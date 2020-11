25.novembrī notiks konference 'Latvija – valsts bez atkritumiem'

Šā gada 25.novembrī no plkst.10 līdz plkst. 12.30 tiešraidē norisināsies ikgadējā Latvijas Zaļā punkta konference “Latvija – valsts bez atkritumiem”. Konferencē, piedaloties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem un nozares ekspertiem, diskutēs par aktuālo atkritumu šķirošanā un pārstrādē, aprites ekonomikas ieviešanā Latvijā un ilgtspējīgu praksi uzņēmējdarbībā.

Konferences programmā:

“Aprites ekonomika Latvijā – no plāna uz rīcību” - Rudīte Vesere, VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore;

“Tekstila atkritumi – izmest nedrīkst šķirot!” - Kaspars Zakulis, Latvijas Zaļā punkta direktors;

“Kā neapmaldīties polimēru džungļos?” - Andris Trumars, polimēru iepakojumu pārstrādes uzņēmuma SIA “Nordic Plast” direktors;

diskusija “Iepakojums pandēmijas aizsegā”, kurā piedalīsies:

VARAM parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs;

Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis;

Food Union vadītājs Eiropā Normunds Staņēvičs;

Maxima Latvija korporatīvais vadītājs Jānis Vanags.

Savukārt konferences noslēgumā ceļotājs Kārlis Bardelis, kurš ir pasaulē pirmais cilvēks, kurš airu laivā šķērsojis Kluso okeānu no Dienvidamerikas līdz Āzijai, dalīsies savās mācībās un atziņās no okeāna, ko ikviens var izmantot, veidojot arī savu ikdienu gudrāk un ilgtspējīgāk.

Konferenci tiešraidē vadīs Vislatvijas šķiratlona trenere Viktorija.

“Latvija – valsts bez atkritumiem” ir ikgadējā konference, ko organizē Latvijas Zaļais punkts. Ierasti tā notiek klātienē, pulcējot vairāk nekā 300 apmeklētājus, bet šogad, ņemot vērā drošības pasākumus, konference pirmo reizi norisināsies tiešsaistē un to bez maksas varēs skatīties ikviens interesents. Konferences mērķis ir veidot platformu, kurā diskutēt par aktualitātēm un nepieciešamajiem soļiem Latvijas virzībā uz atkritumu apjoma kopējo samazināšanu un iespējami plašāku atkritumu šķirošanu un pārstrādi, īstenojot principu, ka visi Latvijā radītie atkritumi tiek sašķiroti, pārstrādāti un visam tiek atrasta vērtība.

Plašāka informācija un detalizēta konferences programma pieejama Latvijas Zaļā punkta mājaslapā.