Digitālā transformācija kultūrā - starptautiska tiešsaites konference

Otrdien, 6. jūlijā, no plkst. 10.00 līdz 14.30 aicinām vērot starptautisku tiešsaistes konferenci "Digitālā transformācija kultūrā", piedaloties virknei kultūras nozares profesionāļu no pasaulē atzītām organizācijām un projektiem: Arts Council England, TATE, Zviedrijas Digitālo inovāciju centrs, Lucernas festivāls, Cīrihes Tonhalles orķestris un Londonas simfoniskais orķestris, virtuālās realitātes projekts "In VR we trust", Jauno mediju kultūras centrs RIXC, kā arī Montrē Džeza festivāla digitalizācijas projekts.

Konferences mērķis ir rosināt diskusiju par digitalizācijas un tās sniegto iespēju ietekmi kultūras jomā, piedāvājot starptautisku runātāju praktisko pieredzi un ieskatu veidos, kā Latvijas un Baltijas kultūras organizācijas vai projekti var uzlabot savu digitālo pieredzi.

Konferencē būs trīs galvenie tematiskie bloki: digitalizācijas nozīme kultūrā, mākslinieciskā satura digitalizācija un institūciju vadības digitālā transfornācija. Par katru tēmu ar 15 minūšu uzrunu uzstāsies trīs runātāji, un katru tematisko sadaļu noslēgs 30 minūšu diskusija, lai rosinātu informācijas un pieredzes apmaiņu, dodot iesaistes iespēju arī konferences skatītājiem.

Diskusijās starptautiskajiem dalībniekiem konferences studijā Rīgā pievienosies pārstāvji no Latvijas: Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks Uldis Zariņš, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko, Latvijas Jaunā teātra institūta kuratore Gundega Laiviņa, kultūrvietas Hanzas Perons direktore Ieva Irbina, Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes loceklis Sandis Voldiņš un koncertzāles "Lielais dzintars" vadītājs Timurs Tomsons. Pasākumu atklās Latvijas Kultūras ministrs Nauris Puntulis, Šveices Ārlietu ministrs Ignacio Kasiss un konferences organizatoru pārstāve, mūzikas festivāla "Rīga Jūrmala" izpilddirektore Zane Čulkstēna.

Par sponsoriem:

Konferenci "Digitālā transformācija kultūrā" organizē klasiskās mūzikas festivāls "Rīga Jūrmala" ar Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijā un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.