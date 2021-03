Kā no vēsturiskajiem logiem notīrīt veco krāsu

Vēsturiskie logi mūsdienās ir liela vērtība. Daži to vietā ieliek plastikāta logus, bet citi vecos logus atjauno. Rakstā tālāk esam uzskaitījuši speciālistu ieteikumus, kā vecajiem logiem noņemt nolupušo krāsu.

Koka ēku renovācijas centrs "Koka Rīga" savā "Facebook" lapā publicējis Zviedrijas valsts Antikvārās pārvaldes (Central board of national antiquities Sweden) materiālu par vēsturiskajiem logiem. Šeit vari aplūkot rakstu pilnā apmērā, savukārt raksta turpinājumā esam uzskaitījuši pārvaldes ieteikumus par to, kā tīrīt, nokasīt un noņemt krāsu no vēsturiskajiem logiem.

Kā uzsvērts materiālā, visas krāsotās virsmas pirms pārkrāsošanas ir kārtīgi jānotīra. Lūk, ko iesaka speciālisti Zviedrijā:

logus var notīrīt ar sodu vai amonjaka šķīdumu, bet, jāņem vērā, ka sodas paliekas var sakrāties plaisās, salaidumos un ķitējuma rievās (arī pēc rūpīgas skalošanas soda var palikt šķirbiņās). Savukārt, ja logus tīra ar amonjaka šķīdumu, tas jādara laukā vai labi vēdināmā telpā. Mazgājot logus ar amonjaka šķīdumu, neradīsies ķīmiskie atlikumi, kas kaitēs krāsai. Tikai jāņem vērā, ka pēc mazgāšanas nepieciešama kārtīga loga skalošana, lai noietu visi netīrumi;

parasti atlipušo krāsu vai ķitējumu pēc mazgāšanas nokasa. Reizēm visu, dažreiz tikai daļu;

reizēm visa krāsas kārta jāņem nost, jo logs ir krāsots ar nepiemērotu krāsu vai arī krāsa ir uzklāta pārāk biezā slānī;

ir arī gadījumi, kad krāsa jānoņem pirms remontdarbiem, jo nepieciešamas tīras koka virsmas;

lielākos krāsas daudzumus var noņemt ar karstu gaisu, bet var lietot arī metilēnhlorīda krāsas šķīdinātājus;

krāsas noņemšanā nav ieteicams izmantot sārmu. Kāpēc tā? Tas ne tikai var bojāt koksni, bet tas var arī saglabāties uz virsmas, kā rezultātā vēlāk var noārdīt jaunuzklāto krāsu;

ja ķitējums ir atlipis – to var noņemt ar kaltu;

savukārt tievs kalts vislabāk noderēs atlupušas tepes noņemšanā, bet tas jādara ļoti rūpīgi, jo netīšām var ieplēst stiklu;

lielos tepes daudzumus var noņemt ar ķitējuma lampu.

Ja arī tev ir kāds pieredzes stāsts par veco logu atjaunošanu – padalies ar to komentāru sadaļā vai arī raksti mums e-pastā: maja@delfi.lv .