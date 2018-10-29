29.10.2018
17:51
 

17 фото, доказывающих: нельзя быть кругом колючим (даже если ты ежик)

Новости
Ежики знамениты своими колючками. Но даже у них есть своя мягкая, теплая и нежная сторона. Вот 17 фото, которые доказывают этот простой факт.
17 фото, доказывающих: нельзя быть кругом колючим (даже если ты ежик)
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Это сторона называется животиком. И он у ежиков просто прекрасен.
Publicitātes attēli

1. Поначалу все ежики выглядят колючими.

Instagram: @littlemimuq

2. Но, как и у всего на свете, у них есть мягкая сторона.


Instagram: @hedgehog_bb

3. Ты только посмотри на эту красоту!


Instagram: @mu2mi_08

4. Смотри, какой мягкий!


Instagram: @marutaro_hedgehog

5. Очень мягкий, воздушный, даже летающий животик… то есть ежик.


Instagram: @biddythehedgehog

6. А это спортивный животик.


Instagram: @zhong_jiaxin

7. Обе эти колючки милы до невозможности!


Instagram: @darcytheflyinghedgehog

8. Интересно, есть ли какой-то эволюционный смысл в том, что ежики настолько милы?


Instagram: @brettjessie

9. Может быть в этом секрет счастья?


Instagram: @biddythehedgehog

10. Чисто ангел.


Instagram: @hazelthehappyhedgehog

11. Кто мягче? Глупый вопрос.


Instagram: @marutaro_hedgehog

12. Ненастоящие котики или настоящие ежики? Ответ очевиден!


Instagram: @onyx_the_adventure_hedgehog

13. Ежики — боги, тайно сошедшие на землю.


Instagram: @onyx_the_adventure_hedgehog

14. И богини.


Instagram: @hazelthehappyhedgehog

15. Мы только что изобрели новый культ!


Instagram: @onyx_the_adventure_hedgehog

16. Культ поклонения животикам ежиков!


Instagram: @marutaro_hedgehog

17. Культ, доказывающий, что у всего и всех есть мягкая сторона. Лучшая сторона.


Instagram: @nanalee8

18. А поклоняться нашим богам надо так (видео).

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!