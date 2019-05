Vai iegādāties māju tagad vai tomēr nogaidīt? Seši faktori, kuri jāizvērtē

Sava māja ir daudzu cilvēku sapnis. Apsverot domu par mājokļa iegādi, ir jābūt uzmanīgiem, izvērtējot, vai šis ir īstais brīdis tik lielam pirkumam. Pietiekami daudz ir dzirdēts par situācijām, kad pircēji piedzīvo vilšanos, jo iegādājušies īpašumu, kuru nevar atļauties. Ja arī Jūs tuvākā vai tālākā nākotnē plānojat pirkt māju, piedāvājam sešus faktorus, kurus izvērtēt, lai saprastu, vai esat tam gatavi.

1. Jūsu esošā finansiālā situācija.

Šis ir svarīgākais faktors, kas palīdzēs Jums izlemt, vai esat gatavi iegādāties īpašumu. Izvērtējot šo jautājumu, padomājiet par diviem jautājumiem:

Vai Jums ir pietiekami daudz naudas pirmajai iemaksai? Kā zināms, liela daļa cilvēku, iegādājoties īpašumu, izmanto mājokļa kredītu, kam parasti nepieciešama pirmā iemaksa noteiktā apjomā no kopējās summas. Būtu rūpīgi jāpārdomā, vai šo summu iekrāsiet ilgākā laika periodā, vai arī izmantosiet, piemēram, nebanku patēriņa kredītu internetā , ko pēcāk pakāpeniski atmaksāt.

, ko pēcāk pakāpeniski atmaksāt. Vai varēsiet atļauties katru mēnesi segt mājokļa kredīta maksājumu? Ne mazāk svarīgi ir apzināties atbildību, kādu uzliek mājokļa iegāde, proti, katru mēnesi, vairāku gadu desmitu garumā Jums būs jāspēj segt maksājumus, tādēļ tiem ir jābūt Jūsu budžeta svarīgākajai sadaļai.

2. Jūsu finansiālās situācijas stabilitāte.

Šis faktors ir cieši saistīts ar iepriekš aprakstīto. Domājot par to, vai īpašumu iegādāties tagad vai tomēr nogaidīt, ir jāpadomā par to cik, stabila ir Jūsu dzīve. Ja nesen esat nomainījuši darba vietu, vai arī tuvākajā laikā plānojat to darīt, vai arī ir paredzamas ievērojamas izmaiņas Jūsu ienākumiem, nebūtu prātīgi iegādāties māju. Ieteicams nogaidīt, kad esat pārliecināti par finanšu un citu jomu stabilitāti, un tad spert tik nozīmīgu soli.

3. Jūsu kredītvēsture.

Šis jēdziens mūsdienās tiek lietots bieži, un par to būtu jāzina ikvienam, kuram ir kredītsaistības. Kredītvēsture ietver visas mūsu bijušās un aktīvās finansiālās saistības. Turklāt daudzi nezina, ka kredītvēsturi var sabojāt, ne tikai, laicīgi neapmaksājot aizdevumus, bet arī, kavējot telefona un komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksu.

Kavētu maksājumu dēļ cilvēki parasti nonāk parādnieku sarakstos, kas pieejami kredītiestādēm. Šī informācija vienmēr tiek ņemta vērā, kad aizdevējs izvērtē kredīta piešķiršanu personai. Ja tiek konstatēts, ka cilvēks iepriekš kavējis maksājumus vai viņam ir nenokārtotas saistības, kreditors var atteikt aizdevuma piešķiršanu.

Lai uzturētu pozitīvu kredītvēsturi, vienmēr centieties laicīgi apmaksāt visus rēķinus, neatkarīgi, vai tie ir par īri, komunālajiem pakalpojumiem, telefonu vai interneta pieslēgumu.

4. Gatavība apmesties uz pastāvīgu dzīvi vienā vietā.

Mājas iegāde ietver izdevumus arī pēc pirkuma brīža. Pirmkārt, kā jau minējām, katru mēnesi jāmaksā kredīts. Otrkārt, jāsedz ar mājokļa uzturēšanu saistīti maksājumu, piemēram, par ūdeni, elektrību, apkuri, remontiem un tamlīdzīgi. Turklāt, ja Jūs pēkšņi izlemtu ēku pārdot, saņemt atpakaļ iztērēto un ieguldīto naudu būtu neiespējami. Tieši tāpēc māja jāpērk tikai tad, kad esat atraduši vietu, kur vēlaties dzīvot ilgtermiņā, nevis tikai dažus gadus.

5. Esošā situācija nekustamā īpašuma tirgū.

Lai arī šis faktors var nebūt tik nozīmīgs, kā iepriekš aprakstītie, Jums tik un tā vajadzētu pievērst uzmanību tam, kas par mājokļu pirkšanu tiek rakstīts medijos, vai šis ir piemērots laiks īpašuma kredīta noformēšanai, vai turpmāk māju vērtība celsies vai kritīsies un tamlīdzīgi.

6. Jūsu gatavība uzņemties rūpes par māju.

Dzīvošana mājā un dzīvoklī ir divas pavisam dažādas lietas. Dzīvoklī visbiežāk mums nav jāuztraucas par apkuri vai ēkas apkārtnes tīrīšanu. Savukārt savā mājā Jums par visu būs jāatbild pašiem. Jānodrošina apkures sistēma, jāiegādājas kurināmais, jāpļauj zāle pagalmā, jātīra sniegs un jādara dažādi citi darbi. Padomājiet, vai Jums ir pietiekami daudz laika un vēlmes, lai uzņemtos šādu atbildību.

