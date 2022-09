Aicina balsot par šī gada labāko sociālo uzņēmumu

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar Luminor banku 9. septembrī aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju iesaistīties Sociālās uzņēmējdarbības piču jeb prezentāciju konkursa “Tam labam būs augt 2022” finālā, vērojot tā tiešraidi un balsojot par labāko sociālo uzņēmumu vai sociālās uzņēmējdarbības ideju. Skatītāju balsojums noteiks vienu no konkursa uzvarētājiem, kurš sava uzņēmuma attīstībai vai idejas realizēšanai saņems 2000 eiro finansējumu. Konkursa tiešraide būs skatāma šo piektdien no plkst.17:00 līdz 19:00 portālā Delfi.lv.

Konkursā savus sociālos uzņēmumus un sociālās uzņēmējdarbības idejas prezentēs 10 finālisti - esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas: "Engineering for children" – bērnu izglītošana par pārtikas produktu ražošanu un to uzturvērtību; "Faveo" – atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm; "Mobilais Pīļu Ganāmpulks" no Siguldas novada – mobilais pīļu ganāmpulks kailgliemežu apkarošanai; "Branku jauniešu centrs TUVU" no Jelgavas novada – ar ideju izveidot jauniešu "Coffee Shop" pirmās darba pieredzes iegūšanai; "Kaņepes Kultūras centrs" – izglītojošas aktivitātes seksuālās vardarbības un seksisma mazināšanai sabiedrībā; biedrības "Gaismas laiva" projekts "Radīts kustībai" no Siguldas novada – modes apģērbu un aksesuāru ražošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem; "TIME TR LV" – bijušo ieslodzīto nodarbināšana un lietotas sadzīves tehnikas restaurācija; "Difftravel" – tūrisms cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti; "ĒT Resursu Centrs" – psihiskās veselības pakalpojumi un speciālistu palīdzība personām, kuras cieš no ēšanas traucējumiem; "Neredzamā pasaule" no Mārupes novada – muzejs tumsā, kur ekskursijas vada neredzīgi gidi.

Konkursa noslēgumā divi sociālie uzņēmēji vai sociālās uzņēmējdarbības ideju autori saņems naudas balvu 2000 eiro apmērā. Vienu uzvarētāju noteiks konkursa žūrija, otru - tiešraides skatītāju balsojums. No katras skatīšanās iekārtas, kurā tiks vērota pasākuma tiešraide, būs iespēja nobalsot tikai vienu reizi.

Konkursa tiešraide ir lieliska iespēja nevien vērtēt sociālās uzņēmējdarbības idejas, bet arī iepazīt uzņēmīgu Latvijas cilvēku darbus un ieceres, kuru mērķis ir radīt pozitīvas pārmaiņas mūsu sabiedrībā.

Kopumā konkursā tika saņemti 50 sociālo uzņēmēju un sociālās uzņēmējdarbības ideju autoru pieteikumi no visas Latvijas. Otrajai kārtai tālāk tika izvirzīti 25 spēcīgākie uzņēmumi un idejas, kuru autori piedalījās prezentācijas prasmu apmācībās, pēc kurām eksperti noteica 10 konkursa finālistus.

Konkursu "Tam labam būs augt" jau trešo gadu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Luminor banku. Tā mērķis ir veicināt jau esošu sociālo uzņēmumu un jaunu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstību, kā arī pastāstīt par šīm idejām visai Latvijai. Pasākuma norisi atbalsta Attīstības finanšu institūcija "Altum", līdzfinansējot tā norisi no Eiropas Savienības fondu resursiem, Rimi un portāls Delfi.lv.