Ar diskusiju par sabiedrības saliedētību uzsāk kampaņu 'Izstāstīt saliedētību'

Šī gada 8. septembrī norisināsies diskusija par sabiedrības saliedētību "Vienoti dažādībā: vai tas ir iespējams Latvijā?". Diskusiju organizē Sabiedrības integrācijas fonds (SIF), uzsākot kampaņu "Izstāstīt saliedētību", aicinot ieraudzīt dažādās sabiedrības saliedētības dimensijas, izprast to nozīmi un sniegtās iespējas caur cilvēkstāstu prizmu.

Viens no Eiropas Savienības pastāvēšanas vadmotīviem ir tās moto "Vienoti dažādībā" ("United in Diversity") jeb kopīgs darbs pārticības un miera nodrošināšanai, vienlaikus savstarpēji bagātinoties no dažādajām Eiropas kultūrām, tradīcijām un valodām. Daļa sabiedrības to uzskata par liberālu utopiju, daļa šajos procesos saredz draudus identitātei un sabiedrības struktūrai kopumā.

Diskusijas "Vienoti dažādībā: vai tas ir iespējams Latvijā?" laikā skaidros, kas ir saliedētība un kāda ir pašreizējā situācija Latvijā saistībā ar dažādu sabiedrības grupu integrāciju, kādas ir būtiskākās problēmas un domstarpības starp dažādām grupām un kā tās ir risināmas, kā arī diskutēs par nākotnes attīstības iespējām, veidojot vienotu un dažādību atbalstošu sabiedrību.

Sarunā piedalīsies:

Zaiga Pūce , SIF sekretariāta direktore.

, SIF sekretariāta direktore. Sergejs Kruks , Rīgas Stradiņa universitātes profesors, zinātņu doktors informācijas un komunikācijas nozarē un mediju eksperts.

, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, zinātņu doktors informācijas un komunikācijas nozarē un mediju eksperts. Agnese Irbe , Antīko zinātņu doktore, publiciste, konservatīvo domātāju portāla www.telos.lv galvenā redaktore.

, Antīko zinātņu doktore, publiciste, konservatīvo domātāju portāla www.telos.lv galvenā redaktore. Igors Gubenko, filozofs un publicists, Latvijas Universitātes docents un pētnieks, Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes loceklis.



Tiešsaistes diskusiju 8. septembrī plkst. 11.00 varēs vērot SIF Facebook kontā un portālā Delfi.lv.





