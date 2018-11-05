05.11.2018
18:00
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15 раз, когда люди пытались сделать панорамное фото, а открыли врата ада

Новости
Ох, уж эти панорамные фотографии… признайся — у тебя в активе тоже немало безнадежно испорченных попыток сделать красивую панорамную фотографию, верно?
15 раз, когда люди пытались сделать панорамное фото, а открыли врата ада
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Но иногда эти испорченные кадры настолько прекрасны, что мы просто не можем их не показать тебе.
Publicitātes attēli

1. Котогусеница, редкий, вымирающий вид.


FallenCoffee/Reddit

2. А так бывает, когда делаешь панорамное фото концерта, а на полдороге меняется освещение.


_guppster/Reddit

3. Не чихай, если кто-то делает панорамное селфи. А не то вылетит не птичка, а зомби.


JuddJasper/Reddit

4. А это мы тебе идею дарим. Если постараться, то на панорамном фото можно появиться дважды, а то и трижды.


McFortune-Cookie/Reddit

5. И упадет небо на землю.


Gandalfisadrugdealer/Reddit

6. Какой милый песик… то есть Цербер!


Pufferchung/Reddit

7. Идеальный тролфейс.


maddog595959/Reddit

8. А потому что не надо пить и делать панорамные фотографии.


Kingofthesofas/Reddit

9. Палка для селфи? Вчерашний день. Новый тренд — рука для селфи!


Strid3r21/Reddit

10. Ой.

11. Эдвард руки-ноги… или что-то в этом духе.


-Skizza/Reddit

12. Земля таки держится на паре китов и вовсе не круглая! Так и знали!

13. Такслоник.


_knoxy/Reddit

14. Очень. Грубое. Приведение. Фу!


Nflitgirl/Reddit

15. И, наконец, официальное фото "Что ты такое?! О.о".


Irrelejuante/Instagram

 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!