Tapetes vai sienu krāsošana: ko izvēlēties

Ikviens noteikti savas dzīves laikā ir pavadījis krietnu laiku būvniecības preču veikalā, lai lauzītu galvu par to, kuras tapetes ir skaistākas vai arī – kādu krāsu izvēlēties sienām. Lai nedaudz atvieglotu šo sarežģīto izvēli, "Tava Māja" ir sagatavojusi virkni par un pret, kas palīdzēs nosvērties par labu tapetēm vai krāsai.

Iedvesmojoties no portāla "Housing Hozvo", piedāvājam apskatu par tapetēm un sienas krāsu, kas izvērtēti šādās kategorijās – cena, estētika, sienu sagatavošana, darba ilgums, vides draudzīgums un praktiskums. Šie ir tikai daži no kritērijiem, bet no tiem katrs var izsecināt, kuru sienas noformējumu labāk izvēlēties.

Cena. Kā norāda portāls, tad cenu ziņā krāsas un tapešu vidējā cena ir identiska. Protams, var teikt, ka var atrast lētas tapetes, bet, ja vēlaties kvalitatīvas tapetes, tad būs par to atbilstoši jāsamaksā. Cena tomēr nav pats izķirošākais, lai izvēlētos sienas noformējumu, proti, es ņemšu krāsu, tikai tāpēc, ka tā ir lētāka par tapetēm. Portāls gan atzīmē, ka, ja nekrāsosiet paši, bet uzticēsiet darbu veikt meistariem, tad tas izmaksās dārgāk.

Estētika. Viss atkarīgs no tā, kādas vēlaties redzēt telpu sienas – krāšņas un ar dažādiem zīmējumiem vai tomēr klasiskas, kas ieturētas vienā tonī. Protams, tapetes arī ir vienkrāsainas, bet tām allaž ir kāda reljefa piešprice. Ja vēlaties sienas ar zīmējumiem vai neparastu reljefu, tad jālemj par labu tapetēm, kurām šajā ziņā veikalos ir plaša izvēle.

Sienu sagatavošana. Sienu sagatavošana un apdare ir neatņemams solis, lai lemtu par labu vienam vai otram sienas noformējumam. Katrā gadījumā – sienām jābūt gludām, sausām, ja nepieciešams, tad noslīpētām. Kā skaidro portāls, tad sienu sagatavošana tapešu līmēšanai ir krietni vieglāka par krāsošanu. Sienas sagatavoša krāsošanai prasīs lielāku laiku, kā arī izdevumus.

Kas jāievēro, lai tapešu līmēšana izdotos, lasi šeit. Savukārt šajā rakstā varēsi smelties krāsošanas ABC – padomu izlasI sienu uzfrišināšanai.

Darba ilgums. Portāls uzreiz norāda, ka ikvienam ir skaidrs – sienu krāsošana prasīs ilgāku laiku, jo runa nav tikai par sienu sagatavošanu krāsošanai, bet arī par to, ka krāsa jāklāj vairākos slāņos. Tajā pašā laikā tapetes atliek tikai vienu reizi pielīmēt. Kā secina portāls, tad sienas krāsošana un tapešu līmēšana atšķiras 2,5 reizes.

Draudzīgums videi. Remontdarbu laikā nereti par vides draudzīgumu tiek piemirsts. Dažādas līmes, toverīši, šķīdinātāji un kas tik vēl nē. Kā uzsver portāls, tad videi draudzīgas tapetes ir mīts.

Praktiskums. Katram jāizvērtē, kurš sienas noformējums būs labāks, proti, tapetes vai krāsa. Arī krāsotas sienas var nosmērēt. Ja mājās ir dzīvnieki, tad saprotams, ka tapetes būs jāmaina, bet krāsotām sienām ar otiņu var pārkrāsot skrāpējumus.