Koka kopnes pret jumta spārēm: kādas ir būtiskākās konstrukciju atšķirības

Mājas neatņemama sastāvdaļa ir jumts, kas iedzīvotājus pasargās no laikapstākļu ietekmes jebkurā gadalaikā. Tikpat svarīga ir jumta kontrukcijas izveide, kuras laikā nākas izšķirties par labāko risinājumu savai mājai - sijām un spārēm vai rūpnieciski ražotām koka kopnēm. "Tava Māja" padomos par to, kuru konstrukciju izvēlēties un kādas ir to būtiskākās atšķirības, dalās "Freimans Timber Constructions" īpašnieks un projektētājs Raitis Freimanis.

"Mājas īpašnieki un apsaimniekotāji bieži vien uzskata, ka koka kopnes ir tieši tāds pats jumta konstrukcijas risinājums kā jumta spāres. Taisnība – abi jumtu konstrukciju veidi kalpo vienam mērķim, tomēr katrai no konstrukcijām ir savas priekšrocības un trūkumi," atzīst Freimanis. Kā atgādina uzņēmuma pārstāvis, tieši jumta konstrukcija ir viens no svarīgākajiem lēmumiem, plānojot mājas būvniecību vai rekonstrukciju. Tad nākas izvēlēties par labu tradicionālajam risinājumu, proti, izmantojot sijas un spāres, vai lemt par labu rūpnieciski ražotām koka kopnēm. Freimanis norāda, ka jumta spāres un sijas ir jumtu konstrukcijas elementi, kas ražoti no kokmateriāla vai metāla un savienojot veido jumta konstrukciju. "Izvēloties tās aizklāt vai eksponēt, jumta spāres var būt viens no galvenajiem elementiem jumta izstrādes dizainā," piebilst speciālists. "Savukārt koka kopnes ir iepriekš rūpnieciski sagatavotas jumta konstrukcijas, kuras, simetriski izvietojot, nosedz ēku no viena gala līdz otram. Būtiskākā atšķirība starp koka kopņu un jumta spāru konstrukcijām slēpjas sagatavošanas un uzstādīšanas aspektos." Kāpēc mūsdienās tiek lemts par labu koka kopņu risinājumam? Kā skaidro uzņēmuma pārstāvis, iemesls tam, kāpēc mūsdienās vairs neredzam tik daudz jumta spāru konstrukciju risinājumus, slēpjas izmaksās. "Lai samazinātu ēkas būvniecības izmaksas, ļoti lielā daļā būvniecības projektu tiek izmantotas jumta koka kopnes," atklāj Freimanis. Taujāts par to, kad labāk dot priekšroku spāru konstrukcijām, speciālists norāda, ka tas jādara tādos gadījumos, kad nepieciešams realizēt mazāk apjomīgu projektu. "Piemēram, ja vēlaties nedaudz palielināt dzīvojamo platību, veidot mājai piebūvi, uzcelt papildu saimniecības ēku vai garāžu. Tāpat spāru konstrukcijas risinājums būs labākais variants, ja šaubies par profesionāļu piesaisti un plāno jumta konstrukciju uzstādīt pats – tā ietaupīsiet finansiālos līdzekļus, jo nebūs nepieciešams ieguldīt naudu montāžā," padomos dalās Freimanis. Segumu galvenās atšķirības Viņš arī ieskicē būtiskākās segumu atšķirības, kas, iespējams, kalpos kā ceļvedis, lai lemtu par labu jumta spāru konstrukcijām vai koka kopņu konstrukcijām. Jumta spāru konstrukcija Foto: Publicitātes foto Konstrukcijas tiek montētas uz vietas būvlaukumā - aizņem vairāk laika un cilvēkresursu;

Ieteicams neliela apjoma būvniecības projektos;

Lai uzstādītu jumta spāres, objektiem virs sešiem metriem nepieciešama nesošā starpsiena;

Ir iespējams veikt izmaiņas uz vietas būvobjektā, pielāgot katru spāri atsevišķi;

Koka kopņu konstrukcija Foto: Publicitātes foto

Konstrukcijas tiek projektētas ar specifiskas programmatūras palīdzību;

Neierobežotas plānojuma un pārplānošanas iespējas;

Lai uzstādītu, nav nepieciešamas nesošās starpsienas laidumam līdz 35 metriem;

Vienkāršāka uzstādīšana, kas neprasa specifiskas zināšanas - tiek ražotas individuāli katram projektam, uzstādīšanai neprasot profesionāļus;

Montāžas process ir ātrs, aizņemot vidēji 1 līdz 2 dienas, atkarībā no jumta konfigurācijas; Segumu aptuvenās izmaksas un to salīdzinājums Speciālists norāda, ka, lai salīdzinātu koka kopņu izcenojumu, jāaplūko arī jumta spāru konstrukciju izmaksas. Šī iemesla dēļ Freimanis ieskicē cenu salīdzinājumu vienai ēkai ar izmēru 15x8 metri (160 kvadrātmetri) jumta konstrukcijas veida izvēlē: Jumta spāru konstrukcijas izmaksas: Konstrukcija: 960 eiro;

Montāža: 2400 eiro;

Kopā: 3360 eiro Koka kopņu konstrukcijas izmaksas: Konstrukcija: 2270 eiro;

Montāža: 700 eiro;

Kopā: 3070 eiro. "Kāpēc tā? Neraugoties uz konstrukcijas zemo sarežģītības pakāpi, profesionāli būvniecības speciālisti par kvadrātmetru "prasa" 15 eiro, savukārt, ja ēka ir sarežģītāk būvējama, tad darba samaksa var augt līdz pat 25 eiro kvadrātmetrā," norāda Freimanis. Viņš gan piebilst, ka konkrētajos piemēros, kas redzami rindkopā augstāk, aprēķinot konstrukciju izmaksas, izmantoti 15 eiro kvadrātmetrā. "Lai izgatavotu un uzstādītu jumtu spāru risinājumu, ir jāpatērē ļoti daudz darba stundu, salīdzinot ar koka kopņu risinājumu, un, zinot to, ka darba izmaksas ar katru gadu paaugstinās, izdevīgāk ir izmantot iepriekš sagatavotus koka kopņu risinājumus, ietaupot gan laiku, gan finansiālos resursus," pamāca speciālists. Kā atgādina Freimanis, spāru būvniecībā nepieciešams piesaistīt augsti kvalificētus jumiķus, kas izveidos visprecīzāko un pareizāko risinājumu jumtu konstrukcijai. "Savukārt, lai uzstādītu koka kopnes, nav nepieciešamība piesaistīt kvalificētu jumiķi, jo darbu var paveikt arī celtnieks," apgalvo Freimanis. Koka kopņu projektu cenas: kā tās salīdzina Ir lērums ražotāju, kas palīdz mājai izveidot jumta konstrukcijas, bet, kas jāņem vērā, izvēloties un pētot izmaksas? Kā skaidro Freimanis, lai salīdzinātu cenas, ir jābūt diviem pilnīgi identiskiem projektiem, jo bieži vien koka kopņu ražotāji var paši pamainīt būvobjekta specifiku, piemēram, nesošās sienas un dažādas citas vērtības. "Pamatojoties uz augstāk minēto, izvēloties koka kopņu konstrukciju, ir iespējams ieekonomēt, bet jārēķinās, ka šādā gadījumā klientam piederoša būve var tikt mainīta funkcionāli," piebilst speciālists. "Lai veiktu visprecīzāko cenas salīdzinājumu, mēs ieteiktu nosūtīt rasējumu dažādiem koka kopņu ražotājiem, lai pēc tam varētu noskaidrot visizdevīgāko cenu projektam."