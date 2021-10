Aicina uz stāvizrādi par slimības tēmu

Ceturtdien, 21. oktobrī plkst. 19:00, projekta "Paštrokšņi" ietvaros norisināsies sieviešu stāvizrāde "Sstigma", kas meklēs un atradīs smieklīgo slimībā un tajā, kas ar to saistīts. Stāvizrādi vadīs Džemma Sudraba, humora noskaņā par dzīvi ar slimību, slimnīcām un ārstiem runās Katrīna Rudzīte, Lolita Tomsone, Paula Tīsenkopfa, Inga Gaile un Alise Zariņa. Vakara gaitā būs iespējams ziedot labdarības organizācijai "Rozā vilciens", kas nodrošina psihologu un fizioterapeitu konsultācijas sievietēm ar krūts vēža diagnozi.

"Kad cilvēks spēj par parādību pasmieties, tā vairs viņu tik sāpīgi nespēj ievainot. Ir neērti runāt par neērtām tēmām. Mūsdienu sabiedrībā šo tēmu ir vesels birums un liela daļa no tām tā vai citādi ir saistīta ar sievieti: nav ērti – pieklājīgi runāt par sievietes seksualitāti, menstruācijām, dzemdībām un daudz ko, kas apraksta sievietes ķermeņa īstenību. Un ir vēl viena liela tēma, kas ir neērta, par kuru pie galda nerunā, par kuru izdzirdot, mēs ikviens meklējam tuvāko iespēju mainīt tematu vai kaut kur noslēpties, tēma kuru labāk kaut kur nogrūst, kas skar visu dzimumu pārstāvjus un tā ir: slimība. Slimība un slimnieki mūsu sabiedrībā ir stigmatizēti un garīgā, bet nereti arī fiziskā veidā, no sabiedrības izgrūsti. Vēža slimnieces joprojām kautrējas no matu zaudēšanas un nereti pat guļ ar parūkām, kaut tas ir neērti, cilvēki negrib bojāt citiem noskaņojumu, stāstot par piedzīvotajām sāpēm, cilvēki ar kustību, redzes, dzirdes traucējumiem nav līdzvērtīga mūsu sabiedrības sastāvdaļa, jo mūsu telpa nav pielāgota viņu vajadzībām," izsakās Ingas Gailes vadītā sieviešu stendapa dalībnieces.

Ņemot vērā ārkārtas situāciju un ar Covid-19 izplatību saistītos ierobežojumus Latvijā, sieviešu stāvizrāde "Sstigma" būs skatāma tiešsaistē portālā DELFI, kā arī "Paštrokšņi" projekta "Facebook" lapā, un tiks ierakstīts pilnībā attālināti, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Tiešraide notiks ar "Madara Cosmetics" atbalstu.

Jau minēts, ka Laubes namā, Baložu iela 20A, Rīgā, no 24. septembra līdz 20. oktobrim apskatāma izstāde "Paštrokšņi", kas tapusi, sadarbojoties vairākiem mākslas un kultūras jomas profesionāļiem un atspoguļo jaunās sievietes saskaršanos ar krūts vēža diagnozi.

Pavadošajai programmai interesenti aicināti sekot līdzi vietnē "pastroksni.lv", kā arī sociālajos tīklos "Facebook" un "Instagram".