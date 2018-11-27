Доктор, я вижу лица! 14 ФОТО, которые вызывают приступ парейдолии (но это не опасно)

Парейдолия — это разновидность зрительных иллюзий. Когда смотришь в книгу и видишь… нет, не фигу. Видишь то, чего в ней нет. В принципе, может быть и фигу, почему нет?