Gudrie jaucējkrāni, kas ietaupa līdz 50% ūdens un rūpējas par dabas piesārņojuma mazināšanu.

Neskatoties uz to, ka 71% planētas sastāv no ūdens, uzturā lietojamā ūdens apmērs ir krietni mazāks - tikai 0.5% no saldūdens resursiem, tādēļ, pieaugot iedzīvotāju skaitam uz planētas, arvien būtiskāka nozīme ir ūdens rezervju taupīšanai. Turklāt patēriņa samazināšana ietaupa arī elektronenerģiju un finanses, tādēļ mūsdienu ražotāji investē inovatīvu jaunākās paaudzes jaucējkrānu un maisītāju izveidē, kas apveltīti ar viedajām tehnoloģijām un piemēroti uzstādīšanai un lietošanai gan plašās biroju ēkās un publiski pieejamās telpās ar lielu apmeklētāju plūsmu, gan mājās.

Iespēju ietaupīt un vides resursu saglabāšanas svarīgumu uzsver arī daudzfunkcionālās sporta un kultūras pasākumu halles "Arēna Rīga" Sandris Stīpnieks, Arēna Rīga inženieris un tehniķis kuri gadā uzņem vairāk kā pusmiljonu apmeklētāju un šī gada pavasarī lielākajā daļā sabiedriskajās tualetēs uzstādījuši pasaulē un Latvijā iecienītā zīmola Gustavsberg produktu sērijas Atlantic ūdens jaucējkrānus. "Izvēloties skandināvu ražotāja produkciju, mums bija būtiski ne tikai taupīt energoresursus pie liela patēriņa, bet arī nodrošināt vides aizsargāšanu, jo jaucējkrāni satur mazāk, kā 0,1% svina piejaukumu, kas līdz ar patērēto ūdeni nenonāk zemē." Stāsta Sandris Stīpnieks. "Mums bija svarīgi, ka produktu Gustavsberg ražotie ūdens maisītāju komponenti ir ražoti no materiāliem, kas apstiprināti lietojumam saskarē ar pārtiku un dzeramo ūdeni, tādējādi nodrošinot Arēna Rīga viesiem augstākās kvalitātes pakalpojumus sava apmeklējuma laikā un vienlaikus arī rūpējoties par notekūdeņos un vidē nonākošā satura drošumu."

Mārtiņš Bērziņš, Villeroy & Boch | Gustavsberg Latvijas filiāles tirdzniecības pārstāvis, pievienojas "Arēna Rīga" tehniķim - inženierim, uzsverot, ka viena no Gustavsberg Atlantic jaucējkrānu īpašībām – tiem piemīt revolucionāra karstā ūdens enerģijas taupīšanas funkcija cold-start, samazinot ūdens un attiecīgi enerģijas patēriņu līdz pat 50%. "Viedo taupības režīmu aktivizēt ir pavisam vienkārši - lai sasniegtu vajadzīgo ūdens temperatūru, svirai jāatrodas pozīcijā taisni uz priekšu, un sākumā tiek padots tikai aukstais ūdens. Savukārt ar eco-smart funkciju var nodrošināt ūdens patēriņa taupošu strūklas plūsmu – tas ir videi un pircēja maciņam draudzīgāk." Piebilst Mārtiņš. Savukārt, lai izvairītos no applaucēšanās riska, Atlantic termostata gudrajos jaucējkrānos iebūvēta automātiska aizsardzība un karstā ūdens droša apturēšana, izmantojot vienvirziena vārstus, tādējādi ātri reaģējot uz temperatūras un spiediena izmaiņām ūdens plūsmā, un automātiski tiek izlīdzinātas radušās atšķirības.

Gustavsberg Atlantic izlietnes jaucējkrāni pilda ne tikai praktisku, bet arī estētisku funkciju - apveltīti ar modernu un skaista dizaina formu, tie vienlīdzlabi izskatās gan virtuvē, gan vannas istabā. Skaistums nav tikai acīm, bet arī rokām - viegli satveramās sviras apakšpusē ir smalks sfērisks izliekums, kas katrā lietojuma reizē sniedz taustāmu kvalitātes izjūtu.

Zīmola pārstāvis uzsver, ka sērijas Atlantic dušas, vannu un virtuves maisītāju modeļi atbilst tirgus augstajām prasībām – būdami energoefektīvi, ar viedām ūdens un enerģijas taupīšanas funkcijām apveltīti bezsvina maisītāji, tie nodrošina pasaules un pašmāju pircēja vajadzības un tiecienus saudzēt vides resursus.

5 iemesli, kādēļ izvēlēties Gustavsberg Atlantic.

COLD START JEB KARSTĀ ŪDENS TAUPĪŠANA.

Revolucionāra karstā ūdens taupīšanas funkcija, kas palīdz samazināt enerģijas patēriņu līdz 50%. Lai sasniegtu vajadzīgo ūdens temperatūru lai sasniegtu vajadzīgo ūdens temperatūru, svirai jāatrodas pozīcijā taisni uz priekšu, un sākumā tiek padots tikai aukstais ūdens.

EKO-PLŪSMA

Ūdens maisītājam ir efektīva un optimizēta ūdens plūsma.Tāpēc, nemazinot līdzšinējo ūdens baudīšanas pieredzi, tiek smaazināts ūdens un enerģijas patēriņš. Videi draudzīgāks un arī makam.

SAFE TOUCH JEB DROŠS PRET APPLAUCĒŠANOS

Visoi Atlantic izlietnes jaucējkrāni ir ar pret-applaucēšanos funkciju, kas nozīmē to, ka termostata ārpuse neuzkarst un tādējādi samazinās iespēja applaucēties.

VIENMĒRĪGA ŪDENS TEMPERATŪRA

Termostata jaucējkrānos ir iebūvēta automātiska aizsardzība pret aplaucēšanos un karstā ūdens droša apturēšana, izmantojot vienvirziena vārstus. Tas nozīmē, ka jaucējkrāns ātri reaģē uz temperatūras un spiediena izmaiņām, kas ir radies ūdens plūsmā, un automātiski tiek izlīdzinātas radušās atšķirības.

BEZ SVINA

Jaucējkrāns veidots no materiāla, kas satur mazāk kā 0,1% svina. Tā kā tas ir Eco- Smart jaucējkrāns - ekoloģisks viedais maisītājs, tas atbilst stingrām prasībām attiecībā uz svina saturu. Maisītāja aizmugurē ir diskrēts lāzera marķiera simbols, lai atvieglotu izsekojamību.

5 pārdomātas un praktiskas īpašības vienā Atlantic jaucējkrāna maisītājā.

1.Svira ar skaidru krāsu marķējumu karstajam un aukstajam ūdenim.

2.Regulējama maksimālā temperatūra labākai, pret applaucēšanas aizsardzībai.

3. Izliekta forma uz sviras un maisītāja padara skalošanu ērtāku.

4. Standarta aerators vieglai tīrīšanai un apmaiņai.

5. 50 mm maisītāja korpuss nodrošina labu savienojumu ar visu veidu izlietnēm.

Villeroy & Boch Gustavsberg pasaulē un Latvijā.

2000. gadā Vācu vannas istabas iekārtu ražotājs "Villeroy & Boch" kļuva par jauno "AB Gustavsberg" īpašnieku. Villeroy & Boch ir viens no pazīstamākajiem sanitārā porcelāna zīmoliem Eiropā, ar vairāk 270 gadu pieredzi, kurš ir partāvēts 125 pasaules valstīs kā arī Latvijā, kas slavens ar savām flīzēm un mājsaimniecībām domātiem porcelāna ražojumiem, un keramikas izstrādājumiem vannasistabas labsajūtai, kā tualetes podi, izlietnes un citi produkti. Zīmola Gustavsberg produkcija Latvijā iegādājama lielākajos santehnikas un vannas istabu produktu veikalos Komforts, Sanital, Cita Santehnika, Ksenukai, Būvniecības ABC un citās būvniecības preču tirdzniecības vietās.

Bildes ilustrācijai: (fotogrāfs: Juris Zolbergs)