Тоже дети: 12 невыносимо "мимимишных" фото питомцев с их любимыми игрушками

В каком-то смысле домашние животные — те же дети. Например, у многих из них есть любимые игрушки, к которым они прикипели всем своим естеством еще в "младенчестве". Не веришь? Вот тебе 12 фотодоказательств.