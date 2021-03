No 1.marta sadzīves tehnikai ir jauns energoefektivitātes marķējums

No šī gada 1. marta stājas spēkā izmaiņas Eiropas Savienības (ES) energoefektivitātes marķējumā vairākās sadzīves iekārtu kategorijās. Ja precēm kopš pērnā gada 1. novembra tika uzlīmēts dubultais marķējums, tad tagad būs tikai viens, portālu "Tava Māja" informēja "Electrolux Latvia" pārstāvji.

Rakstā tālāk "Electrolux Latvia" produktu speciālists Rolands Āboliņš skaidro, kā ne tikai turpmāk orientēties produktu klāstā, bet arī to, kā izvēlēties energoefektīvu sadzīves tehniku.

Kāpēc nepieciešamas izmaiņas? Kā skaidro eksperti, jaunā marķējuma mērķis ir palīdzēt patērētājiem labāk identificēt atšķirības starp tehnoloģiski aizvien modernākiem sadzīves tehnikas produktiem. Jo augstāka veiktspēja ir ikdienā izmantojamai ierīcei, jo mazāk tā patērēs resursus – elektrību, ūdeni un pat pievienojamos mazgāšanas līdzekļus, tādējādi esot draudzīgāka gan mūsu maciņam, gan videi.

Kādas preces būs ar jauno marķējumu?

Izmaiņas skar veļas mazgājamās mašīnas, veļas mazgājamās mašīnas ar žāvētāju, trauku mazgājamās mašīnas un dzesēšanas iekārtas, – šīm produktu kategorijām jau no pagājušā gada 1. novembra jāatrodas tirdzniecībā ar dubulto marķējumu: gan veco, gan jauno. Savukārt pilnīga pāriešana tikai uz jauno marķējumu notiek, sākot no šī gada 1. marta.

Pašreizējais ES energoefektivitātes marķējums tika pakāpeniski ieviests no 1994. līdz 2004. gadam. To plaši atpazīst un izmanto visā Eiropā – 8 no 10 patērētājiem to ņem vērā, iegādājoties sadzīves tehniku. Vienotā sistēma dod patērētājiem iespēju izdarīt informētu izvēli attiecībā uz efektīvu un ilgtspējīgu sadzīves tehniku. Tomēr mūsdienās lielākā daļa ierīču atrodas augstākajās klases, un vairs nav tādu produktu, kas atbilst zemākajām klasēm. Šāds iznākums ir pozitīvs, tomēr tas apgrūtina labāko produktu atrašanu.

Vecā un jaunā marķējuma atšķirības

Veidojot jauno energoefektivitātes marķējuma skalu, ir pārveidoti darbības rādītāji, ieviestas stingrākas ekodizaina prasības un jauni veiktspējas elementi, kā arī izmantota jauna testēšanas metode. Turklāt, lai izvairītos no turpmākām skalas izmaiņām, A līdz G klašu kritēriji tiks regulāri pārskatīti saskaņā ar tehnoloģiju un tirgus attīstību.

Iepriekšējam marķējumam bija četras A klases: no A līdz A + + +, kas ir mulsinoši, jo tas nedeva mērogu augstai, vidējai un zemai enerģijas klasei. Tāpēc jaunā skala paredz, ka esošas ierīces ir pārceltas zemākās klasēs, iekļaujoties no A līdz G klasei, savukārt A+, A++ un A+++ klases ir likvidētas. Tāpat svarīgi, ka A klasē atrodas vien pāris iekārtas, tādējādi atstājot brīvu vietu nākotnes tehnoloģiskajai attīstībai.

Būtiski minēt, ka atrašanās zemākā klasē nemaina iekārtas enerģijas patēriņu, – ierīces veiktspēja saglabājas nemainīga, mainās tikai tās vērtējums, t.i. burts uz marķējuma etiķetes.

Kas jāņem vērā, izvēloties jaunu sadzīves tehniku?

Iegādājoties kādu ierīci no izmaiņu skartajām sadzīves tehnikas kategorijām – veļas mazgājamās mašīnas, veļas mazgājamās mašīnas ar žāvētāju, trauku mazgājamās mašīnas un dzesēšanas iekārtas –, ieteicams kārtīgi iepazīties ar tās iespējām un tehnisko specifikāciju, lai tā atbilst jūsu prasībām un nepieciešamībai. "Tava Māja" atgādina, ka vērts ne tikai izstudēt preces aprakstus, bet arī atsauksmes par internetveikalu, lai nesanāk "uzrauties" uz krāpniekiem.