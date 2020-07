11 lietas, ko sagaidīt no mājokļa remonta

Mājokļa remonts prasa ne tikai lielas finanses, bet arī nervus, izturību un ne tikai... Ko sagaidīt no mājokļa remonta, lūkojam portāla "Houzz" ieteikumos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Putekļi. Tā nudien ir neatņemama remonta sastāvdaļa. Putekļi būs visur – uz grīdas, sienām un ne tikai. Pēc remonta būs kārtīgi jāpastrādā, lai likvidētu putekļu kārtiņu,

Troksnis mājoklī būs nepārtraukti. Slīpēšana, griešana utt. Portāla "Houzz" eksperti iesaka uz remontdarbu laiku pārvākties citviet. Ja jūs domājat, ka ar troksni var sadzīvot, tad eksperti iesaka aiziet ciemos uz kādu māju, kur notiek remontdarbi. Diezin vai jūs varēsiet to izturēt ilgtermiņā.

Mazās uzvaras. Remontdarbu laikā ir lietas, kas izdodas kā plānots, tāpēc tās var saukt par mazajām uzvarām. Tā var būt kaut vai virtuves grīdas nomaiņa! Savukārt citam uzvara būs ilgi gaidītā remonta beigas.

Nopūta. To remontdarbu laikā būs ļoti daudz – gan par to, ka kaut kas nav izdevies, gan arī par to, ka kāds uzdod 101 jautājumu. Tikai ņem vērā, ka šis nogurums būs īslaicīgs, jo prieks atgriezīsies tad, kad remonts būs galā.

Negaidītās lietas un pārsteigumi. Tie, kuri kaut reizi dzīvē ir saskārušies ar remontdarbiem, piekritīs, ka negaidīto lietu remonta laikā ir daudz.

Pasūtījumu ķibeles un piegādes laika maiņa. Šajā pozīcijā ir ne tikai lietas, kuras veikalā jau ir izpirktas, bet arī izmaiņas, kuras lūdz veikt piegādātājam. Īsāk sakot – viss, kas saistās par un ap veikaliem, internetveikaliem un preču piegādātājiem.

Bažas par finansēm. Remonts prasa pamatīgas finanses, bet tā laikā nereti pieaug izdevumi. Kā norāda portāls "Houzz", tad, lai mazinātu bažas un stresu par to, ka var nepietikt naudas, nepieciešams atlikt naudiņu, kas domāta neparedzētiem izdevumiem.

Kavēšanās. Te meistars ir slims, te ir salūzusi automašīna, kurai jānogādā preces, nemaz nerunājot par laikapstākļu faktoru, piemēram, sniegputeni, kā rezultātā auto ir ieputināts...

Lēmumi un to pieņemšana. Kur būs labākā vieta rozetei? Kādas būs piemērotākās vannasistabas flīzes? Cik liela gulta jānopērk? Remonta laikā būs jāatbild uz daudziem jautājumiem, tāpēc esi tam gatavs. Ja nu gadījumā šo soli vēlies izlaist, tad vari noalgot interjera dizaineri vai arhitektu, kurš tavā vietā atbildēs uz strādnieku jautājumiem.

Novirzes no plānotā. To būs ne mazums! Sākot ar to, ka netīšām veikalā iegādāta salauzta lampa, beidzot ar to, ka pietrūkst divas flīzes.

Ballīte! To vari sagaidīt vien tad, kad godam vari teikt – remonts ir pabeigts! Viena no patīkamākajām remontdarbu stadijām, kuras laikā vari gūt tikai pozitīvas emocijas.