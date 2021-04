Ceļu nozares konferencē spriedīs par ceļu tīkla nākotni, satiksmes drošību, tehnoloģijām

29. un 30. aprīlī no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 tiešsaistē norisināsies ceļu nozares konference Satiksme un infrastruktūra pandēmijas gados. Konferenci rīko VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC), tās norisei ikviens interesents varēs sekot līdzi LVC Facebook kontā, uzņēmuma mājaslapā www.lvceli.lv un ziņu aģentūras Leta mājaslapā www.leta.lv. Konferences diskusijas varēs vērot arī portālā Delfi.lv.

29.aprīlī konferencē ar uzrunu uzstāsies satiksmes ministrs Tālis Linkaits un LVC valdes priekšsēdētājs Jānis Lange. Igaunijas transporta administrācijas ģenerāldirektors Kaido Padars stāstīs par transporta un satiksmes institūciju apvienošanas pieredzi, LVC valdes loceklis Mārtiņš Lazdovskis – par Ķekavas apvedceļa projekta virzību, bet LVC Attīstības pārvaldes direktors Verners Akimovs par ātrgaitas ceļu būvniecības perspektīvām Latvijā. Tāpat 29.aprīlī konferencē runās par satiksmes drošības aspektiem. Par šo tēmu uzstāsies Latvijas Universitātes profesors Ivars Austers, LVC Satiksmes organizācijas pārvaldes direktors Māris Zaļaiskalns, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs Māris Zaļaiskalns, kā arī LVC Attīstības pārvaldes vadošais projektu vadītājs Guntis Grāveris.

29.aprīļa konferences dienu noslēgs diskusija "Ceļi kravām un/vai cilvēkiem: ekonomika vai dzīves kvalitāte reģionos". Tajā piedalīsies Lange, Lazdovskis, bankas "Citadele" ekonomists Mārtiņš Āboliņš, pilsētplānotājs Viesturs Celmiņš, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss un Cēsu domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Piektdien, 30.aprīlī konferencē tiks runāts par būvdarbu kvalitāti, tehnoloģijām un procesu digitalizāciju. Uzstāsies LVC valdes loceklis Gundars Kains, Baltijas valstu kopuzņēmuma AS "RB Rail" Virtuālās projektēšanas un būvniecības departamenta vadītājs Raitis Bušmanis, LVC Autoceļu kompetences centra Ceļu inspekcijas un ekspertīzes daļas vadītājs Ervīns Puriņš, ceļu būves inženieris, pētnieks Mārtiņš Zaumanis, Rīgas Tehniskā universitātes Ceļu un tiltu katedras vadošais pētnieks Viktors Haritonovs, LVC Būvniecības pārvaldes direktors Gints Alberiņš un SIA "Strabag" valdes loceklis Juris Dupurs.

Arī 30. aprīļa konference dienas izskaņā notiks diskusija par ceļu būvniecības tehnoloģijām: "Jaunas tehnoloģijas un metodes uz Latvijas ceļiem: vai vajag, kad un kādas?". Tajā piedalīsies G.Kains, M.Lazdovskis, V.Haritonovs, SIA "Ceļu būves firma "Binders"" Ceļu būvmateriālu laboratorijas vadītājs Edvards Pavlovksis, SIA "Ceļu inženieri" tehniskais direktors Rihards Akimovs, kā arī AS "Ceļuprojekts" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Liepiņš.

Konferences programma

29. aprīlis

9.00–9.05 LR Satiksmes ministra Tāļa Linkaita uzruna

9.05–9.10 Atklāšana

09.10–09.15 Jānis Lange, VSIA Latvijas Valsts ceļi, valdes priekšsēdētājs: Mobilitāte un ieguldījumi ceļu infrastruktūrā pandēmijas laikā

09.15–09.30 Kaido Padar, Igaunijas transporta administrācijas generaldirektors: Visa transporta joma zem viena jumta – iestāžu apvienošanas pieredze. The whole field of transport under one roof – experience of merging institutions

09.30–09.45 Mārtiņš Lazdovskis, VSIA Latvijas Valsts autoceļi, valdes loceklis: Baltijā pirmais PPP projekts ceļu nozarē: Ķekavas apvedceļš

09.45–10.00 Verners Akimovs, VSIA Latvijas Valsts ceļi, Attīstības pārvaldes direktors: Pirmie ātrgaitas ceļi Latvijā: kur un kad?

10.15–10.25 Pārtraukums

10.25–10.40 PhD Ivars Austers, Latvijas Universitāte, profesors: Riskantas auto vadīšanas cēloņi – personība VS stuācija. Kā mazināt risku?

10.40–10.55 Māris Zaļaiskalns, VSIA Latvijas Valsts ceļi, Satiksmes organizācijas pārvaldes direktors: Kad galvenais ceļš zaudē funkciju:Tallinas šoseja kā iela Ādažos un Baltezerā.

10.55–11.10 Atis Eglinš Eglītis, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs. Lietas no kurām mācīties. Cēsis un stabiņi

11.10–11.25 Guntis Grāveris, VSIA Latvijas Valsts ceļi, Attīstības pārvalde, vadošais projektu vadītājs: Ātrgaitas autoceļiem piegulošās teritorijas: prasības un izaicinājumi. Rīgas apvedceļš, Piņķu piemērs

11.40–11.50 Pārtraukums.

11.50–13.00/13.30 Diskusija: Ceļi kravām un/vai cilvēkiem: ekonomika vai dzīves kvalitāte reģionos

Jānis Lange, VSIA Latvijas Valsts ceļi, valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Lazdovskis, VSIA Latvijas Valsts ceļi, valdes loceklis

Mārtiņš Āboliņš, Citadele, ekonomists

Viesturs Celmiņš, antropologs, pilsētplānotājs, VEFRESH vadītājs

Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors

Jānis Rozenbergs, Cēsu domes priekšsēdētājs

30. aprīlis

09.00–09.05 Atklāšana.

09.05–09.20 Gundars Kains, VSIA Latvijas Valsts ceļi, valdes loceklis: Ceļu būvdarbu kvalitāte, jaunās tehnoloģijas un projektu digitalizācija

09.20–09.35 Raitis Bušmanis, RB Rail AS, Virtuālās projektēšanas un būvniecības departamenta vadītājs Digitālu procesu ieviešana Rail Baltica projekta ietvaros

9.35–09.50 Ervīns Puriņš, VSIA Latvijas Valsts ceļi, Autoceļu kompetences centrs, Ceļu inspekcijas un ekspertīzes daļas vadītājs: Grunts penetrācijas radara/lāzerskenera digitalo datu izmantošana projektēšanā un kvalitātes kontrolē

10.05–10.15 Pārtraukums

10.15–10.30 Dr.Sc.ing Mārtiņš Zaumanis Empa Materials Science and Technology, Šveice: Siltā asfalta pielietošana Latvijas apstākļos

10.30–10.45 Dr.Sc.ing Viktors Haritonovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Ceļu un tiltu katedras vadošais pētnieks: Plānkārtas risinājumu pielietojums Latvija: ieguvumi un izaicinājumi

10.45–11.00 Gints Alberiņš, VSIA Latvijas Valsts ceļi, Būvniecības pārvaldes direktors: 2020.gada mācības: virsmas apstrādes tehnoloģija

11.00–11.15 Juris Dupurs, SIA Strabag valdes loceklis: Virsmas apstrāde – ekonomiskākais veids kā pagarināt dilumkārtas kalpošanu

11.30–11.40 Pārtraukums

11.40–12.40/13.00 Diskusija: Jaunas tehnoloģijas un metodes uz Latvijas ceļiem: vai vajag, kad un kādas?

Gundars Kains, VSIA Latvijas Valsts ceļi, valdes loceklis

Mārtiņš Lazdovskis, VSIA Latvijas Valsts ceļi, valdes loceklis

Dr.Sc.ing. Viktors Haritonovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Ceļu un tiltu katedras vadošais pētnieks

Edvards Pavlovksis, SIA Binders, Ceļu būvmateriālu laboratorijas vadītājs

Rihards Akimovs, SIA Ceļu inženieri, tehniskais direktors

Mārtiņš Liepiņš, AS Ceļuprojekts, valdes priekšsēdētājs