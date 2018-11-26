26.11.2018
19:30
 

Тоже дети: 12 невыносимо "мимимишных" фото питомцев с их любимыми игрушками

Новости
В каком-то смысле домашние животные — те же дети. Например, у многих из них есть любимые игрушки, к которым они прикипели всем своим естеством еще в "младенчестве". Не веришь? Вот тебе 12 фотодоказательств.
Тоже дети: 12 невыносимо "мимимишных" фото питомцев с их любимыми игрушками
1
Но осторожно — снимки вызывают острый приступ "мимишности"!
Publicitātes attēli

1. Хаски известны своей страстью к уничтожению всего и вся… но эта игрушка — неприкасаемая.


Lerchasaurus

2. Время идет, а он по-прежнему спит с игрушкой детства.


DrLionzilla

3. Так мило!


Jess

4. "Я просто хочу вам показать своего плюшевого мишку".


YouThoughtThisWasAUsernameButItWasMeDio

5. Полтора года прошло, а он по-прежнему спит с этой уточкой.


swimmin_in_a_fishbow

6. Найденный в одиночестве на болотах жеребенок спит с медведем каждую ночь.


SWNS

7. Лента Котиуса.


SWNS

8. Каждому полярному медвежонку — по игрушечному полярному медведю!


Columbus Zoo and Aquarium

9. Котик со своей любимой игрушкой.


sccorpio19

10. Кто сказал, что лисята не любят игрушки?


National Fox Welfare Society

11. Маленький ленивец и его лучший друг жираф.


Jenny Jozwiak

12. И, наконец, два тюленя.


Mombetsu

 
Ieteikt
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!