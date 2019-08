Piecu soļu ceļvedis jumta logu izvēlē

Izbūvējot vai labiekārtojot mājokli, saskaramies ar daudz dažādām iespējām. Ja mājvietā nepieciešami jumta logi, kā neapmaldīties plašajā izvēļu klāstā? Seko mūsu piecu soļu metodei, kas palīdzēs tev atrast piemērotāko risinājumu.

1. Noskaidro, kas tev ir nepieciešams

Gaismas un svaiga gaisa pielieta istaba – cik daudz šo dabas dāvanu tev nepieciešams, lai vienkārša telpa kļūtu par tavu sapņu istabu? Pirms izvēlies jumta logus un izlem par to izvietojumu, ir jāņem vērā telpas funkcijas un iedzīvotāju vajadzības pēc gaismas un svaiga gaisa daudzuma. Svarīgi atcerēties – jo vairāk dienas gaismas telpā ieplūdīs, jo lielāka tā izskatīsies, tāpēc apsver iespēju palielināt logu izmēru vai arī tos kombinēt, novietojot blakus vai vienu virs otra.

Izvēloties logu skaitu un to novietojumu, ņem vērā telpas formu un lielumu. Dziļā telpā logus labāk novietot augstāk jumtā. Platākā telpā – jāizvieto logu rindu ar vienādiem intervāliem starp tiem. Izvēloties logu daudzumu un to izmērus, iesakām sekot vienkāršam aprēķinam: istabās, kur iedzīvotāji uzturās dienas lielāko daļu, stiklojuma laukuma attiecībai pret grīdu vajadzētu būt 15%, savukārt telpās, kuras dienas laikā izmanto mazāk, piemēram, guļamistabās, stiklojuma laukums var būt 10% no grīdas laukuma.

Pirms logu izvēles ir jāsaprot telpas funkcionalitāte. Piemēram, vannas istabā vai virtuvē noteikti vajadzēs jumta logu ar poliuretāna pārklājumu, kas kalpos lieliski arī paaugstināta mitruma telpās, savukārt kāpņu telpā visticamāk logs būs augstu izvietots.

2. Izvēlies atvēršanas veidu

Izvēlēties logu ar automātisko vai rokas vadību? Ar rokturi augšā vai apakšā? Lai palīdzētu atrast sev piemērotāko logu atvēršanas veidu, piedāvājam dažus nosacījumus, kas atvieglos izvēli.

Kad izvēlēties jumta logu ar rokturi augšā?

Ja jumta logs iebūvēts zemu, rokturi var aizsniegt (90 cm no grīdas)

Ja jumta logs iebūvēts augstu un atvēršanai vajadzēs izmantot apkalpes stieni

Jumtiem ar slīpumu 15 - 90 grādi

Kad izvēlēties jumta logu ar rokturi apakšā?

Ja jumta logs iebūvēts augstu (150 cm no grīdas), bet rokturis vēl sasniedzams

Jumtiem ar slīpumu no 15 līdz 90 grādiem

Jumtiem ar slīpumu no 15 līdz 55 grādiem, ja izvēlaties logu ar panorāmisko skatu un rokturiem kā augšā, tā apakšā.

3. Izvēlies iekšējo apdari

Koka logs ar poliuretāna pārklājumu ir lieliski piemērots risinājums mūsdienīgam interjeram un baltiem griestiem. Šādi logi būs ideāli telpām ar paaugstinātu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabām vai virtuvēm, jo poliuretāna vienlaidus pārklājums nodrošina mitrumizturīgu apdari. Nozīmīgi plusi – nav nepieciešama papildu apkope un šiem logiem ir 15 gadu garantija.

Koka logs ar lakas pārklājumu būs piemērots tradicionālam interjeram. Tie veidoti no augstas kvalitātes dabiskās priedes un trīskāršs caurspīdīgas lakas pārklājums aizsargā koka virsmu. Šiem logiem ir 10 gadu garantija.

4. Apsver stiklojuma variantus

VELUX logu stiklojums nodrošina siltumizolāciju, skaņas izolāciju, papildu izturību un aizsardzību pret sniegu, sauli, vēju un ūdeni, bet VELUX piedāvātie biezākie divkameru stikli pat nodrošinās lietus radītā trokšņa samazināšanu un būs ar pašattīrošo virsmu "easy to clean".

Svarīgi, ka piemērotāko stikla paketi izvēlēties vari tikai "Premium" klases logiem!

5. Izvēlies iebūvēšanas piederumus un aksesuārus

Jumta loga pareizai, ātrai un drošai iebūvēšanai nepieciešami iebūvēšanas piederumi. Lai atvieglotu izvēli un būtu pārliecība par visu svarīgo piederumu esamību objektā, VELUX ir sagatavojis pamata iebūvēšanas piederumu komplektu, kurā ietilpst: jumta segumam atbilstošs pieslēgums ar hidro un siltumizolācijas rāmi optimālai energoefektivitātei, kā arī tvaika barjera.

Aksesuāri

Lai sasniegtu optimālu komforta līmeni, VELUX iesaka aprīkot jumta logus ar oriģinālajiem aksesuāriem. VELUX oriģinālās žalūzijas, slēģi un saulessargi ne tikai labi izskatās, bet arī nodrošina siltuma un gaismas daudzuma regulēšanu. Ikdienā tie palīdz viegli kontrolēt gaismas daudzumu telpā, kā arī vēl vairāk samazināt siltuma zudumus aukstajā laikā. Pateicoties aksesuāriem, telpā var sasniegt komfortablu temperatūru jebkurā gadalaikā. Tāpat VELUX iesaka aprīkot jumta logu no ārpuses ar saulessargu vai slēģi karstuma kontrolei un iekšējā daļā uzstādīt žalūzijas, gaismas kontrolei.

Jumta logi ir labākā izvēle, lai mājās iegūtu mums tik svarīgo dienas gaismu, nodrošinātu pietiekamu mājas vēdināšanu un ietaupītu elektroenerģijas patēriņu.

Ar VELUX plašo jumta logu piedāvājumu iespējams iepazīties šeit https://www.velux.lv/