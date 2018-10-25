"Здоровая еда" не значит "мало калорий". Вот 12 ФОТО, доказывающих это!

4. Блогер не верит в ограничения и в святую необходимость соблюдать "здоровую диету". Она верит в умеренность. Нет необходимости совсем исключать мороженое из рациона, например — главное выбрать правильный его вид.
9. Даже небольшие изменения в составе могут легко удвоить количество калорий в порции. Справа пармезан вместо обезжиренного сыра слева, семечки подсолнуха вместо поджаренного овса, гренки вместо тостов, и магазинный соус Caesar вместо сделанного самостоятельно.
11. Блогер также призывает обращать повышенное внимание на ингредиенты готовых блюд и напитков. В смузи слева — белковый порошок и миндальное молоко, в центре — белковый порошок, миндальное молоко, банан и мед, а справа — все, что и в центре, плюс арахисовое масло и радиола.
12. А еще опасайся слов "порция" и обращайте внимание на то, что число калорий обычно (но не всегда) указывается на 100 г продукта. Например, одна "порция" Twix в понимании производителя — это одна палочка, а вовсе не две.