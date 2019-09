Paklāji mājās – kā izvēlēties piemērotāko

Rudens ir laiks, kad pieaug interese par jauna vai pat pirmā paklāja iegādi savai dzīvesvietai. Attīstoties paklāju ražošanas tehnoloģijām, pieejamo modeļu, krāsu un apdrukas izvēles iespējas pārsteidz arvien vairāk pircēju. Par to, kā paklājs var kalpot par mājokļa akcentu, piešķirot tam mājīgumu, un jaunākajām tendencēm paklāju izvēlē stāsta būvmateriālu, mājas un sadzīves preču veikalu tīkla "K Senukai" mājas tekstila kategorijas vadītāja Līva Briede.

Jā vai nē paklājam

Paklājam ir divas galvenās priekšrocības – tas apslāpē trokšņus un neļauj kājām salt. Turklāt, ja paklājs labi iederas interjerā, tas telpai piešķir mājīgumu.

Taču arī skeptiķiem, kuriem paklājs asociējas ar sen aizmirstu interjera elementu, būs jāpiekrīt, ka mūsdienu paklāju piedāvājums ievērojami atšķiras no agrāk pieejamajiem – paklāji ir praktiski, funkcionāli un viegli kopjami, turklāt tie palīdz veidot un uzturēt māju sajūtu.

"Tajā brīdī, kad izlemjat paklāju iegādāties, iesakām izvērtēt, tieši kurai mājokļa telpai tas noderētu, un tad konsultēties ar speciālistu – kādu no veikala konsultantiem vai interjera dizaineru – par piemērotākā izmēra un materiāla paklāju. Ja nojaušams, ka paklāja kopšana var aizņemt daudz laika, ieteicams izvēlēties mazāka izmēra sintētiskās šķiedras paklājus – to kopšana prasīs mazāk laika un pūļu nekā dabīgā materiāla paklāji," paskaidro "K Senukai" mājas tekstila kategorijas vadītāja Līva Briede.

Tad, ja esam sev pateikuši "jā" paklāja iegādei, ķeramies pie nākamajiem soļiem izvēles veikšanas procesā.

Dabīgs vai sintētisks

Patērētāju paradumi liecina, ka aizvien vairāk pieaug vēlme iegādāties dabīgā materiāla paklājus, kas lielākoties tiek gatavoti no lina, kokvilnas, vilnas vai kokosriekstu šķiedrām. Līva Briede stāsta: "Pasaulē strauji attīstoties veselīga un ekoloģiska dzīvesveida kustībai, šobrīd arī Latvijā ir liels pieprasījums pēc dabīga materiāla paklājiem. Tomēr arī sintētiskās šķiedras paklāji ir iecienīti to draudzīgās cenas un praktiskuma dēļ. Iegādājoties sintētiska materiāla paklāju, tiek pasargāti dzīvnieki, saudzēta vide un šādi paklāji ir laba izvēle tiem cilvēkiem, kuriem ir alerģijas un mājās parasti nav paklāja."

Izvēloties telpu, kurā paklājs tiks klāts, jāatceras kāds svarīgs nosacījums: paklāji absorbē siltumu. Tāpēc nav ieteicams tos klāt uz apsildāmām grīdām. "Būtībā tos var klāt arī uz apsildāmām grīdām, taču tad jāņem vērā noteikti aspekti. Paklājiem jābūt plānākiem, varbūt ne tik blīviem, kā arī nelieliem. Paklājs absorbē siltumu, tāpēc vajadzēs vairāk enerģijas, lai sasniegtu noteiktu telpas temperatūru. Lai arī staigāt pa apsildāmo grīdu ir tikpat patīkami kā pa siltu paklāju, paklājs veic vēl vienu svarīgu funkciju – slāpē troksni," turpina Līva Briede. "Ja dzīvojat dzīvoklī, kurā nav apsildāmās grīdas un zemāk mītošajiem kaimiņiem ir laba dzirde, paklāji atrisina ar nepietiekamu skaņas izolāciju saistītās problēmas. Jo īpaši svarīgi tas ir tad, ja ģimenē aug bērni un mājdzīvnieki."

Raibs vai neitrāls

Arvien vairāk cilvēku izvēlas iegādāties neitrālu toņu paklājus – bēšus, pelēkus, smilšu krāsas, pasteļtoņu. Kas to iespaido? "Paklājs kļuvis par interjera fona elementu, nevis akcentu. Tikai 20% no visiem paklājiem, kurus cilvēki iegādājas mūsu veikalos, ir spilgti, raibi vai, piemēram, ar austrumu motīviem. Novērojam, ka modē ir skandināvu mierīgais un askētiskais stils, kas izpaužas arī paklāju krāsu toņos. Vairākums paklājus izvēlas praktisku principu vadīti – bez garām bārkstīm un neitrālā tonī, lai to kopšana neprasītu daudz pūļu," secina Līva Briede.

Paklāja loma interjera veidošanā



Domājot par paklāju mājās, tas var kalpot kā dizaina elements, tajā pašā laikā plašā klāstā ir pieejami arī klasiski un izturīgi paklāji, kas arī ir ļoti populāri. "Paklāji no modes neiziet nekad – tie piešķir interjeram eleganci, mājīgumu un to izmantošanas tradīcijas māju sajūtas radīšanai ir ļoti senas, " saka Līva Briede. Paklājus var atrast teju katrā mājā. To modeļi, izmēri un izmantošanas nolūki ir ļoti nozīmīgi kritēriji, veicot paklāja izvēli. Viss ir atkarīgs no katras ģimenes paradumiem un interjera risinājumiem. Galu galā, ir redzētas lieliskas paklāju simulācijas no grīdas flīzēm, vai, piemēram, ir paklājs ar 3D dizaina efektu, kas mazāku telpu padarīs plašāku. Ir paklāji, kas kā mākslas darbs var būt viens no mājas centrālajiem objektiem. Tas vēlreiz pierāda, ka paklāji var atrast savu vietu arī ļoti modernā mājā.

Īstas brīdis paklāja iegādei

