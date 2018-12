Pieredzes stāsts: pašu īstenots bērnistabas remonts par nepilniem 300 eiro

Remonts pašu spēkiem – tas ir ne tikai liels izaicinājums, šādā veidā mājoklī pārvērtības tiek veiktas ar lielu mīlestības devu. To, ka reizēm nav nepieciešams saukt palīgā meistarus, kas mājoklī radītu pārvērtības, pierāda arī māksliniece Linda Truksne ar vīru Oto Vilemsonu, kas pašu spēkiem bērnistabai piešķīruši otro elpu.

"Tava Māja" publicē Lindas stāstu, kur soli pa solim aprakstīts bērnistabas remonts, kuru viņa paveica kopā ar vīru.

"Kādu dienu pie manis pienāca mans trīsgadīgais dēlēns un teica: "Mammu, es jau esmu liels puika! Es vairs negribu gulēt bēbju gultiņā!" Kā gan var neieklausīties savā bērnā? Šie vārdi bija kā dzinulis, kas mūs ar vīru pamudināja iedegt dzirkstelīti savas atvasītes acīs un pašu spēkiem izveidot mājīgu, košu bērnistabu ar īpašo pārsteigumu – jaunu gultu ar štābiņu zem tās.

Kad puika bija aizvests uz nedēļu paciemoties pie vecmammas, sākām ģenerēt idejas. Talkā nāca jau visiem zināmā "Google" un "Pinterest". Interneta dzīlēs var atrast ļoti daudz ideju, pamācību un rasējumu gan sienu apgleznošanā, gan mēbeļu izgatavošanā pašu spēkiem. Zinājām, ka dēlam ļoti patīk roboti un zombiji, tāpēc nolēmām, ka sienas rotās pāris draudzīgi roboti. Zombijus gleznot uz sienas neuzdrošinājos. Savukārt, lai telpu padarītu plašāku, uz pretējās sienas nolēmu uzgleznot stilizētu kalnu ainavu, kas šodien ir diezgan populārs dizaina elements interjerā. Vīrs, savukārt, izpētīja dažādus gultiņu variantus, līdz palika pie divstāvīgas gultas ar māju tai apakšā. Darbus sadalīt nebija grūti. Tā kā es ikdienā nodarbojos ar gleznošanu, mana atbildība bija sienas, bet vīrs uzņēmās visus būvniecības darbus.

Šajā rakstā vēlos padalīties ar bērnistabas pārvērtības soļiem un praktiskiem padomiem, kā arī iedrošināt citus vecākus nebaidīties par to, ka būs kāda šķība līnija vai nevietā iesista nagla. Galvenais visu darīt ar mīlestību, tad jebkurš var kļūt par supervecāku sava bērna acīs.

Sienu apgleznošanai nepieciešamās lietas:

Krāsa sienām (2 litri tonētā, 6 litri balta);

Krāsotāju līmlente (1 šaurā un 2 platās);

Krāsotāju rullīši (10 centimetri un 25 centimetri );

Krāsu vannītes (atbilstošas rullīšu izmēram);

Krāsotāju rullīšu rokturi un teleskopiskais rokturis;

Švammīte;

Mitra lupatiņa (ja gadās kāda šmuce);

Neliela ota sīkiem darbiem;

Akrila krāsas dažādos toņos (20 mililitri);

Plēve;

Dzeltenās krāsas baloniņš.

Sienu pamatkrāsu izvēlējos Jūras flotes zilo un balto, jo tās ļoti labi kontrastē savā starpā. Būvniecības veikalos balto krāsu var nopirkt uzreiz, bet otru toni jāizvēlas, un meistars turpat uz vietas to ietonēs. Par tonēšanu ir papildus maksa – nedaudz zem 1 eiro. Meistars arī palīdzēs izvēlēties krāsas daudzumu atbilstoši krāsojamajam laukumam. Jāatceras, ka balto krāsu var nākties krāsot vairākās kārtās, lai nespīdētu cauri iepriekšējā krāsa. Ar zilo pietiks nokrāsot divas reizes. Mūsu bērnistabā bija krāsojamās tapetes laša rozā krāsā, kurai tad arī krāsoju pāri. Istabas izmērs 36 kvadrātmetri.

Foto: Privātais arhīvs

Kalnu ainavas izveidošana

Vispirms nokrāsoju pusi sienas baltā krāsā. Kad krāsa izžuvusi, var sākt veidot pirmo kalnu kārtu. Ar krāsotāju līmlenti izveidoju kalniem līdzīgu rakstu. Rūpīgi nogludināju līmlentes malas, lai krāsa neplūst garām. Jo vairāk būs lauzto līniju, jo skaistāk izskatīties. Krāsu toni veidoju no jau esošās baltās un zilās krāsas attiecībā 10:1. Kad pirmā kārta nožuvusi, ar līmlenti veidoju otro kalnu kārtu nedaudz zemāk. Šoreiz izmantoju balto un zilo krāsu attiecībā 10:2. Kad šī kārta nožuvusi, ar līmlenti veidoju pēdējo kalnu kārtu un krāsoju ar zilo krāsu līdz grīdai. Jāatceras, ka pēc katras krāsošanas līmlente uzreiz jānoņem, kamēr krāsa vēl mitra.

Kad kalni nožuvuši, var sākt veidot akcentus – sauli, sniegu virsotnēs un mākoņus. Saules kontūru tieši tāpat izlīmēju ar līmlenti. Lai izveidotu apaļu formu, nācās nedaudz papūlēties un izlīmēt to no maziem gabaliņiem. Pasteļu dzelteno krāsu izveidoju, sajaucot balto sienas krāsu ar dzelteno akrila krāsu. Būvmateriālu vai mākslinieku veikalos var iegādāties akrila krāsu dažādos toņos 20 mililitru tūbiņās par aptuveni 1,50 eiro.

Kalnu virsotnes arī izlīmēju ar līmlenti un izkrāsoju baltas ar rullīti vairākās kārtās, kamēr nespīdēja cauri zilā krāsa.

Mākoņus veidoju nedaudz savādāk, proti, ar līmlenti nolīmēju tikai taisno apakšmalu, bet virspusi, viegli punktējot, izveidoju ar krāsā (balta sajaukta ar zilo) samitrinātu švammīti. Vēl viens variants ir izgriezt mākoņa formu kartonā, pielikt to pie sienas un punktējot izkrāsot ar švammīti.

Roboti kosmosā

Istabas pretējā pusē izveidoju kosmosu ar robotiem, mēnesi un raķeti. Tā kā figūras veidoju ar līmlenti un krāsoju ar rullīti, tad izvēlējos ģeometriskas figūras. Jo vairāk apaļumu, jo grūtāk tos izlīmēt. Sīkās detaļas krāsoju ar otu. Krāsām izmantoju tās pašas 20 mililitru akrila krāsas tūbiņās. Figūru krāsošana aizņem visilgāko laiku, jo jāgaida, kamēr nožūst krāsa, lai varētu veidot nākamo detaļu. Figūras var gleznot arī ar otu, bet var gadīties, ka krāsa klāsies nevienmērīgi, un efekts būs līdzīgs kā gleznojot uz spoguļa.

Foto: Privātais arhīvs

Gultasvieta

Lai vizuāli izskatītos, ka mājai ir divi stāvi, uz sienas uzgleznoju baltu mājas siluetu. Šeit svarīgi atcerēties, ka vispirms tajā vietā, kur atradīsies mājas siluets, vajag izkrāsot baltu laukumu bez konkrētām līnijām, tad ar līmlenti izlīmēt mājas siluetu no iekšpuses un tad apkārt krāsot ar zilo krāsu. Ja vispirms sāks ar zilo krāsu, tad būs grūti to nosegt ar balto. Es izdarīju nepareizi un nācās mājas siluetu krāsot kādas septiņas reizes, lai zilā krāsa nespīdētu cauri. Uz mājas jumta nosēdināju priecīgu citplanētieti ar savu kuģi. Zvaigznes krāsoju ar dzeltenās krāsas baloniņu. No kartona izgriezu trafaretu un uzpūtu uz zilās sienas. Pēc šīs krāsas nācās vēdināt māju visu dienu.

Lai kosmosa ainavu padarītu efektīvāku, pie griestiem ar nagliņām piestiprināju 4 metrus garu LED lampiņu virteni. Virteni arī pirku būvmateriālu veikalā par aptuveni 3 eiro. Priecēja tas, ka virtenei ir laika funkcija, proti, 6 stundas spīd un 18 stundas nespīd. Pati ieslēdzas un izslēdzas.

Foto: Privātais arhīvs

Gultas izgatavošana

Nepieciešamie materiāli:

Matracis;

Mērlente;

Zīmulis;

90 grādu lineāls;

Leņķa zāģis, cirkulārais zāģis, figūrzāģis (šos var aizstāt ar parasto rokas zāģi jeb fuksīti);

Vīle;

Elektriskais skrūvgriezis;

Urbis (6x100 mm);

Skrūves kokam (17 gb – 8x70 mm ar plato galvu, 20gb – 6x70 mm, 24 gb – 4,5x70 mm, 90 gb – 3x40 mm);

Ēvelēti, kalibrēti koka dēļi (9 gb – 45x145x1500mm, 2gb – 45x145x1690mm, 2gb – 45x95x1600mm, 2gb - 45x45x1600mm, 2gb – 45x45x1300mm, 2gb – 45x145x700mm, 1gb – 45x95x790mm, 2gb – 45x95x250mm, 8gb – 20x145x800mm, 4gb – 20x145x1050mm, 1gb – 20x145x1670mm, 3gb - 20x145x360mm, 3gb – 20x145x340mm, 2gb – 20x60x455mm, 2gb – 20x60x440mm, 1gb – 20x60x452mm);

Mitruma saplāksnis (1gb – 20x700x1600mm);

Krāsa kokam;

Ota;

LED sienas lampiņa;

Neliels paklājs.

Tā kā vīrs strādā celtniecības sfērā, visi nepieciešamie instrumenti bija pieejami. Ja pašiem to nav, jāapjautājas savu paziņu vai draugu lokā. Vispirms nopirkām jaunu matraci un atbilstoši tam pielāgojām gultas izmērus. Augstāk norādītie dēļu izmēri atbilst matracim ar izmēru 700x1600x120mm. Gultas augstums ir 1500mm, šis izmērs tika izvēlēts praktisku iemeslu dēļ, proti, veikalā bija pieejami 6m gari dēļi, no kuriem sanāk 4 dēļi katrs pa 1500mm. Dēļus sagarinājām paši pēc vajadzīgajiem izmēriem, bet to var izdarīt arī pie pirkšanas veikalā. Pēc zāģēšanas jānovīlē dēļiem stūri, lai tie ir bez skabargām. Ieteicams būtu sagarinātos dēļus nokrāsot pirms gultas skrūvēšanas. Svarīgi visu precīzi nomērīt un nogriezt. Noteikti būs nepieciešams kāds palīgs, kas darba gaitā var pieturēt dēļus. Gultu, protams, var skrūvēt arī ar rokas skrūvgriezi, bet tad nesanāks pietiekami stingri, tas aizņems ļoti daudz laika un rokas būs tulznās. Kad gulta bija gatava no dēļu atgriezumiem izveidojām mājiņā arī galdu un dažus plauktiņus, pieskrūvējam LED sienas lampiņu un ielikām nelielu paklāju.

Sešu dienu darbs un kopējās izmaksas

Istabas pārvērtības aizņēma sešas dienas. Krāsošanas darbi bija visilgākie – visas sešas dienas. Gultas būvēšana – divas dienas.

Aptuvenās izmaksas krāsošanai: 2 litri zilā krāsa – 14 eiro, 6L baltā krāsa – 15 eiro, krāsu tonēšanas pakalpojums – 2 eiro, krāsotāju līmlentes 3gb – 4,50 eiro, krāsotāju rullīši 2gb – 6 eiro, krāsu vannītes 2 gb – 2,50 eiro, krāsotāju rullīša rokturis (mazais un lielais) – 2,50 eiro, teleskopiskais rokturis – 4 eiro, švammīte – 0,50 eiro, ota – 1 eiro, akrila krāsas 20 ml tūbiņās 8 gb – 12 eiro, dzeltenās krāsas baloniņš – 2 eiro.

Aptuvenās izmaksas kopā: 66 eiro.

Aptuvenās izmaksas gultai: krāsa kokam – 10 eiro, matracis – 40 eiro, skrūves – 15 eiro, dēļi – 100 eiro, mitruma saplāksnis – 30 eiro, LED sienas lampiņa – 5 eiro, paklājs – 7 eiro.

Aptuvenās izmaksas kopā: 273 eiro."

Foto ieskats bērnistabas pārvērtībās pirms un pēc: