Hipotekārais kredīts Latvijā: ieteikumi aizņēmējiem

Ja vien Tu neesi lielās biznesa impērijas īpašnieks, mājokļa iegāde gandrīz vienmēr nozīmē kredītsaistības. Hipotekārais kredīts ir speciāls aizdevumu veids, kas paredzēts tikai un vienīgi nekustamo īpašumu iegādei, bet reizē tas ir arī viens no sarežģītākajiem aizdevumiem, ar saviem zemūdens akmeņiem un apakšpunktiem sīkā drukā. Lasi šajā rakstā, kam pievērst uzmanību hipotekārā kredīta izvēlē un kur meklēt aizdevumu ar labākajiem nosacījumiem!

Hipotekārais kredīts VS patēriņa kredīts

Hipotekārā kredīta īpatnības ir visuzskatāmākās, ja to salīdzina ar kādu citu izplatīto aizdevumu veidu. Lūk, galvenie faktori, kas Tev jāņem vērā, ja gribi aizņemties mājokļa iegādei:

atšķirībā no patēriņa kredīta, hipotekārajam kredītam ir vajadzīga pirmā iemaksa – vidēji 10%-20% no mājokļa tirgus cenas. Lai gan pie dažiem aizdevējiem vēl joprojām ir pieejams hipotekārais kredīts bez pirmās iemaksas, parasti to piedāvā ar augstāku procentu likmi un lielākām kopējām izmaksām;

– vidēji 10%-20% no mājokļa tirgus cenas. Lai gan pie dažiem aizdevējiem vēl joprojām ir pieejams hipotekārais kredīts bez pirmās iemaksas, parasti to piedāvā ar augstāku procentu likmi un lielākām kopējām izmaksām; hipotekārā kredīta atmaksas grafiks nav tik elastīgs kā patēriņa aizdevumam. Ikmēneša maksājuma summas izmaiņas ir jāsaskaņo ar kreditoru, pat, ja aizņēmējs vēlas atmaksāt aizdevumu priekšlaicīgi. Aizņēmējam uzmanīgi jāiepazīstas ar visiem līguma punktiem, lai izvairītos no soda naudas par nosacījumu pārkāpšanu.

Vienā aspektā hipotekārais kredīts gan ir līdzīgs citiem aizdevumiem. Hipotekārā kredīta kalkulators uzrāda aptuvenas aizdevuma izmaksas, bet precīzus skaitļus var uzzināt, tikai griežoties pie aizdevēja. Kredīta kalkulatorā var tikt iekļauti arī papildu izdevumi, piemēram, SEB hipotekārā kredīta kalkulators aprēķina arī apdrošināšanas izmaksas. Lasi raksta turpinājumā, kur meklēt aizdevumu mājokļa iegādei!

TOP 4 bankas mājokļa kredītam

Izplatītākais mājokļa iegādes finansēšanas veids ir bankas aizdevums. Pieprasītākie hipotekārie aizdevumi Latvijā ir:

Swedbank hipotekārais kredīts – līdz 200 000 EUR, līdz 30 gadiem;

hipotekārais kredīts – līdz 200 000 EUR, līdz 30 gadiem; SEB hipotekārais kredīts – bez fiksētām kredītlimita robežām, līdz 30 gadiem;

hipotekārais kredīts – bez fiksētām kredītlimita robežām, līdz 30 gadiem; Citadele hipotekārais kredīts – līdz 300 000 EUR, līdz 30 gadiem;

hipotekārais kredīts – līdz 300 000 EUR, līdz 30 gadiem; DNB hipotekārais kredīts – līdz 250 000 EUR, līdz 30 gadiem.

Kredītlimita summa nav vienīgais, uz ko jāskatās, meklējot aizdevumu. Piemēram, hipotekārais kredīts Swedbank sedz līdz 85% no mājokļa vērtības, kredīts ar valsts galvojumu – līdz 95%. Taču gala lēmumu par labu vienam vai otram aizdevumam labāk pieņemt tikai pēc rūpīgas analīzes. Lai tā būtu pilnvērtīga, neaizmirsti apskatīt arī nebanku sektora piedāvājumus!

Alternatīvs risinājums – nebanku hipotēka

Banku aizdevumi ir pirmais, kas nāk prātā, domājot par kredītu mājokļa iegādei, taču tirgū aktīvi strādā arī nebanku aizdevēji. Daudzos aspektos nebanku hipotekārais kredīts ir līdzīgs banku piedāvājumam, taču tam ir arī savas priekšrocības, piemēram:

nebanku aizdevēju pakalpojumu klāstā ietilpst tikai kreditēšana, nevis kontu uzturēšana, investīcijas un citi ierastie banku pakalpojumi. Pateicoties tam, nebanku aizdevējiem ir svarīgs katrs potenciāls aizņēmējs, tāpēc piedāvājumā ir hipotēkas ar draudzīgiem nosacījumiem;

hipotekārais kredīts ar sliktu kredītvēsturi ir plašāk pieejams nebanku aizdevēju sektorā. Protams, arī nebanku kredītiestādes rūpīgi pārbauda klienta esošo maksātspēju un ienākumu līmeni, taču kādreizējie sarežģījumi un sen dzēstie parādi nav nepārvarams šķērslis aizdevuma saņemšanai.

No otrās puses hipotekārais kredīts ar valsts galvojumu (īpašais hipotekārais kredīts jaunajām ģimenēm un jaunajiem speciālistiem) ir pieejams tikai bankās. Līdz ar to izvēle starp banku un nebanku aizdevumu ir atkarīga ne tikai no kredīta tehniskajiem raksturojumiem, bet arī no Tavas situācijas.

Ja esi izlēmis par labu nebanku hipotekārajam kredītam, ieskaties kredītu salīdzināšanas platformā NetCredit. Tur atradīsi svarīgāko informāciju par aktuālajiem piedāvājumiem, aizdevējiem, parocīgas salīdzināšanas tabulas un aizņēmēju atsauksmes.





Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas kredītu atmaksāt!