Aicina apmeklēt ekspertu, darba devēju un jauniešu diskusiju par paaudžu sadarbību

16. septembrī, Rīgā, Vērmanes dārzā no pulksten 16.20 līdz 19.30 norisināsies ekspertu, darba devēju un jauniešu diskusija, kas pulcēs nozares profesionāļus, lai pievērstu uzmanību aktuāliem pētījumiem un dzīvesstāstiem par diskrimināciju dažāda vecuma grupās. Pasākumu rīko Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ar mērķi veicināt toleranci un saliedētību.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Diskusijas pirmā daļa tiks veltīta ekspertu sarunai par tēmu "Kāpēc mēs uzskatām – ja gados vecāks cilvēks, tad pusmūža krīze, ja gados jauns cilvēks, tad bezatbildīgs?". Ekspertu diskusiju pārstāvēs organizāciju psihologs Reinis Lazda un sertificēts integrālās līderības koučs Ilze Medne, kurai ir vairāk nekā 10 gadu pieredze starptautiskās kompānijās, veidojot un vadot mācības uzņēmumu līderiem Latvijā un Baltijā. Otrajā daļā piedalīsies darba devēji un jaunieši, kuri diskutēs par tēmu "Darba vidē svarīgas ir cilvēku zināšanas un iemaņas, nevis gadu skaits!". SIF pārstāvēs Sociālās salidētības departamenta direktore Alda Sebre, savukārt uzņēmējus – "Ligero" dibinātāja un vadītāja Liene Reine-Miteva, kā arī zvanu centra "Sonido" vadītāja Inga Muižniece. Diskusiju moderēs TV un radio personība Māra Sleja.

"Mums katram pašam jāsaprot, ka sabiedrība ir un drīkst būt dažāda, savukārt darba videi jābūt veidotai tā, lai tā būtu pieejamai dažādiem cilvēkiem. Manuprāt, būtiski jāmazina visus riskus, lai neviens nenonāktu situācijā, kad viņš jūtas izstumts sava vecuma vai kādas citas diskriminācijas formas dēļ. Starppaaudžu sadarbība var notikt tikai izglītojoties, informējot un socializējoties, tāpēc jāapzinās, ka ikviena cilvēka individuālā rīcība veido tādu vidi, kādā dzīvojam. Tikai tad, kad izpratne par atvērtību kā vērtību un cieņa pret citādo būs pašsaprotama individuālā līmenī, mēs varēsim dzīvot tādā Latvijā, kā vēlamies," saka SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

"Darba tirgum jābūt atvērtam ikvienai vecuma, rasu, reliģijas, cilvēku ar invaliditāti, dzimumu un citu pārstāvju grupai. Darba vide nedrīkst būt vieta, kur jūtamies slikti vai diskriminēti tikai tāpēc, ka neatbilstam kaut kādiem sabiedrības pieņemtiem standartiem. Mūsdienu pasaule un Eiropa virzās uz sakārtotu un integrētu vidi, tāpēc svarīgi to veidot arī Latvijā. Uzņēmumu peļņa, izaugsme un attīstība ir atkarīga no laimīgiem, motivētiem un radošiem darbiniekiem. Sociāli labvēlīga darba vide veidojas, ja mēs esam atvērti un priekšzīmi rādoši darba devēji. Ir stagnējoši domāt, ka augsti uzņēmuma peļņas rādītāji rodas tikai no lielas darba slodzes un darbinieka, kurš ir vidējā vecuma grupā, jo arī sociāli atbildīga un integrējoša darba vide var būt arī uz augstiem peļņas rezultātiem orientēta," pauž sociālā uzņēmuma "Ligero" dibinātāja un vadītāja Liene Reine-Miteva.

Saskaņā ar Eirobarometra 2019. gada pētījuma par diskrimināciju Eiropas Savienībā datiem 40% respondentu no Latvijas uzskata, ka mūsu valstī ir izplatīta vecuma diskriminācija, norādot, ka persona ir pārāk veca vai pārāk jauna. To apstiprina arī tiesībsarga 2020. gadā veiktais pētījums par diskriminācijas izplatību nodarbinātības vidē, kurā vecumu kā galveno diskriminācijas faktoru minējuši 58% aptaujāto. Lai arī par vecuma diskrimināciju sabiedrībā runāts daudz, tomēr šī problēma vēl joprojām ir aktuāla.

Diskusija notiks no pulksten 16.20 līdz 19.30, translējot to "Facebook" platformā. Tiešsaistes saite pieejama šeit.

Pasākums tiek organizēts SIF īstenoto pasākumu kopuma "Izstāstīt saliedētību" ietvaros. Plašāka informācija par programmu atrodama tīmekļvietnē www.sif.gov.lv.