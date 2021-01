Kā mājās sadalīt telpu, kur mācās vai strādā vairāki cilvēki

Pandēmijas laiks ir metis vairākus izaicinājumus, tajā skaitā - strādāšanu vai mācīšanos no mājām. Kā mājās iekārtot darba vietu un rast atpūtas un darba līdzsvaru, ja telpā strādā vairāki cilvēki, padomos dalās "Ikea" interjera dizaina nodaļas vadītājs Dariuss Rimkus.

Izveido darba stūrīti tādā vietā, kas nav izmantota

"Viena no iespējām ir izveidot ērtu mācību vai darba stūrīti kādā mājas vietā, kas ir piemirsta vai netiek izmantota, piemēram, tukšs pieliekamais, patrepe vai niša starp mēbelēm," iesaka Rimkus.

Ļoti mazām telpām vērts izvēlies šauru rakstāmgaldu un krēslu vai regulējama augstuma tabureti, ko vajadzības gadījumā var iestumt pagaldē. Taburete aizņem mazāk vietas nekā krēsls, turklāt, uz tās sēžot, tiek nodarbināti muguras muskuļi un uzlabojas stāja. Speciālists saka: "Ja izdodas atrast vietu rakstāmgaldam – lieliski! Bet, ja telpa tomēr ir pārāk maza, jāizvēlas kompaktas, daudzfunkcionālas mēbeles, piemēram, skapītis ar nolokāmu galdu, ko pēc nepieciešamības var salikt."

Ja mājās ir brīva siena vai starp mēbelēm palikusi neizmantota niša, tur var ērti novietot rakstāmgaldu. Ja standarta galdam vietas ir par maz, var izmantot sienas plauktu ar atvilktnēm vai pie sienas stiprināmu galdu. Šādam "galdam" nav kāju, tāpēc ietaupās vieta uz grīdas.

Aizslietņi kā telpas sadalītājs

"Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā atdalīt darba vietu no pārējās telpas, ir izmantot aizslietņus. Tie sadala telpu līdzīgi sienai un rada privātas telpas sajūtu. Šāds risinājums lieti noder, ja nepieciešams neitrāls fons video zvaniem, bet telpā uzturas vēl citi mājinieki vai atrodas personīgās mantas, kuras nevēlies rādīt," iesaka speciālists.

Interjera dizainers piebilst, ka līdzīgu efektu var panākt ar aizkariem, kurus var pēc nepieciešamības ērti atvilkt un aizvilkt. Telpas sadalīšanai var izmantot arī dažāda izmēra plauktus, kas izskatās labi no visām pusēm. Ja plauktā saliek kastes vai grozus, tas arī vairs nav caurredzams, turklāt to var ērti izmantot arī neuzkrītošai darbam nepieciešamo mantu glabāšanai.

Viņš piebilst, ka ērts risinājums ir arī perforēti dēļi, kurus var izmantot gan sīkumu organizēšanai, gan darba vietas vizuālai nodalīšanai no pārējās telpas. Lai sīki trokšņi netraucētu koncentrēties, var izmantot troksni slāpējošus paneļus, ko piestiprina pie galda, lai varētu strādāt klusumā un mierā.

Izveido pārvietojamo darba vietu

Tiem, kam nav iespēju iekārtot pastāvīgu darba vietu un ir jāstrādā, piemēram, pie ēdamgalda vai pat vairākas reizes dienā jāmaina vieta, Rimkus kā labāko risinājumu iesaka pārvietojamus ratiņus. "Ar šādiem ratiņiem virtuvē iekārtoto darba vietu var ātri un ērti pārvērst atpakaļ par ēdamgaldu, un klēpjdatoru, dokumentus un lādētājus var veikli pārvietot tur, kur nepieciešams. Ratiņi ar kārtīgām kastēm un organizatoriem iedvesmos produktīvam darbam. Starp citu, arī ērtam un ergonomiskam krēslam atradīsies vieta pat nelielā mājoklī – vakarā to vienkārši var izmantot kā sēdvietu pie ēdamgalda," uzskata interjera dizainers.

Vēl viens mobils risinājums ir klēpjdatora statīvs, ko vakarā var izmantot kā kafijas galdiņu, bet pa dienu kā nelielu darba galdu pie dīvāna vai pat pie gultas. Tāds risinājums ir labs tiem, kam patīk ērti sēdēt, bet vajadzīgs balsts datoram.

"Teju ikvienā mājoklī ir iespējams ierīkot darba vietu strādāšanai stāvus. Tie, kam visu dienu jāstrādā sēdus pozā, nereti jūtas no tā noguruši. Ir pavisam vienkāršs risinājums, kā rakstāmgaldu, virtuves darba virsmu vai palodzi pārvērst paaugstinātā darba vietā – uzliec saliekamo paplāti un gatavs!"

Organizē darba vietu

Strādājot vai mācoties mājās, noteikti ir jāpadomā, kur glabāt darbam vajadzīgās mantas. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja strādā, piemēram, dzīvojamā istabā. Ja saliksi darba lietas slēgtās kastēs vai skapjos, varēsi justies droši, ka neviens neredzēs un neaiztiks svarīgus dokumentus, mapes, piezīmes un citas mantas.

"Lai uz rakstāmgalda virsroku neņemtu haoss, kas īpaši slikti izskatās dzīvojamā istabā, ir vērts padomāt par sīkumu organizēšanu. Kastes, rakstāmgalda organizatori, dokumentu turētāji un pat USB lādētāji ar klipšiem ir lieliski palīgi, kad jāsakārto galds pēc darba dienas un kad no rīta ātri jāatrod viss vajadzīgais. Turklāt organizatori var būt labs interjera papildinājums," saka Rimkus.

Nodali darbu no atpūtas!

"Reizēm cilvēkiem var būt grūtības mājās koncentrēties darbam vai mācībām. Tas ir tikai dabiski, jo iepriekš taču mājas bija vieta atpūtai. Tomēr pat tad, ja nav iespējas atvēlēt darbam vai mācībām atsevišķu telpu, pastāv dažādas iespējas, kā nodalīt darba vietu tā, lai vismaz psiholoģiski būtu sajūta, ka ieej atsevišķā kabinetā," saka interjera dizainers. To ir iespējams risināt ar nelielu viltību palīdzību – izveidojot birojam līdzīgu vietu, varam sevi psiholoģiski pārliecināt, ka atrodamies darbā vai skolā. Tas var palīdzēt labāk koncentrēties.

"Galvenais noteikums ir pēc iespējas uzskatāmāk nošķirt darba vietu no pārējām mājokļa zonām. Kaut vai neliels paklājs zem rakstāmgalda var radīt sajūtu par telpu, kurā ieej no rīta un no kuras izej vakarā. Arī krēsls ar augstu atzveltni var radīt zināmu nošķirtības efektu. Galda lampa, ko no rīta ieslēdz, noder ne tikai, lai nodrošinātu pietiekamu apgaismojumu darbam, ko nespēj sniegt vispārējais apgaismojums, bet arī, lai dotu signālu smadzenēm, ka ir laiks koncentrēties. Ieslēgta galda lampa vai uzliktas austiņas var būt signāls pārējiem mājiniekiem, ka šajā laikā esi aizņemts un tevi labāk netraucēt," iesaka interjera dizainers.