27.11.2018
19:43
 

Доктор, я вижу лица! 14 ФОТО, которые вызывают приступ парейдолии (но это не опасно)

Новости
Парейдолия — это разновидность зрительных иллюзий. Когда смотришь в книгу и видишь… нет, не фигу. Видишь то, чего в ней нет. В принципе, может быть и фигу, почему нет?
Доктор, я вижу лица! 14 ФОТО, которые вызывают приступ парейдолии (но это не опасно)
1
Но в данном случае тебе везде будут мерещиться лица! Иногда — морды.
Publicitātes attēli

1. "ВСЕ, ****, УСПОКОИЛИСЬ!".


potatofree

2. Пол, вымощенный собаками.


SupremeHug

3. Куки-монстр!


Emileif

4. Тапочки задумали что-то нехорошее…


Forbestalley

5. Когда птица опорожнила кишечник и, кажется, сделала свою уменьшенную копию…


Charboodie

6. Два бородача. Ты видишь их?!


Zakarranda

7. Готовая иллюстрация к книге "Легкий способ бросить пить".


xsited1

8. "Не оставляйте меня на лестнице! Пожалуйста! :(.


El_moebes

9. Когда трава была даже слишком забористой.


MrSllew

10. Снег в этом году имеет все шансы быть счастливым. Имел, точнее. Еще на прошлой неделе.


PainMatrix

11. Машиняка-подозревака.


EpicRageGuy

12. Фу, таким быть, крепление для картин! Слышишь, FU!


Dark0DZ

13. Упал на спинку и лежит :(.


Syuk

14. И, напоследок — слоник из ада…

 
Ieteikt
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!