Kamēr viena sabiedrības daļa aktīvi šķiro atkritumus, tikmēr cita to nedara, aizbildinoties ar dažādiem argumentiem, tajā skaitā – dzīvesvietā nav pieejami atkritumu šķirošanas konteineri. Šoreiz aplūkojam, kā daudzdzīvokļu mājā Rīgā tikt pie atkritumu šķirošanas konteinera, kā arī esam sarūpējuši ceļvedi par to, kur šķirot, kā pareizi šķirot un kādas kļūdas nepieļaut. Gadījumā, ja šķiro ar mērķi ietaupīt, jāpatur prātā, ka nepareizi sašķiroti atkritumi neļaus samazināt maksu par to apsaimniekošanu.

Portāls "Tava Māja" jau vēstīja, ka 23. novembrī Saeima atbalstīja grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz turpmākajos gados pakāpeniski paaugstināt dabas resursu nodokļa likmi. Tas nozīmē – arī Rīgā palielināsies maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Jau no 2021. gada 1. janvārī par nešķirotajiem sadzīves atkritumiem galvaspilsētā nāksies maksāt vairāk.

Jauns gads ir jaunu apņemšanos sākums. Kāpēc gan tas nevarētu būt atspēriena punkts, lai savās mājās šķirotu atkritumus?