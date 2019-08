Lai zagļiem vairs neniezētu nagi: kā nodegušas dārza mājiņas vietā tika uzcelta jauna lapene

Lai gan dārzā svarīgākās ir dobes un citi stādījumi, nedrīkst aizmirst arī par mājiņu, lapeni vai jebkāda cita veida vietu, kur, piemēram, turēt lejkannas un speciālos darbarīkus, vai vienkārši papusdienot vai uzrīkot dārza ballīti. Antrai un Artūram, kuri kopš 2017. gada saimnieko urbānajā mazdārziņā Lucavsalā, šāda būve bija – taču līdz brīdim, kad tā nodega kopā ar blakus sētā esošo mājiņu. Tā vietā, lai nolaistu rokas, viņi nolēma būvēt jaunu – šoreiz ne dārza mājiņu, bet lapeni, kuru izdevies uzcelt saviem spēkiem.

Antras un Artūra dārzs Lucavsalā ir īpašs ar savu formu. "Artūrs pavadīja vairākas stundas, rasējot savu sapņu dārzu, kura koncepts patiesībā ir izcili vienkāršs – tā pamatu veido astoņas riņķa līnijas," skaidro Antra. "Viss veidots tā, lai dārzs attēlotu dabas radītās formas, kuras nav kvadrātveida, taisnstūrainas, bet tieši apaļas." Vairāk par interesanto dārziņu vari uzzināt šeit.



"Otro gadu, saimniekojot Lucavsalas mazdārziņā, saskāramies gan ar to, ka pavasarī mūs apzaga, gan sezonas beigās – septembrī – nodedzināja dārza mājiņu," stāsta saimnieki. "Kas pastrādāja šīs neģēlības, precīzi nezinām, policija arī bezspēkā noplātīja rokas. Pēc tam, kad pavasarī nozaga darbarīkus un ķerru, sanāca tā, ka paši šo ķerru vēlāk atradām tirgū "Latgalīte" un policija iesaistījās tiktāl, lai mēs to tiesiskā ceļā atgūtu. Jāatzīst, ka 2018. gadā Lucavsalā bija parādījušies daudzi aizdomīgi tipi, kuriem gan jau laiku pa laikam nagi niezēja pastrādāt kādu noziegumu.

Kad dega dārza mājiņa, uguns bija izcēlusies aiz mūsu žoga esošajā sagruvušajā mājiņā, bet pārmetusies arī uz mūsu būdiņu. Tai nodega aizmugurējā siena un jumts. Dega dienas tumšajā laikā, tāpēc, cik sapratām, bija ieradušies ugunsdzēsēji un liesmas apdzēsuši pirms viss nodega pilnībā. Daudzas lietas bija ārā metamas un apraktas krāsmatās. Saglābt izdevās šo un to, kas atradās tālāk no degošās sienas un bija izturīgāks pret karstumu. Tādā veidā diezgan ironiskā kārtā atradās mačete, kuru uzskatījām par nozagtu maijā," stāsta saimnieki.

Foto: Privātais arhīvs

Uz jautājumu, kāpēc nolēmuši mājiņas vietā celt lapeni, viņi atbild: "Kaut kāds jumts bija vajadzīgs, lai krātos lietus ūdens, ar ko laistīt dārzu. Mājiņa bija zagļu magnēts. Pilnīgā nopietnībā. Kamēr priekšā ir slēdzene un aiz tās – nezināms saturs, būs kāds, kuram vajadzēs mēģināt to uzlauzt. Nolēmām, ka vecās, savu laiku nokalpojušās dārza mājiņas vietā jābūvē atvērta tipa lapene, kurā nekādi apslēptie dārgumi neglabājas, bet var pasēdēt un atvilkt elpu no darbiem vai uzrīkot dārza svētkus. Visas vērtīgās lietas vadājam līdzi no mājas uz dārzu un vispār ar lietu krāšanu un vākšanu neaizraujamies. Ir lietas, kuras nezog – veci spaiņi vai zemē ieraktas mucas, palešu krēsli un galdi, par tām esam puslīdz droši un atstājam. Lapeni vēlējāmies plašu un ērtu. Vienīgās paliekas no vecās būdiņas ir dēļu grīda, kura atklājās, noplēšot par grīdas pārklāju izmantoto linoleju."

Viņi stāsta, ka darbi pie jaunās lapenes plānošanas un realizēšanas sākušies pagājušā gada decembrī, kad Artūram bija iespēja no darba kolēģa dabūt baļķus, celmus un sētas posmus, ko viņš grasījās mest ārā. "Samērot baļķu garumus, sākās pirmie plānošanas darbi – ko no tiem varētu uzbūvēt. Skatījāmies "Pinterest" dažādas idejas un ķērāmies klāt rasējumiem. Prasījām padomus draugiem, kuri no būvniecības saprot vairāk nekā mēs." Viņi teic, ka līdz būvniecības darbu sākumam rasējums tika labots trīs reizes, un par plānoto ideju tika informēta Pārdaugavas izpilddirekcijas pārstāve.

Foto: Privātais arhīvs

"Pirmais faktors, kas ietekmēja lapenes izmēru, bija pieejamais vietas daudzums," stāsta Antra un Artūrs. "Tā kā mums ir divas zemē ieraktas ūdens mucas, bija skaidrs, cik gara būs lapene – no vienas mucas līdz otrai – aptuveni pieci ar pusi metri." Antras puķu dobe un sēta esot noteikusi lapenes platumu, kas bijusi trīs metri. Pieejamo baļķu skaits un garums esot noteicis tās augstumu – līdz trim metriem. "Svarīgi bija arī iegūt pēc iespējas lielāku jumta platību, lai varētu efektīvāk uzkrāt lietus ūdeni dārza laistīšanai. Tās izskatam smēlāmies iedvesmu "Pinterest", šo to pielāgojot, lai uzlabotu konstrukcijas noturību."

Saimnieki atklāj, ka lapenes rāmis veidots no Artūra kolēģa atdotajiem baļķiem. "Tie bija 15-20 cetimetru diametrā, līdz ar to perfekti, lai izmantotu kā balstus. Par pamatu tika izmantoti keramzīta bloki. Sijām, spārēm un latām kokmateriālus dabūjām no Antras laukiem, kur vecāku mājās bija palikuši pāri sazāģēti dēļi un brusas. Ļoti paveicās ar jumtu – to sarūpēja tuvs draugs, kuram bija palikušas pāri dažas loksnes. Lietus ūdens notekcaurules meklējām internetā, kur lētāk, jo tā bija lieta, par ko visvairāk baidītājiem. Lucavsalas zagļiem ļoti patīk metāla izstrādājumi."

Taču ne vienmēr viss ieplānotais iet kā pa diedziņu. Antra un Artūrs dalās pieredzē, ka vislielākie sarežģījumi radušies tieši pirms būvniecības. "Februārī, slēpojot Tatros, Artūrs neveiksmīgi krita un pārrāva ceļgala priekšējo krustenisko saiti. Tā vietā, lai marta beigās sāktu būvniecības darbus, viņam tika noteikta operācija, tāpēc mēnesi bija spiests staigāt ar kruķiem. Tikmēr bija laiks vēlreiz visus būvniecības darbus kārtīgi pārdomāt, savukārt pati būvniecība noritēja bez sarežģījumiem. Dažreiz operētais celis lika par sevi manīt, kad bija jāpārvieto smagie baļķi un jāliek jumts."

"Lapenes iekšpusi plānojām pēc principa, lai tajā varētu satilpt un apsēsties kādi 10 cilvēki," teic Antra un Artūrs. "Tikām pie 20 koka paletēm, kas tad arī kalpoja par mēbeļu izejmateriālu. Artūram radās doma uztaisīt no tām divus šūpuļkrēslus, kuru dizainu nācās kombinēt no iepriekš minētā "Pinterest" noskatītām idejām. Kolēģa atdotie celmi pretim šūpuļkrēsliem noderēja kā soliņi, kur apsēsties vēl sešiem cilvēkiem. No astoņām paletēm tapa galds ar plauktiem. Grīdu noklājām ar vecajām betona flīzēm un dēļu grīdu no vecās dārza mājiņas."

Foto: Privātais arhīvs

Lapene no pamatiem līdz jumtam tika uztaisīta četru nedēļas nogaļu laikā, min saimnieki. "Ūdens notekcaurules tika pieliktas mazliet vēlāk, jo bija ilgi jāgaida pasūtījums. Visus darbus Artūrs veica viens pats, strādājot no rīta līdz vakaram." Ņemot vērā, ka daudz palīdzēja draugi un paziņas, kopējās lapenes izmaksas sastādījušas aptuveni 100 eiro. "Pamata bloki maksāja 10 eiro, ūdens notekcaurules – 35 eiro, skrūves un leņķi – 10 eiro, šūpuļkrēslu striķi – 10 eiro, loģistikas izmaksas – 20 eiro, instrumenti – 15 eiro. Un, protams, paša ieguldītais laiks, kuru no idejas līdz realizācijai būtu grūti precīzi izmērīt, bet tas noteikti prasīja ļoti daudz pacietības un fiziska darba."

Noslēgumā Antra un Artūrs piemetina, ka, uzsākot būvniecības darbus, sapazinušies ar kaimiņu no blakus dārza, kurš bija nopircis un uzstādījis ūdens sūkni uz vienas no spicēm. "Viņš teica, ka varam droši to izmantot. Līdz ar to viens no lapenes mērķiem – lietus ūdens iegūšana – palika mazāk aktuāls. Nopriecājāmies, ka būs ar ko apliet pavasara stādījumus un turpinājām celt lapeni bez steigas."

Dārza darbiem un projektiem iespējams sekot arī šajā feisbuka lapā.