Ūdens vannasistabā 'sit pa nagiem': kas par vainu

Ja vannasistabā ūdens "sit ar elektrību", tad zini – ar steigu jāmeklē sertificēts speciālists. Kāpēc ūdens sit pa pirkstiem un ko darīt, lai nākotnē šī problēma neatkārtotos, lūko turpmākajās rindās.

"Tava Māja" komentāru sniedz nekustamo īpašumu apsaimniekošanas grupas "Civinity" speciālists Oskars Jarmolavicus un AS "Sadales tīkls" Elektrozinību mācību vadītājs Artūrs Šmats.

Iemesli, kāpēc ūdens 'sit pa pirkstiem'



"Ja vannasistabā vai, piemēram, virtuvē gadās sastapties ar sajūtu, ka krāns vai tekošais ūdens "dod pa pirkstiem", šis signāls ir jāuztver ļoti nopietni, jo tas ir indikators, ka kāda no telpā esošajām elektroiekārtām ir bojāta. Kā jau atceramies no fizikas likumiem, – ūdens ļoti labi vada elektrību un kopīgi veido nāvējošu duetu," uzsver AS "Sadales tīkls" Elektrozinību mācību vadītājs.

Savukārt "Civinity" speciālists norāda, ka šī problēma lielākoties ir novērota vecās mājās, kur nav nomainīta elektroinstalācija. "Problēmas var rasties vairāku iemeslu dēļ. Galvenā problēma ir kāda bojāta elektroierīce, piemēram, tas var būt ūdens boileris, veļasmašīna, trauku mazgājamā mašīna vai citas ierīces. Tikpat labi tā arī var būt kaimiņos bojāta elektroierīce. Vēl problēma rodas, ja nav sazemētas elektroierīces," norāda Jarmolavicus. "Ja kāds domā, ka metāla caurules var izmantot kā zemējumu, tad noteikti elektroiekārtas bojājuma gadījumā būs strāvas noplūde pa visām mājā esošajām metāla caurulēm."

Kā novērst problēmu?



AS "Sadales tīkls" Elektrozinību mācību vadītājs iesaka vērsties pie sertificēta elektriķa, lai noskaidrotu strāvas noplūdes iemeslu un to novērstu. Arī "Civinity" speciālists iesaka vērties pie sertificēta speciālista, kurš ar multimetru veiks mērījumus. "Problēma var nebūt visu laiku. Atbraucot pie klienta, speciālists var problēmu arī nekonstatēt. Viss ir atkarīgs no ierīces un no tā, vai ierīce uz to brīdi ir darba režīmā," norāda Jarmolavicus. Viņš arī atgādina, ka strāvas stiprums, kas ir lielāks par 0,05 apmēriem (A), ir bīstams cilvēka dzīvībai.

Ko darīt nākotnē, lai šāda situācija nerastos?



Jarmolavicus sākumā min lētāko variantu – apgriezt otrādāk iekārtas kontaktdakšu, bet, ja tās nav, tad viņš iesaka pārliecināties, vai vadi ir pieslēgti atbilstoši ražotāja noteiktajam slēgumam. Tāpat viņš uzsver, ka iekārtai obligāti jābūt sazemētai. "Ieteicamākais variants būtu uzstādīt diferencētās aizsardzības automātslēdžus, kas nostrādātu pie jebkuras strāvas noplūdes," tā Jarmolavicus.

Arī Šmats iesaka īpašumos uzstādīt strāvas noplūdes automātslēdžus. "Lai nepieļautu elektrotraumu vai uguns nelaimju riskus, rekomendējam iedzīvotājiem savos īpašumos uzstādīt strāvas noplūdes automātslēdžus. Strāvas noplūdes gadījumā automātslēdži to fiksēs un īpašumam atslēgs strāvas padevi, šādi pasargājot cilvēkus no iespējamā strāvas trieciena un īpašumu – no bojājumiem," iesaka Šmats.