Diskusija vecākiem: kā un kad ar bērniem runāt par naudu?

Vienas no dzīves svarīgākajām attiecībām mums katram ir ar naudu, kas veidojas jau no mazotnes. Kā vecāki var bērniem palīdzēt apgūt naudas pasauli? Par to stāsta nupat iznākusī stāstu grāmata "Nauda un citas Cīruļu ģimenes lietas", ko Swedbank savā 200. dzimšanas dienā dāvina visām ģimenēm Latvijā. Grāmatā apkopoti desmit aizraujoši stāsti par bērnu piedzīvojumiem un mācībām ar naudu, kas palīdzēs vecākiem veidot bērnu izpratni par naudu iesaistošā un viegli uztveramā veidā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uz jautājumiem par to, kā palīdzēt bērniem apgūt naudas pasauli, atbildes meklēs trīs vecāki, kas katrs ir eksperts savā jomā – Evija Kropa, Swedbank Finanšu institūta eksperte, moderatore; Kārlis Andersons, Pārdaugavas Montesori sākumskolas direktors, tētis; Inga Oliņa, Plecs Vecāku izglītības programmas satura attīstības vadītāja, trenere un divu bērnu mamma.