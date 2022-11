Diskusija: Diabēta triecienspēks veselībai! Vai protam to mazināt?

Cukura diabēts Latvijā katru gadu tiek diagnosticēts aptuveni 7000 cilvēku, kas nav sabiedrībai labvēlīgs vēstījums. Turklāt slimība var piemeklēt gan pieaugušos, gan bērnus. Ārstēšanos ar insulīnu uzsāk aptuveni 1000 pacientu. Informētībā par slimību, tās riskiem, terapiju un ietekmi uz veselību ir robi, kas paver ceļu slimības izraisītajiem triecieniem. Katram 10. Latvijas iedzīvotājam varētu būt 2. tipa cukura diabēts, bet tikai trešdaļai no viņiem slimība ir diagnosticēta. Vairāk nekā 90% no diabēta pacientu aprūpes veido pašaprūpe. Svarīga jebkuros apstākļos – nepārtraukta nepieciešamo zāļu un medicīnas ierīču pieejamība, ārstu un farmaceitu savstarpēja sadarbību darbā ar pacientiem. Kā informāciju padarīt pieejamāku ikvienam un izpratni paplašināt, kā sekmēt sadarbību starp dažādiem speciālistiem diabēta ārstēšanā? Un kā var zināt, ka diabēts tevi nav skāris?

Diskusija notiks 14. novembrī no pulksten 15.00 līdz 16.30.

Diskusijas dalībnieki:

Valdis Ģībietis, internās medicīnas ārsts-rezidents, RSU Zinātnes departamenta pētniecības projektu koordinators, diskusijas moderators;

Ilze Konrāde, profesore, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Endokrinoloģijas nodaļas vadītāja;

Indra Štelmane, medicīnas zinātņu doktore, endokrinoloģe, diabetoloģe, Latvijas Diabēta federācijas prezidente;

Juta Namsone, "Mēness aptiekas" farmaceite;

Gunta Freimane, Latvijas Diabēta asociācijas valdes priekšsēdētāja.

No "Mēness aptiekas" un pētījumu aģentūras "Norstat" veiktās aptaujas dalībniekiem 65% ir pārliecināti, ka liekais svars izraisa cukura diabētu, pat līdz 72% šāds uzskats valda 18-49 gadu vecuma grupās, bet vecākajās grupās tā domā 59%. Par to, ka mazkustīgs dzīvesveids vainojams cukura diabēta izraisīšanā, ir pārliecināti 50% aptaujāto, un arī par šādu cēloni minētajai slimībai mazāk sliecas domāt gados vecākie respondenti vecumā no 40 gadiem. Speciālisti atgādina, ka ietekmējamie 2. tipa cukura diabēta riska faktori ir liekais svars, mazkustīgs dzīvesveids, paaugstināts holesterīna līmenis asinīs, paaugstināts asinsspiediens un smēķēšana. No paša cilvēka neatkarīgs riska faktors ir iedzimtība.

"Mēness aptieka" novembrī aktualizē cukura diabēta pacientu farmaceitisko aprūpi un diabēta profilaksei svarīgo. Kopā ar ārstiem "Mēness aptieka" informē sabiedrību par cukura diabēta riskiem un būtisko cukura diabēta pacientu aprūpē, aktualizē diagnostisko izmeklējumu nozīmi, kā arī piedāvā papildu iespējas diabēta pacientiem.