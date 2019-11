ROCKWOOL izstrādājumi labākai māju kvalitātei, drošībai un veselībai

Jaunais ROCKWOOL izstrādājumu sortiments piedāvā optimālus kompleksus risinājumus visu veidu ēkām ar apmetuma vai vēdināmām fasāžu sienu konstrukcijām. Pateicoties plašajam un unikālajam akmens vates īpašību spektram, jaunie izstrādājumi ne tikai atbilst augstām pret būvizstrādājumiem izvirzītajām prasībām, bet arī sniedz papildu priekšrocības individuāliem namīpašniekiem, attīstītājiem, būvniekiem un plānotājiem.

FRONTROCK izstrādājumu grupa ir plāksnes apmetuma fasādēm:

FRONTROCK SUPER — nevainojams un pret mehāniskiem bojājumiem pilnībā noturīgs produkts sienu siltināšanai. Pateicoties izstrādājuma unikālajai slāņotajai struktūrai ar divu veidu blīvumu, plāksnes virsējā (lielākā blīvuma) daļa aizsargā fasādes virsmas pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības un ekspluatācijas laikā.

FRONTROCK PLUS — šīm plāksnēm raksturīgas labākās termoizolācijas īpašības. Pateicoties plašajai standarta blīvumu izvēlei, izstrādājums apmierinās jebkādas vajadzības un būs piemērots dažādiem risinājumiem.

FRONTROCK L — vertikāli orientētu šķiedru akmens vates izstrādājums sarežģītu formu vai liektu līniju fasāžu siltināšanai. Papildu priekšrocība uzstādīšanas laikā — plāksnes piestiprināšanai nav vajadzīgas tapas, ja ēka nav augsta un pamats ir līdzens un stingrs.

FRONTROCK S — plāksnes ar nelielu biezumu, kas paredzētas uzticamai aiļu izolācijai, būvējot ārējo sienu apmetuma sistēmas. Prasībām pilnībā atbilstošas plākšņu skaņas un siltuma izolācijas īpašības.

"FRONTROCK SUPER" izstrādājuma pamata priekšrocības ir stingrība, izturība un noturība pret jebkādiem bojājumiem. Šādas īpašības nodrošina izstrādājuma divu blīvumu struktūra un lieliskās mehāniskās īpašības. Augstākā (drošākā) degamības klase A1 nodrošina pasīvu ugunsdrošību. Īpašās akmens vates izturības dēļ tās īpašības nemainās daudzus gadus, tāpēc izstrādājumam ir ļoti garš mūžs.

Videi draudzīgais akmens vates produkts lieliski izolē skaņu, tāpēc ārējie trokšņi netraucēs un mājās būs mierīgi un klusi. Plākšņu ūdens tvaika caurlaidības dēļ sienas ātri izžūst, tāpēc telpās turēsies patīkams mikroklimats, kas veicinās labu veselību un pašsajūtu. Neļaus rasties pelējumam un sēnītēm, tāpēc gaiss būs drošs un veselīgs. Lielisko termoizolācijas īpašību dēļ ziemā būs silti, bet vasarā patīkami vēsi.

"FRONTROCK SUPER" akmens vati izmantojošie celtnieki var nešaubīties par uzbūvētās fasādes noturību un drošību. Izstrādājuma plākšņu divu blīvumu struktūras dēļ tos ir vieglāk stiprināt mehāniski ar skavām, jo samazinās risks, ka tās var iegrimt par dziļu. Ciets virsējais 150 kg/m3 blīvuma slānis nodrošina stabilu un stingru pamatu apmetuma slāņiem, ļaujot būvniecībai notikt ātrāk. Plākšņu mīkstākais apakšējais slānis kompensē virsmas nelīdzenumus, tāpēc visa fasāde kļūst līdzena.

"FRONTROCK PLUS" akmens vates stingrība un izturība pret ārējo iedarbību (laiku, sauli, salu) un bioloģiskiem faktoriem (pelējumu, sēnītēm) nodrošina drošu un ilgu aizsardzību. Akmens vate aizsargās ne vien māju, bet arī darbu — tā ir videi draudzīgs produkts un viens no dabā atrodamajiem atjaunojamo izejvielu avotiem.

Neatkārtojamais "FRONTROCK PLUS" elastīgums, dimensiju stabilitāte un biezumu dažādība ļaus izvēlēties vajadzībām atbilstošu izstrādājumu un to pielāgot jebkāda tipa fasāžu siltināšanai. Šīm plāksnēm raksturīgas augstākās termoizolācijas īpašības, savukārt to optimālā blīvuma dēļ tās ir vieglākas, kas ļoti atvieglos to montāžas darbus.

Pateicoties akmens vates nedegamībai un ilgtermiņa izturībai pret mehānisku, bioloģisku un ķīmisku iedarbību, nodrošināma fasādes sistēmas stabilitāte. Akmens vate ar to siltinātām ēkām piešķir pasīvu ugunsdrošību un nodrošina sistēmas ilgmūžību, jo, ejot laikam, tās īpašības nemainās.

VENTIROCK izstrādājumu grupa ir plāksnes vēdināmām sienu konstrukcijām:

VENTIROCK (F) SUPER — akmens vates plāksne ar augstu blīvumu un siltumefektivitāti, kas izgatavotas, izmantojot unikālu slāņotas struktūras ar diviem blīvumiem ražošanas tehnoloģiju. Plāksnes mīkstākā apakšējā daļa viegli piemērojas esošās ēkas sienas nelīdzenumiem, bet virsējā daļa ar lielāku blīvumu samazina mehānisku bojājumu risku montāžas laikā un nodrošina vēja necaurlaidību. Šīm plāksnēm raksturīgi augstāki termoizolācijas parametri, to siltuma caurlaidības koeficients — 0,033 W/mK. Augstā izstrādājuma biezuma novirzes klase (T5) nodrošina lielu dimensiju stabilitāti, mainoties temperatūrai un mitrumam, kas samazina termiskos tiltus pat tad, ja siltināšana notiek vienā slānī. Augstākā (drošākā) degamības klase A1 nodrošina pasīvu ugunsdrošību. Veiktie īstermiņa (WS) un ilgtermiņa (WL(P)) ūdens absorbcijas testi pierāda, ka ir līdz minimumam samazinātas vates virsmas saslapināšanās problēmas, kas rodas montāžas laikā, ja darbi notiek vēlā rudenī vai ziemā. Deklarētā augstākā skaņas izolācijas klase A apliecina lieliskas akustiskās un skaņas izolācijas īpašības.

Izstrādājuma īpašības pierāda, ka šīs plāksnes ir ideāli piemērotas vēdināmo konstrukciju (ar gaisa spraugu) siltināšanai visu veidu un augstumu ēkās. Izmantojot šo termoizolācijas izstrādājumu, visi risinājumi kļūst efektīvi, ilgmūžīgi un droši.

VENTIROCK (F) PLUS — plākšņu izgatavošanā tiek izmantota unikāla divu blīvumu tehnoloģija, bet šī izstrādājuma optimālās tehniskās īpašības ir saskaņotas ar pieejamu cenu. Ļoti augstos izolācijas parametrus (siltuma caurlaidības koeficientu 0,034 W/mK, augsto A1 degamības klasi, deklarētās īstermiņa (WS) un ilgtermiņa (WL(P)) ūdens absorbcijas īpašības), papildina plašā biezumu sortimenta un ātrās produktu piegādes sniegtās priekšrocības. Ar divu blīvumu struktūru plāksnes mīkstākai slānis (blīvums 50 kg/m3) viegli pielāgojas pie ēkas sienu virsmu nelīdzenumiem, kamēr biezākā blīvuma slānis (90 kg/m3) samazina mehānisko bojājumu risku montāžas laikā. Augstā izmēru tolerances klase T4 un dimensiju stabilitāte, mainoties temperatūrai un mitrumam, nodrošina termoizolācijas necaurlaidību viena slāņa siltuma izolācijas gadījumā. Tās pareizi montējot, nav riska, ka plākšņu savienojuma vietās radīsies līnijveida termiskie tilti. Augstā skaņas izolācijas klase A nodrošina lieliskas būvju akustiskās īpašības.

Plāksnes optimālo tehnisko parametru un cenas attiecību dēļ tās var tikt izmantotas daudzdzīvokļu ēku renovācijā, lai sasniegtu augstu energoefektivitāti un atjaunoto ēkas, uzbūvējot fasādi ar mazām ekspluatācijas izmaksām.

VENTIROCK (F) — efektīva, standarta viena blīvuma plāksne, kuras siltuma caurlaidības koeficients ir 0,035 W/mK. A1 degamības klase garantē augstāko ugunsdrošību. Šīs plāksnes ir paredzētas izmantošanai sienu siltumizolācijas slānim vēdināmās (ar gaisa starpu) konstrukcijās ēkās ar mazu stāvu skaitu, kad svarīga ir ne tikai cena, bet arī fasādes drošība un ilgmūžība.

Jaunāko ROCKWOOL izstrādājumu īpašības:

* Izolācija: ļoti labi un nemainīgi siltumizolācijas parametri.

* Drošība: nedegošās akmens vates izstrādājumu un citu papildu izstrādājumu izmantošana samazina risku ugunsgrēkam izplesties zem fasādes virsmai.

* Ilgmūžība: lielisku mehānisko izturību nodrošina lielais blīvums un citi parametri, bet plākšņu FRONTROCK SUPER, VENTIROCK (F) SUPER un VENTIROCK (F) PLUS gadījumā — arī unikāla divu blīvumu ražošanas tehnoloģija, plāksnēm piešķirot sacietinātu virsmu.

* Caurlaidība: pateicoties plāksnes struktūrai, akmens vate ir elpojoša, nerada barjeru ūdens tvaikiem, bet hidrofobiskās šķiedras nodrošina izturību pret samitrināšanos, tās īstermiņā un ilgtermiņā iemērcot ūdenī.

* Universalitāte: plašā izstrādājumu izvēle un augstas kvalitātes iepakojumi ar jaunu dizainu ļauj vieglāk un ātrāk izvēlēties atbilstošāko risinājumu vēdināmo konstrukciju siltināšanai.

Plašāk ar ROCKWOOL akmens vates izstrādājumiem iespējams iepazīties rockwool.lv tīmekļa vietnē.