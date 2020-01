Četri 'Instagram' konti, kam sekot, ja plāno remontu

Mājokļa remonts ir projekts, kam jāgatavojas laikus. Pat, ja speciālistu meklēšanu vai instrumentu iegādi atliec uz brīdi, kad patiešām ir jāuzsāk darbi, ir būtiski zināt, ko tieši vēlies mainīt un kāpēc tas nepieciešams. Pretējā gadījumā var sanākt, ka remonts vēl pat nav pabeigts, bet jau saproti – rezultāts ne tuvu nav tāds, par ko sapņoji.

Iedvesmojoties no "The Spruce", piedāvājam ieskatīties vairākos "Instagram" kontos, kur smelties iedvesmu un padomus, ja ieplānots remonts mājoklī. Tajos atradīsi gan piemērus, kas parāda telpas pirms un pēc remonta, gan idejas mēbeļu izvēlei un izvietojumam, kā arī paraugus krāsu un interjera stilu kombinēšanai. Interjera dizaineri un dekoratori sociālajos tīklos arī parāda, ka nereti idejas par to, ko noteikti nedarīt, piemēram, kādus rakstus vai stilus nevajadzētu sajaukt, ir tikai aizspriedumi.

Iedvesmojies uzdrīkstēties un smelies idejas!