17 фото, доказывающих: нельзя быть кругом колючим (даже если ты ежик)
Ежики знамениты своими колючками. Но даже у них есть своя мягкая, теплая и нежная сторона. Вот 17 фото, которые доказывают этот простой факт.
1. Поначалу все ежики выглядят колючими.
2. Но, как и у всего на свете, у них есть мягкая сторона.
3. Ты только посмотри на эту красоту!
4. Смотри, какой мягкий!
5. Очень мягкий, воздушный, даже летающий животик… то есть ежик.
6. А это спортивный животик.
7. Обе эти колючки милы до невозможности!
Instagram: @darcytheflyinghedgehog
8. Интересно, есть ли какой-то эволюционный смысл в том, что ежики настолько милы?
9. Может быть в этом секрет счастья?
10. Чисто ангел.
Instagram: @hazelthehappyhedgehog
11. Кто мягче? Глупый вопрос.
12. Ненастоящие котики или настоящие ежики? Ответ очевиден!
Instagram: @onyx_the_adventure_hedgehog
13. Ежики — боги, тайно сошедшие на землю.
Instagram: @onyx_the_adventure_hedgehog
14. И богини.
Instagram: @hazelthehappyhedgehog
15. Мы только что изобрели новый культ!
Instagram: @onyx_the_adventure_hedgehog