25.10.2018
21:24
 

"Здоровая еда" не значит "мало калорий". Вот 12 ФОТО, доказывающих это!

Новости
Британка Люси Маунтейн, которая ведет в "Инстаграме" фитнес-блог, решила развеять миф о том, что "здоровая еда" это всегда значит "мало калорий".
"Здоровая еда" не значит "мало калорий". Вот 12 ФОТО, доказывающих это!
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По ее мнению, набрать вес можно и с помощью вполне даже здоровой еды, причем не то, чтобы пришлось объедаться ею… Но обо все по порядку.
@thefffeed / Instagram

1. Вот, например, одинаковое количество орехов и конфет — и равное число калорий в них. При этом даже младенцы знают, что конфеты "не полезны", а орехи — "очень полезны".


@thefffeed / Instagram

2. Да, в "здоровой" еде обычно больше микроэлементов, но — и только. На калории это не распространяется. Слева обычные чипсы, а справа — "веганские".


@thefffeed / Instagram

3. Более того — как правило, ты можешь спокойно съесть намного больше свежих фруктов и ягод, нежели их высушенных видов. На фото — клубника, свежая и сушеная. Оцени размер порций.


@thefffeed / Instagram

4. Блогер не верит в ограничения и в святую необходимость соблюдать "здоровую диету". Она верит в умеренность. Нет необходимости совсем исключать мороженое из рациона, например — главное выбрать правильный его вид.


@thefffeed / Instagram

5. Даже арахисовое масло может быть убийственно питательным, если намазать его без чувства меры.


@thefffeed / Instagram

6. Абсолютно одна и та же пища может поспособствовать как снижению веса, так и его набору.


@thefffeed / Instagram

7. Черный шоколад считается — и справедливо! — более здоровым. Но он при этом и более калорийный, чем молочный.


@thefffeed / Instagram

8. Все продукты в обоих чашках "здоровые". Но слева лесные ягоды и мед, а справа бананы, финики и арахисовое масло.


@thefffeed / Instagram

9. Даже небольшие изменения в составе могут легко удвоить количество калорий в порции. Справа пармезан вместо обезжиренного сыра слева, семечки подсолнуха вместо поджаренного овса, гренки вместо тостов, и магазинный соус Caesar вместо сделанного самостоятельно.


@thefffeed / Instagram

10. Количество еды на тарелках одинаковое, а за разницу в калориях отвечают количество оливкового масла (справа его не жалели) и жирность говядины (12% против 5%).


@thefffeed / Instagram

11. Блогер также призывает обращать повышенное внимание на ингредиенты готовых блюд и напитков. В смузи слева — белковый порошок и миндальное молоко, в центре — белковый порошок, миндальное молоко, банан и мед, а справа — все, что и в центре, плюс арахисовое масло и радиола.


@thefffeed / Instagram

12. А еще опасайся слов "порция" и обращайте внимание на то, что число калорий обычно (но не всегда) указывается на 100 г продукта. Например, одна "порция" Twix в понимании производителя — это одна палочка, а вовсе не две.


@thefffeed / Instagram

 
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