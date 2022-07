56 000 tiešsaistē pārdotu preču. Autodaļu tirgoņi no Pierīgas iekaro Lielbritāniju un Izraēlu

Piegādes ātrums, lai gan nav tieši atkarīgs no tirgotāja, ir būtisks aspekts, lai klients būtu apmierināts. Lorenca stāsta, ka šajā ziņā Latvijā bāzētajiem tirgotājiem liela priekšrocība ir "Latvijas Pasts". Tas piedāvā sūtījumus nogādāt jebkur pasaulē, turklāt bieži vien lētāk un ātrāk nekā starptautiski pazīstamie kurjerdienesti. Vaicāta, vai patiešām droši var gaidīt pasūtījumu, piemēram, Korejā vai Zambijā, viņa neminstinoties atbild: "Jā, bez problēmām!" Tā ir būtiska priekšrocība, kas tirgotājiem daudzviet citur pasaulē nav pieejama.

Iekaro Lielbritānijas un Izraēlas tirgu

Tieši Apvienotajā Karalistē kopš pirmo soļu speršanas digitālajā vidē bijusi galvenā klientu bāze, atklāj "Divi autoparts" vadītāja. Līdz Lielbritānija izstājās no Eiropas Savienības, 90% klientu bijuši tieši tur. Neskatoties uz to, ka šobrīd britiem no ES sūtītās preces nākas atmuitot, kas prasa papildu ieguldījumus no viņu puses, klientūra Britu salās saglabājas stabili augsta. Tā joprojām veido aptuveni 70%, norāda Lorenca. Viņa atzīst, ka skaidrus iemeslus tam nezina, jo atsevišķi tirgotāji turpat Lielbritānijā spēj piedāvāt zemākas cenas, tomēr uzņēmēja izsaka minējumu, ka arī te sava nozīme varētu būt labajām apmierināto klientu atstātajām atsauksmēm par Latvijas uzņēmumu.

Latvijas pozīcija esot izdevīga attiecībā uz klientiem Izraēlā. Izrādās, liela daļa konkurentu uz šo valsti produkciju nemaz nepiedāvā sūtīt, bet laikapstākļu dēļ, piemēram, vēja aizsargi ir ļoti pieprasīta prece. Tādējādi turp no uzņēmuma noliktavas Ulbrokā ne tikai tiek sūtīti aptuveni 15% visu starptautisko pasūtījumu, bet aizvadīto gadu laikā tur iemantoti vairāki sadarbības partneri un regulārie klienti. Stabila sadarbība izveidojusies arī ar klientiem Maltā un Kiprā, atklāj uzņēmēja. Preces ikdienā mēro ceļu arī uz Norvēģiju, Šveici, Itāliju, Franciju un citviet.

Lai gan pandēmija iezīmēja digitālās tirdzniecības apjomu pieaugumu visā pasaulē, arī Lorencas uzņēmumam, viņa norāda, ka šajā laikā arī bijušas vislielākās aizķeršanās ar piegādēm. "Kovida laikā dažkārt nelidoja lidmašīnas, tādēļ pasts nevarēja izsūtīt preces, bet šis laiks ir pārdzīvots. Pa visiem šiem gadiem arī paciņu pazušanas gadījumu ir bijis ļoti maz, un tiem vienmēr atrasti risinājumi." Arī šajā ziņā, visticamāk, par labu nācis jau iegūtais iepriekšējo klientu novērtējums. Lielākā daļa klientu bija saprotoši, atklāj uzņēmēja.

Jāatrod unikalitāte

"Divi autoparts" piedāvājums ir ļoti plašs. Uzņēmuma "eBay" katalogā jūnija sākumā ir vairāk nekā 2000 preču – no klasiskās "Volkswagen" vabolītes spoguļa līdz teju jebkura uz ielas sastopamā auto radiatora restēm. Saraksts ir apjomīgs, bet tirgotāja "eBay" virtuālajā stendā norādīts, ka preču ir vēl ievērojami vairāk, un par to pieejamību ikviens ir aicināts interesēties rakstot. Neskatoties uz lielajiem apjomiem, uzņēmuma darbību nodrošina trīs cilvēki – Lorenca atbild par sarakstu papildināšanu un komunikāciju ar klientiem, vēl viens uzņēmuma pārstāvis rūpējas par preču sagādāšanu, bet trešais darbinieks – par to pakošanu un sagatavošanu nosūtīšanai.

Lai gan preču, pārsvarā automašīnu virsbūves detaļu, klāsts ir vērienīgs, Lorenca atklāj, ka 80% pasūtījumu pārstāv vienu konkrētu automašīnu aksesuāru kategoriju – vēja deflektorus jeb aizsargus, kurus stiprina pie auto logiem un motora pārsegiem, vēl 10% ir "dzelži" jeb maināmās auto virsbūves daļas. "Būtiski izvēlēties kaut ko, kas tiešām interesētu ļoti daudzus, turklāt par ļoti zemu cenu. Citādi, ja būs konkurence ar tirgotājiem, kuriem jau ir spēcīga aizmugure, būs ļoti grūti," viņa skaidro.

Galvenās tendences, ko uzņēmēja izjūt, saistītas ar vecāku auto modeļu skaita samazināšanos un attiecīgi pieprasījuma sarukumu pēc tiem paredzētajām detaļām, bet to aizvien kompensē intereses pieaugums par jaunāku auto modeļu daļām. Kopumā klientu izvēles tendences šo gadu laikā nav daudz mainījušās. Tādēļ, vaicāta, vai piedāvājumā turpmāk plānotas kādas izmaiņas, "Divi autoparts" vadītāja norāda, ka preču klāsts netiks mainīts, bet tikai aizvien paplašināts.

Uzdrīkstēšanās pievienoties globālajam milzim ļāvusi ievērojami kāpināt apgrozījumu un ienākumus. Kopš sākuma ir pagājuši jau daudzi gadi, un virtuālās tirdzniecības apjomi labu laiku ir apsteiguši vietējo noietu. "Tagad starptautiskie pasūtījumi pret vietējiem ir aptuveni 60% pret 40%," spēcīgo "eBay" tirgus plača pienesumu raksturo Lorenca, piebilstot: "Ja mums būtu tikai 40%, mēs nespētu pastāvēt."

