā – jāizmanto tikai atbilstošs žāvēšanas režīms," atgādina Kostjučenko. Tāpat viņš atgādina, ka veļas žāvētāju modeļiem ir arī opcija citiem režīmiem, piemēram, drēbes var ne tikai žāvēt, bet arī atsvaidzināt, turklāt var žāvēt pat apavus.

Veļas žāvētāji ir bezizmēra

Veļas žāvētājs nudien nav bezizmēra – ne velti arī uz tā norādīta drēbu ietilpība kilogramos. Arī pirms veļas žāvētāja iegādes aplūko, cik liela ir tā ietilpība. Kā atgādina Antmane, jo pilnāks būs veļas žāvētājs, jo mazāka būs tā veiktspēja. Piemēram, ja pārpildiet žāvētāja cilindru, žāvēšanas efektivitāte būtiski samazinās. Pārslogotam žāvētājam var arī rasties nopietni bojājumi, kas var ietekmēt tā darbību.

Zeķu "ēdāji"

"Lai vai kur arī dzīvo zeķu briesmonis, tas noteikti nedzīvo jūsu veļas žāvētājā. Ja jūs domājat, ka jūsu zeķes pazūd, tad tās, visticamāk, iesprūdušas starp žāvētāja cilindru un žāvētāja ārējo malu. Ieteicams pārbaudīt visas žāvētāja malas, lai atrastu pazudušās zeķes," padomos dalās Antmane.

Veļas žāvētāji paaugstina elektrības rēķinu

Arī šis ir mīts, kas neatbilst patiesībai! "Mūsdienās lielākajai daļai veļas žāvētāju ražotājs izmanto siltumsūkņa principu, kas nodrošina salīdzinoši zemu elektroenerģijas patēriņu iepretim tam, kas bija 5 gadus atpakaļ. Salīdzinot patēriņu šodien ar to, kas bija agrāk – ekonomija ir vismaz divas reizes. Tāpat daļai veļas žāvētāju ir iestrādāts svēršanas sensors, kas nodrošina elektrības patēriņa samazinājumu atbilstoši žāvējamās veļas daudzumam. Jo mazāk veļas vienā reizē žāvējam, jo mazāk elektrības patērējam," skaidro Siliņa.

Kostjučenko arī sarūpējis piemēru, kurā uzskaitīts elektroenerģijas patēriņš: "Standarta veļas žāvējamo mašīnu tilpums ir 9 kilogrami. Gadā aptuveni tā patērēs 194 kilovatus (kWh) – ar šo elektrības patēriņu pietiek vidēji 160 veļas žāvēšanas reizēm un elektroenerģijas rēķins būs 45 eiro robežās. Savukārt, izmantojot veļas mašīnu, kurā jau ir iebūvēts veļas žāvētājs (kombo tipa), patērēti tiks 342 kW un kopējā izmaksu summa gan par mazgāšanu, gan žāvēšanu gadā būs vidēji 168 eiro."

Arī Antmane uzsver, ka veļas žāvētājs nepaaugstina elektrības rēķinu: "Patiesībā atsevišķi veļas žāvētāji patērē ievērojami mazāk elektrības nekā veļas mašīnas, kurās ir iebūvēts žāvētājs. Atsevišķos žāvētājos tiek izmantota DUAL Inverter Heat Pump siltumsūkņa tehnoloģija, kas sniedz A+++ energoefektivitāti."

Veļas žāvētājs aizņem daudz vietas

Mūsdienās pieejami dažādu izmēru veļas žāvētāji – katrs var savai telpai atrast piemērotāko. Tie aizņem tikpat daudz vietas, cik veļasmašīna. To var likt ne tikai virs veļas mašīnas, bet arī jebkurā citā telpā. Veļas žāvētāji, kā norāda Kostjučenko, aprīkoti ar integrēto trokšņu slāpēšanas sistēmu, kas samazina telpā troksni.

Pārāk ilgi žāvē veļu

"Pavisam iespējams, ka veļas žāvējamās mašīnas, kuras ir ražotas pirms 15 gadiem, veļu žāvē ilgi. Tās ir gan fiziski, gan morāli novecojušas. Jaunākās paaudzes veļas mašīnas piedāvā dažādus veļas žāvēšanas režīmus. Piemēram, ātrajā žāvēšanas režīmā 1 kilogramu veļas iespējams izžāvēt vidēji 35 minūtēs," atzīmē Kostjučenko. Arī "Tava Māja" atgādina, ka katram veļas žāvētājam var izvēlēties savu programmu, kurā arī norādīts vēlamais žāvēšanas ilgums – veļas žāvēšana var aizņemt no 30 minūtēm līdz pat vairāk nekā 2 stundām. Starp citu – ir veļas žāvētāju modeļi, kuros var iestatīt atlikto žāvēšanas laiku, proti, tie veļu sāks žāvēt pēc kāda konkrēta laika. Tāpat ir modeļi, kurus vari pat ieslēgt ar mobilo tālruni.

Drēbes pēc žāvēšanas ir pilnīgi sausas

Kā no pieredzes var teikt "Tava Māja", veļas žāvētājam var iestatīt konkrētu programmu, kurā var regulēt drēbju slapjumu/sausumu. "Ja veļa ir pilnīgi sausa, tad tā, visticamāk, ir pāržāvēta, kā arī to būs daudz grūtāk izgludināt. Pēc izņemšanas no žāvētāja drēbēm jābūt nedaudz mitrām vai gandrīz sausām," norāda Antmane.

Žāvētājs mājoklī rada putekļus

Kā skaidro Antmane, brīvi stāvošā žāvētājā ir iebūvēti speciāli filtri, kas aizkavē putekļu izplatīšanos, taču veļas mašīnās ar iebūvēto žāvētāju šādu filtru parasti nav.

Nav atšķirību starp atsevišķu žāvētāju un veļas mašīnu ar iebūvēto žāvētāju

Arī šis ir mīts! Ir virkne atšķirību, piemēram, tam ir arī lielāka ietilpība, plašāka funkcionalitāte utt. Šajā rakstā vari izlasīt to, kādi ir plusi un mīnusi atsevišķam veļas žāvētājam, kā arī veļas mašīnai ar iebūvēto žāvētāju.