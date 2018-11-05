15 раз, когда люди пытались сделать панорамное фото, а открыли врата ада
Ох, уж эти панорамные фотографии… признайся — у тебя в активе тоже немало безнадежно испорченных попыток сделать красивую панорамную фотографию, верно?
1. Котогусеница, редкий, вымирающий вид.
FallenCoffee/Reddit
2. А так бывает, когда делаешь панорамное фото концерта, а на полдороге меняется освещение.
_guppster/Reddit
3. Не чихай, если кто-то делает панорамное селфи. А не то вылетит не птичка, а зомби.
JuddJasper/Reddit
4. А это мы тебе идею дарим. Если постараться, то на панорамном фото можно появиться дважды, а то и трижды.
McFortune-Cookie/Reddit
5. И упадет небо на землю.
Gandalfisadrugdealer/Reddit
6. Какой милый песик… то есть Цербер!
Pufferchung/Reddit
7. Идеальный тролфейс.
maddog595959/Reddit
8. А потому что не надо пить и делать панорамные фотографии.
Kingofthesofas/Reddit
9. Палка для селфи? Вчерашний день. Новый тренд — рука для селфи!
Strid3r21/Reddit
10. Ой.
11. Эдвард руки-ноги… или что-то в этом духе.
-Skizza/Reddit
12. Земля таки держится на паре китов и вовсе не круглая! Так и знали!
13. Такслоник.
_knoxy/Reddit
14. Очень. Грубое. Приведение. Фу!
Nflitgirl/Reddit
15. И, наконец, официальное фото "Что ты такое?! О.о".
Irrelejuante/Instagram